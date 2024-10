To Welcome to UP 2024 κάνει στάση σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι

Σε τρεις πόλεις «απλώνεται» το «Welcome to Up 2024» και υποδέχεται τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου στις έδρες των σπουδών τους.

Μεσολόγγι και Αγρίνιο συμμετέχουν για δεύτερη χρονιά στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η συνεργασία του Φεστιβάλ Υποδοχής πρωτοετών Φοιτητών με τους Δήμους Αγρινίου και Μεσολογγίου, ξεκίνησε πέρυσι με στόχο τη διάχυση των εκδηλώσεων και στις τρεις πόλεις όπου λειτουργούν τμήματα του Πανεπιστημίου και φιλοξενούν φοιτητές, με την φοιτητική και ακαδημαϊκή κοινότητα να βρίσκονται σε μια ουσιαστική αλληλεπίδραση με τις κοινωνίες.

Στόχος είναι να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι φοιτητές τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών που τους φιλοξενούν αλλά και να ευαισθητοποιηθούν οι τοπικές κοινωνίες απέναντι στην φοιτητική κοινότητα.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι

ΑΓΡΙΝΙΟ

Το Welcome to UP 2024 ξεκινά την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2024 και το πρόγραμμα έχει ως εξής :

Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2024

8:30 μμ Η Χορωδία ενηλίκων Allegro του Δήμου Αγρινίου έρχεται με τα τραγούδια της να μας ταξιδέψει στον κόσμο της ποίησης.

Υπεύθυνη : Αλέκα Μπούκουρα, μουσικός

Πλατεία Δημοκρατίας

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2024

8:30 μμ Συναυλία με την Μαρία Παπαγεωργίου.

Πλατεία Δημοκρατίας