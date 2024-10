Κύπελλο Ελλάδας: Με Κηφισιά η Παναχαϊκή στη φάση των "16"- Όλα τα ζευγάρια

Το συγκρότημα του Σεμπάστιαν Λέτο θα αντιμετωπίσει η Παναχαϊκή.

Διεξήχθη το μεσημέρι της Τετάρτης (2/10) η κλήρωση των 16 του Κυπέλλου Ελλάδας ενώ έγιναν επίσης γνωστά τα ζευγάρια της προημιτελικής και της ημιτελικής φάσης. Δείτε αναλυτικά το δρόμο των ομάδων μέχρι τον μεγάλο τελικό στο ΟΑΚΑ.

Ο δρόμος των ομάδων ως το ΟΑΚΑ, όπου θα διεξαχθεί στις 17 Μαΐου 2025 ο μεγάλος τελικός του θεσμού, έγινε γνωστός το μεσημέρι της Τετάρτης (2/10) καθώς έλαβε χώρα η κλήρωση για τη φάση των 16 καθώς επίσης και τα ζευγάρια της προημιτελικής και της ημιτελικής φάσης.

Η ομάδα του Γιάννη Τάτση καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Κηφισιάς ώστε να προκριθεί στις 8 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Αναλυτικά τα ζευγάρια της φάσης των 16:

Ζάκυνθος vs Αιγέας Πλωμαρίου/Καβάλα ή Αστέρας Τρίπολης

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός

Αιγάλεω - ΠΑΟΚ

Κηφισιά - Παναχαϊκή

Athens Kallithea - Ολυμπιακός

ΑΕΚ - Άρης

Πανσερραϊκός - Πανιώνιος

Τα ζευγάρια των προημιτελικών:

Πανσερραϊκός ή Πανιώνιος vs Ζάκυνθος - Αιγέας Πλωμαρίου/Καβάλα ή Αστέρας Τρίπολης

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea - Ολυμπιακός

ΑΕΚ - Άρης vs Αιγάλεω - ΠΑΟΚ

ΟΦΗ - Βόλος vs Κηφισιά - Παναχαϊκή

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:



Πανσερραϊκός ή Πανιώνιος vs Ζάκυνθος - Αιγέας Πλωμαρίου/Καβάλα ή Αστέρας Τρίπολης / ΟΦΗ - Βόλος vs Κηφισιά - Παναχαϊκή

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea - Ολυμπιακός / ΑΕΚ - Άρης vs Αιγάλεω - ΠΑΟΚ