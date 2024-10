Έξυπνοι τρόποι για να χρησιμοποιήσουμε τις παγοθήκες αλλιώς

Αναπόφευκτα, στο άκουσμα της λέξης παγοθήκη ο νους μας πηγαίνει απ’ ευθείας -και λογικά- στο νερό και στα παγάκια.

Όμως, στην πραγματικότητα μία παγοθήκη μπορεί να μας προσφέρει πολλά περισσότερα -εκτός από παγάκια- αρκεί να τροχοδρομήσουμε τη σκέψη μας στη λογική του out of the box και να ανακαλύψουμε ότι μέσα σε αυτές τις θήκες μπορούμε να χωρέσουμε τη φαντασία και την ευρηματικότητά μας. Πώς; Χρησιμοποιώντας υλικά που ούτε καν θα πήγαινε ο νους μας ότι θα μπορούσαν να βρουν θέση σε μία παγοθήκη ή που δεν θα ήταν αναγκαίο να μπουν στην κατάψυξη για να μπορέσουν στη συνέχεια να μας φανούν χρήσιμα.

Αυτές είναι μερικές από τις πιο έξυπνες, αναμενόμενες και μη, εναλλακτικές χρήσεις μίας παγοθήκης που θα μας κάνει να δούμε το εν λόγο οικιακό αξεσουάρ, με άλλη ματιά.

Το τέλος των leftovers

Περίσσεψε γάλα (φυτικό ή ζωικό), κρέμα γάλακτος, γιαούρτι, ζωμός, σαντιγί ή ακόμα και πιπεριές τσίλι chipotle σε κονσέρβα; Κανένα πρόβλημα! Μπαίνουμε στη λογική του zero food waste και αποθηκεύουμε τα περισσευούμενα υλικά μας στην παγοθήκη και από εκεί απ’ ευθείας στην κατάψυξη.

Λίγος καφές ακόμα

Έστω ότι δεν καταφέραμε να αδειάσουμε τη γεμάτη με καφέ espresso, κούπα μας. Αντί να χύσουμε τον καφέ που περίσσεψε στον νεροχύτη, γεμίζουμε με αυτόν τους κύβους μίας παγοθήκης και έπειτα τον καταψύχουμε και τον επαναχρησιμοποιούμε, πλέον, ως παγάκι στον επόμενο καφέ espresso που θα φτιάξουμε. Και ούτε γάτα, ούτε ζημιά!

Πού πήγαν τα φρούτα;

Στις κάψουλες της παγοθήκης! Και οι ρόγες από το σταφύλι, και τα σπόρια του ροδιού, και τα σμέουρα και οι φράουλες και τα κομματάκια ανανά ή μάνγκο: Όλα χωρούν και όλα μπορούν άνετα να αποθηκευτούν στην κατάψυξη και βγάζοντάς τα να τα αλέσουμε σε ένα δροσερό και αναζωογονητικό smoothie!

Φρεσκάδα υπαίθρου στην κατάψυξη

Είναι πραγματικά κρίμα να βλέπουμε τα φρέσκα βότανα που ψωνίσαμε από τον πάγκο της λαϊκής ή που μαζέψαμε με τα χεράκια μας κατά την τελευταία μας εκδρομή στην ύπαιθρο και στο χωριό, να μαραίνονται στα ράφια του ψυγείου μας. Τι κάνουμε λοιπόν; Τα ψιλοκόβουμε ή τα αλέθουμε στο μπλέντερ και έπειτα ανακατεύοντάς τα με ελαιόλαδο ή με τον αγαπημένο μας ζωμό (λαχανικών, βοδινού ή κοτόπουλου), τα μοιράζουμε ισόποσα στους κύβους της παγοθήκης μας. Με αυτό τον τρόπο κάθε φορά που φτιάχνουμε σούπες, σάλτσες ή μαγειρευτά αφαιρούμε και έναν κύβο από την κατάψυξη προσθέτοντάς τον στο φαγητό μας.

Πέστο και ξανά πέστο

Το καλοκαίρι πέρασε και εμείς ευχαριστηθήκαμε να φτιάχνουμε την αγαπημένη μας συνταγή σε πέστο με μπόλικο φρέσκο βασιλικό. Φροντίσαμε όμως, ώστε και τώρα που ο καιρός έχει αρχίσει σταδιακά να παγώνει, να εξακολουθούμε να απολαμβάνουμε τα πέστο του καλοκαιριού, διατηρώντας τα σε κατεψυγμένους κύβους και σε σιλικονούχες ή πλαστικές θήκες, για όλο τον χρόνο, στην κουζίνα μας. Έτσι δε στερούμαστε τις συνταγές που λατρέψαμε σε ζυμαρικά, σαλάτες, σάλτσες και φρέσκα σάντουιτς, φέρνοντας ταυτόχρονα και κάθε εποχή του χρόνου, το καλοκαίρι, κυριολεκτικά, στο πιάτο μας.

Με τη δύναμη της Αλόης

Οι ευεργετικές ιδιότητες της αλόης σε διάφορα προβλήματα- κυρίως δερματικά- που αντιμετωπίζει συχνά-πυκνά ο ανθρώπινος οργανισμός, είναι λίγο ως πολύ γνωστές. Αυτό όμως που οι περισσότεροι εξ ημών ίσως να μη γνωρίζουμε είναι ότι το τζελ της αλόης μπορεί να καταψυχθεί, αποθηκεύοντάς το σε παγοθήκες και μετατρέποντάς το σε παγάκια. Πολύ εύκολα, γρήγορα και απλά, η λύση αυτή μας δίνει πρόσβαση στο ζελατινώδες υγρό της αλόης όποτε το χρειαστούμε, κυρίως σε περιπτώσεις δερματικών προβλημάτων ή εγκαυμάτων από την εκτεταμένη έκθεσή μας στον ήλιο.

Έλαιο καρύδας σε κυβάκια

Είναι εντυπωσιακό σε πόσες διαφορετικές μαγειρικές, ζαχαροπλαστικές ή καλλυντικές συνταγές συναντάμε το λάδι καρύδας. Και αυτό, όπως και το ελαιόλαδο, μπορεί να αποθηκευτεί σε παγοθήκες στην κατάψυξη και κάθε φορά που θέλουμε να το προσθέτουμε στα κέικ, στα μπισκότα μας, στα smoothies μας, στις Ασιατικές μαγειρικές συνταγές μας ή ακόμα και στο πρόσωπο ή στα μαλλιά μας για φυσική ενυδάτωση, απλά να αφαιρούμε έναν κατεψυγμένο κύβο και να τον χρησιμοποιούμε κατά το δοκούν.

Λεμονάκι μυρωδάτο

Τι κάνουμε όταν τα φρέσκα λεμόνια αποσύρονται από την αγορά λόγω εποχής και εμείς θέλουμε πάση θυσία να έχουμε φρέσκο χυμό λεμονιού όλο τον χρόνο στην κουζίνας μας; Δεν απογοητευόμαστε καθώς και σε αυτή την περίπτωση, οι παγοθήκες μας μπορούν να μας βγάλουν από τη δύσκολη θέση. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να στύψουμε τα λεμόνια μας και έπειτα να αποθηκεύσουμε τον χυμό τους στους κύβους της παγοθήκης.

Όταν το σκόρδο συνάντησε το τζίντζερ

Όλοι γνωρίζουμε ότι ανάμεσα στο τζίντζερ και στο σκόρδο υπάρχει μία δυνατή αγάπη. Τα δύο αυτά δημοφιλή υλικά της κουζίνας μας όταν συναντιούνται μπορούν να κάνουν μαγειρικά θαύματα. Για να βεβαιωθούμε ότι έχουμε πάντα στην κουζίνα μας και τα δύο και ότι δεν κινδυνεύουμε από ελλείψεις, φτιάχνουμε πολτό ανακατεύοντάς τας μεταξύ τους στο μπλέντερ και έπειτα τον καταψύχουμε γεμίζοντας με αυτόν τις παγοθήκες μας.

Όλα νοικοκυρεμένα

Και ένα μυστικό μη μαγειρικό, σχετικά με τις εναλλακτικές, πιθανές χρήσεις της παγοθήκης: Χρησιμοποιούμε τους κύβους της για να αποθηκεύουμε βίδες, καρφιά, πινέζες, πρόκες, καρφίτσες ή ακόμα και σκουλαρίκια ή μικροαντικείμενα γραφείου, ενώ μία εξίσου έξυπνη και πρακτική ιδέα είναι, οι κύβοι της να αποτελέσουν καλούπια για αρωματικά κεριά (εδώ μπορούμε να ξεφύγουμε από τη λογική των κύβων και να εκμεταλλευτούμε τις μοντέρνες παγοθήκες που κυκλοφορούν στην αγορά, σε δεκάδες διαφορετικά σχήματα).

ΠΗΓΗ cantina.protothema.gr