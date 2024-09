Thunderbolts: Το πρώτο trailer για τη νέα ταινία της Marvel

Η Marvel κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Thunderbolts», η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 2 Μαΐου 2025.

Στην επερχόμενη ταινία υπερηρώων - με πρωταγωνιστές τον Σεμπάστιαν Σταν από το «Captain America» και τους Φλόρενς Πιου και Ντέιβιντ Χάρμπορ από το «Black Widow» - κακοποιοί της Marvel αναγκάζονται να συνεργαστούν για να πραγματοποιήσουν μυστικές αποστολές για λογαριασμό της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η ομάδα των «Thunderbolts» περιλαμβάνει επίσης την Όλγκα Κιριλένκο (Taskmaster από το «Black Widow»), τη Χάνα Τζον-Κάμεν (Ghost από το «Ant-Man and the Wasp»), τον Γουάιατ Ράσελ (Τζον Γουόκερ από το «The Falcon and the Winter Soldier») και την Τζούλια Λούις-Ντρέιφους (ως την εγκέφαλο Βαλεντίνα Αλέγκρα ντε Φοντέιν). Ο Λιούις Πούλμαν, γνωστός από το «Top Gun: Maverick», υποδύεται έναν μυστηριώδη χαρακτήρα με το όνομα Μπομπ.

«Όλοι εδώ έχουν κάνει κακά πράγματα», λέει η Φλόρενς Πιου στο τρέιλερ, καθώς έρχεται αντιμέτωπη με την υπόλοιπη ομάδα. «Μυστικές επιχειρήσεις, ληστείες κυβερνητικών εργαστηρίων, συμβόλαια θανάτου. Κάποιος μάς θέλει εκτός».

Η Τζούλια Λούις-Ντρέιφους, η οποία υποδύεται τη διευθύντρια της CIA, δηλώνει: «Μεγαλώσαμε με την πεποίθηση ότι υπάρχουν καλοί και κακοί. Αλλά τελικά καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν κακοί και χειρότεροι. Και τίποτα άλλο».

Η ταινία «Thunderbolts» βασίζεται στη σειρά κόμικ του Κερτ Μπούζικ και σκηνοθετείται από τον Τζέικ Σράιερ, με παραγωγό τον Κέβιν Φάιγκι. Εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Λούις Ντ’ Εσποζίτο, Μπράιαν Τσάπεκ, Τζέισον Ταμέζ και Σκάρλετ Γιόχανσον. Το σενάριο έχει γράψει ο Έρικ Πίρσον («Black Widow», «Thor: Ragnarok», «Transformers One», «Fantastic Four: First Steps») μαζί με τον δημιουργό του «Beef» Λι Σουνγκ Τζιν και τη συν-επικεφαλής της σειράς «The Bear», Τζοάνα Κάλο.