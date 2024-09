Νάσος Γκαβέλας: Το «χρυσό» παιδί της Ελλάδας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες

Το who is who του Γκαβέλα

Ο Νάσος Γκαβέλας γεννήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1999 στην Αθήνα και αποφοίτησε από το πρώτο Γενικό Λύκειο Νέου Ψυχικού, ενώ το 2017 έδωσε πανελλήνιες εξετάσεις και πέρασε στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από μικρός όμως, το όνειρό του ήταν να γίνει αθλητής και δεν τον σταμάτησε ούτε το πρόβλημα που αντιμετώπισε με την όρασή του. Σε ηλικία μόλις 10 ετών, ο Γκαβέλας άρχισε να μη βλέπει καλά και χρειάστηκε να ενημερώσει τη δασκάλα του στο σχολείο, για να κάνει στη συνέχεια μία σειρά από εξετάσεις.

Η τελική διάγνωση έκανε λόγο για νόσο του Stargardt, η οποία τον ανάγκασε να αλλάξει τη ζωή του, αλλά δεν τον απομάκρυνε από το στόχο του. Ο πρωταθλητισμός συνεχίστηκε και η σκληρή προπόνηση τον οδήγησε σε μία σειρά από επιτυχίες στα 100 μέτρα Τ11 του στίβου.