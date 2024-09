Πάτρα: Ξεκινά την Παρασκευή 6-9 το 22ο Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο

Καρδιολόγοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα αναπτύξουν τις τελευταίες εξελίξεις της Καρδιολογίας, δίνοντας έμφαση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάθε μέρα στην κλινική πράξη οι ειδικευμένοι γιατροί του ΕΣΥ, οι ιδιώτες Καρδιολόγοι, οι γιατροί άλλων ειδικοτήτων και βεβαίως οι ειδικευόμενοι γιατροί, καθώς κυρίαρχο χαρακτηριστικό της επιστημονικής αυτής συνάντησης αποτελεί η διεπιστημονικότητα.

Το 22ο Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο με τίτλο «Γέφυρα Καρδιολογίας 2024» διοργανώνεται από την Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών και το Ελληνικό Ινστιτούτο Καρδιολογίας, με συνδιοργάνωση της Mediterranean Association for the Study of Inflammatory Disorders (ΜΑΙD -Μεσογειακή Ένωση για τη μελέτη των Φλεγμονωδών Διαταραχών), ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η αυλαία του συνεδρίου που αποτελεί θεσμό για την περιοχή μας και την καρδιολογία θα ανοίξει το πρωί της Παρασκευής 6-9, στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η πρώτη συνεδρία θα δώσει έμφαση στα προβλήματα που ανακύπτουν στην κλινική πρακτική και θα ακολουθήσουν στρογγυλά τραπέζια με θεματολογία την αρρυθμιολογία και την υπερλιπιδαιμία –υπέρταση, ζητήματα αιχμής της σύγχρονης καρδιολογίας.

Στις 8 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η επίσημη τελετή έναρξης του συνεδρίου με χαιρετισμό του Υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη (μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος) κι άλλων φορέων.

Την εναρκτήρια διάλεξη θα κάνει η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, η οποία θα μιλήσει με θέμα: «Δράσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ». Θα ακολουθήσει διάλεξη του Λ. Μιχάλη, ο οποίος θα μιλήσει για το παρόν και το μέλλον της διαδερμικής αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας TAVI στην Ελλάδα, που θεωρείται επέμβαση του μέλλοντος.

Το Σάββατο 7-9, δεύτερη μέρα του συνεδρίου, έγκριτοι καρδιολόγοι θα αναπτύξουν ζητήματα που αφορούν την απεικόνιση στην καρδιολογία, την επεμβατική καρδιολογία και την καρδιακή ανεπάρκεια- μυοκαρδιοπάθειες. Παράλληλα, θα λάβει χώρα νοσηλευτική ημερίδα σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά και εκπαιδευτική συνεδρία για φοιτητές και ιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου θα πραγματοποιηθούν αρκετές δορυφορικές συνεδρίες.

Ο επίλογος θα γραφεί την Κυριακή με την συνάντηση της Καρδιολογίας με άλλες ειδικότητες ενώ θα δοθεί έμφαση μέσα από μια ενδιαφέρουσα διαδραστική συνεδρία στη γέφυρα με τους καρδιοχειρουργούς, οι οποίοι θα εστιάσουν στην αλληλεπίδραση των δύο ειδικοτήτων (καρδιολογία και καρδιοχειρουργική) και θα παρουσιάσουν δύσκολα περιστατικά που έχουν διαχειριστεί.

Το συνέδριο θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν δια ζώσης ή υβριδικά εκτός από καρδιολόγους κι άλλες παθολογικές ειδικότητες όπως γενικοί παθολόγοι, γενικοί ιατροί, νεφρολόγοι, ενδοκρινολόγοι, ειδικευόμενοι καρδιολογίας και φοιτητές ιατρικής.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν 19,5 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου απαρτίζουν οι: Νταβλούρος Π. (Πρόεδρος), Τσίγκας Γ. (Αντιπρόεδρος) και μέλη οι: Αλμπάνης Γ., Βλασσοπούλου Ν., Γράψας Ν., Καρανάσος Α., Κόνιαρη Ι., Κότσαλος Α., Κουτσογιάννης Ν., Λεβεντόπουλος Γ., Μούλιας Α., Παπαφακλής Μ., Πατσούρας Ν., Περπερής Α. και Χάχαλης Γ.