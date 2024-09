Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο AIESE 2024 για την Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Καθηγητή της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ, Βασίλειου Βερύκιου και των συνεργατών του, επίσης μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, στο διεθνές συνέδριο AIESE 2024 (International Conference on AI-empowered Software Engineering), το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 27-30 Αυγούστου 2024, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με διοργανωτική επιτροπή τους: Καθηγητή Yoshinori Tanabe από το Tsurumi University της Ιαπωνίας, τον Καθηγητή Γεώργιο Τσιχριντζή και την Καθηγήτρια Μαρία Βίρβου, από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Ο Καθηγητής Βασίλειος Βερύκιος, ως ένας από τους keynote speakers του συνεδρίου, μέσα από την ομιλία του με τίτλο «Custodians of Privacy: Protecting Data and Information in the Digital Age», παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγεται από την ομάδα του στο ΕΑΠ, αναφορικά με την ανωνυμοποίηση των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικότητας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο κύριος Βερύκιος είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει με την κυρία Takato Nakatani, Καθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Ιαπωνίας (OUJ) (με το οποίο το ΕΑΠ έχει συνάψει σχετικό Σύμφωνο Συνεργασίας), πάνω στις δυνατότητες μιας μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ του ΕΑΠ και του OUJ, στο πλαίσιο οργάνωσης ενός κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επιπλέον, στο εν λόγω συνέδριο, παρουσιάστηκε η ερευνητική εργασία των συν-συγγραφέων Βασίλειος Σ. Βερύκιος, Ηλίας Σταυρόπουλος, Ευγενία Παξινού και Γεώργιος Φερετζάκης, με τίτλο «AI-empowered Approaches to Border Sanitization in Frequent Itemset Mining», μία μελέτη που αναδεικνύει τις προκλήσεις που παρουσιάζονται όταν επιδιώκεται μία ισορροπία ανάμεσα στη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και στη χρησιμότητα των δεδομένων που εξορύσσονται προς ανάλυση.

Η δυναμική παρουσία του ΕΑΠ στο AIESE 2024, απέδειξε για ακόμη μία φορά τη δέσμευση των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του ΕΑΠ στην αριστεία και την καινοτομία, ενώ οι προοπτικές για μία μελλοντική συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας ενισχύουν την ερευνητική εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου, προωθώντας την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και την ανταλλαγή γνώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.