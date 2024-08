Patrathlon: Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού

Έρχεται το Patrathlon από τον Επιστημονικό Σύλλογο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλημάτων Πάτρας.

To Patrathlon έρχεται για να δώσει σε μικρούς και μεγάλους τη χάρά του αθλητισμού και θα διεξαχθεί στους χώρους της Πλαζ.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου:

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, το «Patrathlοn2024», που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Πλαζ της Πάτρας το τριήμερο 6, 7 και 8 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή περισσότερων από 15 Ομοσπονδιών και την παρουσίαση 30 και πλέον αθλημάτων. Το «Patrathlon 2024» διοργανώνεται από τον Επιστημονικό Σύλλογο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλημάτων Πάτρας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τον Δήμο Πατρέων και υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Συγκεκριμένα, το τριήμερο θα παρουσιαστούν στο κοινό αθλήματα, όπως beach volley, beach handball, πινγκ πονγκ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κωπηλασία, σκάκι, rollers, κολύμβηση και κολύμβηση υπερηλίκων, water polo, ιστιοσανίδα, kite surf, ιστιοπλοΐα, sup, ξυλορακέτα, kids athletics και power walking, ενόργανη γυμναστική, kendo, Muay Thai, Tae Know Do, Judo, Brazilian jiu-jitsu, παραδοσιακοί χοροί, μοντέρνοι και latin χοροί, beach tennis, αγωνιστική ναυαγοσωστική, στίβος, running, κ.α.

Οι εκδηλώσεις συνιστούν μια εξαιρετική ευκαιρία για το κοινό που θα τις παρακολουθήσει να έρθει σε επαφή με δημοφιλή αθλήματα αλλά και σπορ που δεν είναι ευρέως γνωστά αλλά υπόσχονται μια ελκυστική και διασκεδαστική εμπειρία που μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα όχι μόνο των

ανθρώπων που ασχολούνται συστηματικά με την σωματική εξάσκηση αλλά και όσων έχουν αποφασίσει για πρώτη φορά να αλλάξουν σωματικά και πνευματικά τον τρόπο ζωής τους.

Η είσοδος του κοινού θα είναι ελεύθερη, ενώ οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν τις εξής ώρες: Παρασκευή 6/9 5.30 μ.μ.- 8.30 μ.μ. και Σαββατοκύριακο 7 και 8 Σεπτεμβρίου πρωί 9.30 π.μ.- 12.30 μ.μ. και απόγευμα 5.30 μ.μ.- 8.30 μ.μ.

To πλήρες πρόγραμμα του τριημέρου αναμένεται να ανακοινωθεί σε συνέντευξη Τύπου που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου στις 12 μ. στην αίθουσα της ΕΣΗΕΠΗΝ (Μαιζώνος 200, Πάτρα).