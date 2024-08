Αυτά είναι τα "'άσχημα" παπούτσια που θα βλέπουμε παντού το φθινόπωρο

Ένας από τους λόγους που οι γυναίκες λατρεύουμε τον κόσμο της μόδας είναι πως ποτέ δεν είμαστε σίγουρες για τις τάσεις της μόδας που πρόκειται να κυριαρχήσουν σε κάθε σεζόν.

Κάποιες φορές τα trends ανακυκλώνονται, τάσεις επανέρχονται από το παρελθόν, αλλά και νέες εμφανίζονται για να μας βοηθήσουν να εξελίξουμε το στιλ μας. Συχνά όμως, στην επικαιρότητα της μόδας παρουσιάζονται και κάποια κομμάτια εντελώς αναπάντεχα που διχάζουν τις fashionistas.

Ένα από αυτά εμφανίστηκε την Άνοιξη του 2021 και από τότε έως σήμερα μας απασχολεί συχνά κατά καιρούς. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα αμφιλεγόμενο shoe trend, τα fisherman sandals, που κάποιες γυναίκες τα έχουν ήδη λατρέψει και κάποιες άλλες τα έχουν προσθέσει στη λίστα με τα κομμάτια που δεν θα φορέσουν ποτέ. Τα fisherman sandals είναι σανδάλια που έχουν δημιουργηθεί από πλεγμένο, ανθεκτικό δέρμα, καλύπτουν τα δάχτυλα του ποδιού, μπορείς να τα βρεις και σε slingback και σε διαφορετικές αποχρώσεις, basic ή πιο ιδιαίτερες.

Φυσικά, έχουν και μία πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία να διηγηθούν. Σχεδιάστηκαν ως ανθεκτικά παπούτσια που μπορούσαν να βραχούν, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα πόδια και τα δάχτυλα, κάτι που εξηγεί το σχήμα τους. Φέτος το φθινόπωρο, τα fisherman sandals είναι ένα statement μόδας που υιοθετούν όσοι αγαπούν το ιδιαίτερο στιλ και επιθυμούν να σκέφτονται "out of the box" στο ντύσιμό τους.

Παρόλο που συχνά να τα βρεις στην πιο edgy εκδοχή τους, σίγουρα θα βρεις σε e-shops και πιο girly εκδοχές που θα σου θυμίσουν πολύ τις flat μπαλαρίνες.