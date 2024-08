Συνάντηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών με τον Υπεύθυνο της Εταιρείας «Πατραϊκά Ναυτιλιακά Πρακτορεία-Α.Κουνάβη ΑΕ»

Την Δευτέρα 26.08.2024 συναντήθηκε ο κ. Α. Κουνάβης, Υπεύθυνος της Εταιρείας «Πατραϊκά Ναυτιλιακά Πρακτορεία-Α. Κουνάβη ΑΕ» με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χ.Μπούρα στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, "ατα πλαίσια της συνάντησης ο κ. Α. Κουνάβης ανακοίνωσε την πρόθεσή του να είναι Αργυρός Χορηγός στο 3ο Welcome to UP Fest 2024.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Welcome to UP Fest 2024 – Φεστιβάλ Υποδοχής των Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών πρόκειται να λάβει χώρα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Φθινόπωρο γεφυρώνοντας τις κοινωνίες των δήμων όπου εδράζεται το Πανεπιστήμιο Πατρών με το ακαδημαϊκό Ίδρυμα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και η Ναυτιλιακή Εταιρεία «Πατραϊκά Ναυτιλιακά Πρακτορεία – Α. Κουνάβη ΑΕ» πλέον να είναι αργυρός χορηγός του 3ου Φεστιβάλ Υποδοχής των Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών με ποσό χορηγίας 7000 + φπα.

Ο Πρύτανης Χ. Ι. Μπούρας ευχαρίστησε θερμά τον κ. Α.Κουνάβη για αυτή τη πρωτοβουλία του και στήριξή του".