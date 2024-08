Jack Russell: Πέθανε ο θρύλος της ροκ σκηνής - Ήταν ο φροντμαν των «Great White»

Σε ηλικία 63 ετών πέθανε ο Τζακ Ράσελ, ο συνιδρυτής και πρώην τραγουδιστής του metal συγκροτήματος «Great White».

Οι «Great White» είναι ένα αμερικανικό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Λος Άντζελεςτο 1977. Το συγκρότημα κορυφώθηκε με πολλά άλμπουμ από τα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980, συμπεριλαμβανομένων των δίσκων Once Bitten and Twice Shy (1989).

Η ανακοίνωση της δυσάρεστης είδης έγινε από τους επίσημους λογαριασμούς του Ράσελ και του συγκροτήματος «Great White» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που επιβεβαιώνουν ότι ο τραγουδιστής πέθανε την Πέμπτη (15/8).

«Δεν είμαι σε θέση να αποδώσω στο επίπεδο που επιθυμώ»



Όπως αναφέρει το περιοδικό Deadline, ο Ράσελ έπασχε από ατροφία πολλαπλών συστημάτων(MSA) και άνοια με σωμάτια Lewy (LBD). Είχε ο ίδιος ανακοινώσει πως έπρεπε να σταματήσει την περιοδεία του τον περασμένο μήνα, μετά τη διάγνωσή του. «Δεν είμαι σε θέση να αποδώσω στο επίπεδο που επιθυμώ και στο επίπεδο που σας αξίζει. Οι λέξεις δεν μπορούν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη μου για τα πολλά χρόνια αναμνήσεων, αγάπης και υποστήριξης», είχε γράψει.