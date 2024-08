Στις 22 Αυγούστου στις Ελληνικές αίθουσες βγαίνει το "Borderlands" με την Κέιτ Μπλάνσετ

Στις 22 Αυγούστου 2024 κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή Σπέντζος Φιλμ η κωμωδία δράσης «Borderlands», το τρέιλερ της οποίας ήδη παίζεται στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε.

Το «Borderlands», με ένα καστ ηθοποιών – έκπληξη, με επικεφαλής τις βραβευμένες με Όσκαρ, Cate Blanchett - Κέιτ Μπλάνσετ & Τζέιμι Λι Κέρτις, οι οποίες μετά την ταινία έγιναν και καλές φίλες, και τους Κέβιν Χαρτ, Έντγκαρ Ραμίρεζ, Τζακ Μπλακ που δανείζει τη φωνή του, Αριάνα Γκρίνμπλατ & Τζίνα Γκέρσον, είναι βασισμένο σε ένα από τα best-seller franchise βιντεοπαιχνιδιών όλων των εποχών.

Μια διαβόητη κυνηγός επικηρυγμένων επιστρέφει απρόθυμα στον πλανήτη της για μια αποστολή και στην πορεία συμμαχεί με άλλα ιδιόρρυθμα πλάσματα του σύμπαντος. Αυτοί οι απροσάρμοστοι ήρωες πρέπει να πολεμήσουν εξωγήινα τέρατα και ληστές για να βρουν και να προστατέψουν ένα κορίτσι που μπορεί να κρατά το κλειδί για αφάνταστη δύναμη.

Η ταινία ξεκίνησε να παίζεται στις Αμερικάνικες αίθουσες στις 9-8-2024 με εισπράξεις τριημέρου 8,8 εκατ. δολάρια σε 3,125 σινεμά, καταλαμβάνοντας την 4η θέση στον πίνακα του box office. Η αλήθεια είναι ότι το ξεκίνημα δεν ήταν όσο υψηλό αναμενόταν.

Παίζει και η Haley Bennett, ο Benjamin Byron Davis και ο Γερμανός ηθοποιός και μποξέρ Florian Munteanu.

Η πρωτότυπη αυτή χιουμοριστική ταινία δράσης-περιπέτειας ακολουθεί τη Λίλιθ (Κέιτ Μπλάνσετ), μια διαβόητη κυνηγό επικηρυγμένων με μυστηριώδες παρελθόν, η οποία επιστρέφει απρόθυμα στον πλανήτη της, την Πανδώρα, προκειμένου να βρει την εξαφανισμένη κόρη του Άτλα (Έντγκαρ Ραμίρεζ), ενός πανίσχυρου άντρα.

Στην πορεία σχηματίζει μια απροσδόκητη συμμαχία με μια ομάδα ακατάλληλων: τον Ρόλαντ (Κέβιν Χαρτ), πρώην στρατιώτη, αλλά νυν απελπισμένο για λύτρωση, την Tiny Tina (Αριάνα Γκρίνμπλατ), μια άγρια προέφηβη, τον Κριγκ (Φλόριαν Μουντεάνου), τον μυώδη αμφιλεγόμενο προστάτη της, την Δρ. Τάνις (η Τζέιμι Λι Κέρτις που πήρε Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου για το φιλμ «Τα Πάντα όλα»), μια επιστήμονα που τα έχει δει όλα και τον Κλάπτραπ (Τζακ Μπλακ), ένα επίμονα σοφό ρομπότ.

Αυτοί οι απίθανοι ήρωες πρέπει να πολεμήσουν εξωγήινα τέρατα και επικίνδυνους ληστές για να βρουν και να προστατέψουν το κορίτσι που αγνοείται, το οποίο μπορεί να κρατά το κλειδί για αφάνταστη δύναμη. Η μοίρα του σύμπαντος θα μπορούσε να είναι στα χέρια τους, αλλά θα παλέψουν για κάτι περισσότερο: ο ένας για τον άλλον

Φτιαγμένο για τη μεγάλη οθόνη, το BORDERLANDS σκηνοθετείται από τον Ίλαϊ Ροθ (Thanksgiving, The House with a Clock in Its Walls). Βασίζεται στην κορυφαία σε πωλήσεις και βραβευμένη εμπειρία gaming για υπολογιστές και κονσόλες Borderlands, που κυκλοφόρησε το 2009, δημιουργήθηκε από την Gearbox Software και εκδόθηκε από την 2K.

Η Κέιτ Μπλάνσετ, η οποία είχε λάβει υποψηφιότητα για Όσκαρ το 2022 για την ερμηνεία της ως μαέστρος στο ιδιαίτερο φιλμ «TAR», αγκάλιασε τις σωματικές και συναισθηματικές προκλήσεις του να υποδυθεί τη Λίλιθ, μια κορυφαία κλέφτη και κυνηγό επικηρυγμένων, της οποίας η μοναδική ιστορία θα μπορούσε να ξεκλειδώσει ένα από τα πιο εκρηκτικά μυστικά της Πανδώρας.

Η σκηνοθεσία της ταινίας είναι του Eli Roth που συνυπογράφει & το σενάριο με τον Joe Crombie.

Διάρκεια: 100 λεπτά.

«Υπάρχει μόνο μία Κέιτ Μπλάνσετ, οπότε το να ενσαρκώνει τη Λίλιθ είναι ένα δώρο σε τόσα πολλά επίπεδα», ανέφερε ο Ελάι Ροθ, ο οποίος στο παρελθόν συνεργάστηκε με την Μπλάνσετ. «Ήθελα η Κέιτ να κάνει πράγματα που δεν την έχουμε ξαναδεί. Είναι προφανώς μια ισχυρή δραματική ηθοποιός, αλλά είναι επίσης πολύ αστεία και σπάνια έχουμε δει αυτή την πλευρά της στην οθόνη. Είπα στην Κέιτ ότι για το BORDERLANDS ήθελα να τη δω να τρέχει, να σουτάρει, να καταδύεται, να παλεύει – και ήθελε να τα κάνει όλα».