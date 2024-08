Παρίσι 2024: Με όνειρο τη διάκριση η Ναυπάκτια Ευαγγελία Πλατανιώτη - Το σημερινό ντουέτο με την Σοφία Μαλκογεώργου

Το δικό τους όνειρο για διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες “Παρίσι 2024” θέλουν να ζήσουν, οι δύο εκπρόσωποί μας στην Καλλιτεχνική Κολύμβηση, το υπέροχο Ολυμπιακό μας Ντουέτο, οι Ναυπάκτια Ευαγγελία Πλατανιώτη και η Σοφία Μαλκογεώργου.

Είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστούν μαζί, ως Ντουέτο, σε Ολυμπιακούς Αγώνες, όμως για την πιο έμπειρη και παγκόσμια πρωταθλήτρια (στο σόλο) Ευαγγελία Πλατανιώτη είναι η τέταρτή της ολυμπιακή συμμετοχή στο άθλημα (και μάλιστα αυτή θα γίνει ανήμερα των γενεθλίων της). Μαζί με τη Σοφία φιλοδοξούν να πετύχουν το κάτι παραπάνω, που θα δοξάσει ακόμα περισσότερο το άθλημα το οποίο είναι γεμάτο διακρίσεις στις μεγάλες διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια.

Τα κορίτσια μας, που αμέσως μετά τη συμμετοχή τους στην Τελετή Έναρξης των Αγώνων του Παρισιού, μετέβησαν στο Άαχεν της Γερμανίας, από τις 27/7 έως και τις 6/8, βρίσκονται ξανά στο Ολυμπιακό χωριό, ολίγον αγχωμένες, όπως είναι φυσικό, αλλά και πανέτοιμες για τη μεγάλη μάχη.

Οι Ελληνίδες ξεκινούν τις προσπάθειές τους σήμερα Παρασκευή στις 20:30, ώρα Ελλάδας, με τη συμμετοχή στο Τεχνικό πρόγραμμα του Ντουέτου, όπου έχει αποφασιστεί να γίνει απευθείας τελικός (όπως και στο Ελεύθερο Ντουέτο).

Μετέχουν 18 Ντουέτα από ισάριθμες χώρες του κόσμου. Οι Ελληνίδες αγωνίζονται ενδέκατες στη σειρά και στον αγώνα μετέχουν όλες οι μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις του αθλήματος (εξαιρουμένης, φυσικά της αποκλεισμένης Ρωσίας).

Το θέμα της χορογραφίας του προγράμματος των Ευαγγελίας Πλατανιώτη / Σοφίας Μαλκογεώργου στο Τεχνικό Ντουέτο είναι οι “Χαρταετοί”, σε μουσική από το “Χαρταετοί Και Χασαποσέρβικος” του Μίκη Θεοδωράκη.

Η βαθμολογία στο Τεχνικό Ντουέτο θα μετρήσει κατά 50% για την τελική κατάταξη, καθώς το υπόλοιπο 50% θα επέλθει από το Ελεύθερο Ντουέτο, που είναι προγραμματισμένο για την επόμενη μέρα, το Σάββατο (10/8) στις 20:30.

Και στο Ελεύθερο μετέχουν τα ίδια Ντουέτα (18 τον αριθμό), με διαφορετική σειρά. Οι Ελληνίδες θα αγωνιστούν δωδέκατες στη σειρά. Θέμα προγράμματος “Yin and Yang” σε μουσική από το κομμάτι “From Darkness to Light” = “Από το σκοτάδι στο φως”, που συνέθεσε ο Νίκος Τερζής ειδικά για το Ντουέτο μας και θα ακουστεί για πρώτη φορά στους Αγώνες του Παρισιού.

Η Καλλιτεχνική Κολύμβηση σε Ολυμπιακούς Αγώνες:

7 Συμμετοχές

14 Αθλήτριες (3 συμμετοχές Χριστίνα Θαλασσινίδου)

6η θέση Χριστίνα Θαλασσινίδου, Σόλο, 1992 (Βαρκελώνη)

Οι "2" του Παρισιού:

ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: 2012, 2016, 8η 2012 (Λονδίνο), Ντουέτο (με Δέσποινα Σολωμού)

ΜΑΛΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ: Μετέχει για πρώτη φορά

Χαρακτηριστικά των δύο κοριτσιών μας:

Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Πλατανιώτη

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 9 Αυγούστου 1994.

-Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του χαρακτήρα σου;

«Τελειομανής».

-Αγαπημένος συγγραφέας/ ποιητής;

«Robin Sharma/ Καζαντζάκης».

-Ποια ιστορική προσωπικότητα αντιπαθεις;

«Τον Χίτλερ».

-Τι μισείς περισσότερο;

«Το ψέμα».

-Αγαπημένο μότο;

«Be the best version of yoursel».

-Στη λέξη Παρίσι τι θα έβαζες δίπλα;

«Όνειρο».

Ονοματεπώνυμο: Σοφία Μαλκογεώργου

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22 Ιανουαρίου 1998.

-Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του χαρακτήρα σου;

«Ειλικρινής».

-Αγαπημένος συγγραφέας/ ποιητής;

«Καραγάτσης».

-Ποια ιστορική προσωπικότητα αντιπαθείς;

«Χίτλερ».

-Τι μισείς περισσότερο;

«Τα ψέματα».

-Αγαπημένο μότο;

«Trust the process»

-Στη λέξη Παρίσι τι θα έβαζες δίπλα;

«Ευχαριστώ»