Οχι 100, όχι 200, αλλά 503 λογοτέχνες, κριτικούς και αναγνώστες στρατολόγησε το ένθετο της εφημερίδας New York Times , Book Review που ασχολείται με το βιβλίο.

Κάπως έτσι και με τη συμβολή των συντακτών του ενθέτου, προέκυψε η λίστα με τα 100 καλύτερα βιβλία του 21ου αιώνα.

Τα 100 καλύτερα βιβλία του 21ου αιώνα σύμφωνα με τους New York Times προέκυψαν ανάμεσα σε βιβλία που εκδόθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2000 και μπήκαν σε μία λίστα που έχει σκοπό να τιμήσει τα πρώτα 25 χρόνια του νέου αιώνα, αυτού που διανύουμε ως προς τη λογοτεχνική του παραγωγή. Ανάμεσα σε όσους επέλεξαν τα πιο σημαντικά και επιδραστικά βιβλία των πρώτων 25 ετών του αιώνα μας, ήταν και διάσημα πρόσωπα όπως ο Stephen King, αλλά και η Sarah Jessica Parker. Το The New York Times Book Review ζητά κι από τους αναγνώστες τους να ψηφίσουν τα 10 καλύτερα βιβλία του 21ου αιώνα κατά τη δική τους γνώμη.



«Ελπίζουμε ότι θα ανακαλύψετε ένα βιβλίο που πάντα θέλατε να έχετε στη Βιβλιοθήκη ή θα συναντήσετε ένα αγαπημένο αγαπημένο που θα θέλατε να ξαναπάρετε. Πάνω απ ‘όλα, ελπίζουμε να εμπνευστείτε και να ενθουσιαστείτε όσο εμείς από το εύρος των θεμάτων, των φωνών, των απόψεων, των εμπειριών και της φαντασίας που θα δείτε να αντανακλώνται σε αυτή τη λίστα», γράφουν οι συντάκτες του The New York Times Book Review, για τη λίστα που θα δεις παρακάτω.

Τα 10 καλύτερα βιβλία του 21ου αιώνα για τους New York Times

My Brilliant Friend- Elena Ferrante (2012)

Ο πρώτος τόμος αυτού που γινόταν τελικά μία καθηλωτική σειρά 4 βιβλίων, της τετραλογίας της Νάπολης της συγγραφέα με το ψευδώνυμο Elena Ferrante, σύστησε στο κοινό 2 κορίτσια που μεγαλώνουν σε μία φτωχή, βίαιη γειτονιά στη Νάπολη της Ιταλίας: Την επιμελή και υπάκουη Έλενα και τη χαρισματική, άγρια φίλη της, Λίλα.

Στο βιβλίο περιλαμβάνονται ιδέες για την τέχνη και την πολιτική, την τάξη και το φύλο, τη φιλοσοφία και τη μοίρα, όλα μέσα από μια αφοσιωμένη εστίαση στη συγκρουσιακή, ανταγωνιστική φιλία ανάμεσα στην Έλενα και τη Λίλα, καθώς εξελίσσονται σε περίπλοκες ενήλικες.

Το βιβλίο Η υπέροχη φίλη μου, κυκλοφορεί και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη.

The Warmth of Other Suns – Isabel Wilkerson (2010)

Η επική ιστορία της μεγάλη εσωτερικής μετανάστευσης που σημειώθηκε για τον πληθυσμό των Αφροαμερικανών στις ΗΠΑ μεταξύ 1910 και 1970, έχει αποθεωθεί από τους κριτικούς και βρέθηκε στη 2η θέση της λίστας των The New York Times. Με ιστορικές λεπτομέρειες η Wilkerson λέει την ιστορία μέσα από τις ζωές 3 διαφορετικών ηρώων και συναρπάζει.

Wolf Hall – Hilary Mantel (2009)

Το βιβλίο Wolf Hall της Hilary Mantel (το πρώτο της τριλογίας που έγραψε η συγγραφέας) βρίσκεται επίσης ψηλά στη λίστα. Είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα που κέρδισε τόσο το βραβείο Booker όσο και το βραβείο National Book Critics Circle. Αυτή δεν είναι η πρώτη λίστα στην οποία «τρυπώνει» αφού το 2012 μπήκε στη λίστα του Observer με τα 10 καλύτερα ιστορικά μυθιστορήματα.

Τα βιβλία της τριλογίας έχουν κυκλοφορήσει και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πάπυρος, ωστόσο μέχρι την ώρα που γραφόταν αυτό το κείμενο δεν ήταν διαθέσιμα προς πώληση.



The Known World – Edward P. Jones (2003)

Αυτό το μυθιστόρημα, για έναν μαύρο αγρότη, κατασκευαστή και πρώην σκλάβο που ονομάζεται Henry Townsend, είναι ένα ανθρώπινο έπος. Όταν ο Henry γίνεται ιδιοκτήτης μιας φυτείας, με δικούς του σκλάβους, το χαλί της ηθικής τραβιέται κάτω από τα πόδια του αναγνώστη. Το βιβλίο διακρίνεται για το χιούμορ και τις στιγμές του καλού που εμφανίζονται για να γεμίσουν ανθρωπιά τo The Known World. Μεταξύ άλλων βραβείων κέρδισε και το Pulitzer.

Το βιβλίο Ο Γνωστός Κόσμος έχει κυκλοφορήσει στα ελληνικά από τις εκδόσεις Νεφέλη.

The Corrections – Jonathan Franzen (2001)

Με τη σατιρική του άποψη για την ψυχική υγεία, τη βελτίωση του εαυτού και τη στιγμιαία ικανοποίηση, το κωμικό μυθιστόρημα της οικογενειακής αποσύνθεσης του Jonathan Franzen παραμένει τόσο καυστικά διασκεδαστικό σήμερα, όσο και όταν κυκλοφόρησε το 2001.

Από τις Μεσοδυτικές Πολιτείες στα μέσα του αιώνα μέχρι τη Γουόλ Στριτ και την Ανατολική Ευρώπη σήμερα, ο Franzen φέρνει τον παραδοσιακό κόσμο της αστικής αρετής και των σεξουαλικών απαγορεύσεων σε βίαιη σύγκρουση με την εποχή του εμμονικού ελέγχου στο σπίτι, της αποστασιοποιημένης γονικής φροντίδας και της παγκοσμιοποιημένης απληστίας.

Ένα μυθιστόρημα εξαιρετικά ρεαλιστικό, σκοτεινά ξεκαρδιστικό και βαθιά ανθρώπινο, που επιβεβαιώνει ότι ο Jonathan Franzen είναι ένας από τους ευφυέστερους ερμηνευτές της αμερικανικής κοινωνίας και της αμερικανικής ψυχής.

Θα βρεις το Βιβλίο Οι διορθώσεις και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

2666 – Roberto Bolaño (2008)

Το πυρετώδες, ιλιγγιώδες μυθιστόρημα του Bolaño ξεκινά με ένα επίγραφο από τον Baudelaire: «Μια όαση φρίκης σε μια έρημο της πλήξης». Και στις περίπου 900 σελίδες που ακολουθούν, προχωρά στη δημιουργία ενός ολόκληρου κόσμου που διέπεται εξίσου από πλήξη και ανία και την πιο βαθιά φρίκη.

Το βιβλίο (που δημοσιεύτηκε μετά θάνατον) χωρίζεται σε 5 χαλαρά ενωμένες ενότητες, ακολουθώντας χαρακτήρες που έλκονται για διάφορους λόγους στη φανταστική μεξικανική πόλη της Σάντα Τερέζα.

Το βιβλίο αυτό έχει κυκλοφορήσει στα ελληνικά από τις εκδόσεις Άγρα ωστόσο τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν ήταν διαθέσιμο προς πώληση.

The Underground Railroad – Colson Whitehead (2016)

Η Κόρα είναι σκλάβα σε μια βαμβακοφυτεία στην Τζόρτζια. Η ζωή είναι εφιαλτική για όλους τους σκλάβους αλλά ιδιαίτερα για την Κόρα, γιατί είναι μια περιθωριακή για τους άλλους Αφρικανούς. Ακόμη μεγαλύτερος πόνος την περιμένει καθώς ενηλικιώνεται και γίνεται γυναίκα. Όταν ο Σίζαρ καταφτάνει από τη Βιρτζίνια και της μιλάει για τον Υπόγειο Σιδηρόδρομο, οι δυο τους αποφασίζουν να αψηφήσουν τον τεράστιο κίνδυνο και να δραπετεύσουν. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως σχεδίαζαν και, παρόλο που καταφέρνουν να βρουν μια στάση και να κατευθυνθούν προς τα βόρεια της χώρας, καταδιώκονται.

Στην ιδιοφυή σύλληψη του Colson Whitehead, ο Υπόγειος Σιδηρόδρομος δεν είναι απλώς μια αλληγορία – μηχανικοί και οδηγοί έχουν στήσει υπογείως ένα μυστικό δίκτυο από ράγες και σήραγγες. Η πρώτη στάση της Κόρας και του Σίζαρ είναι η Νότια Καρολίνα, σε μια πόλη που αρχικά φαντάζει παράδεισος αλλά κρύβει κάτι σατανικό για τους μαύρους κατοίκους. Το χειρότερο είναι ότι ο Ριτζγουέι, ο αμείλικτος κυνηγός σκλάβων, είναι στα ίχνη τους. Αναγκασμένη να το σκάσει ξανά, η Κόρα ρίχνεται σ’ ένα απίστευτο ταξίδι, αναζητώντας την πραγματική ελευθερία.

Το βιβλίο κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ψυχογιός.



Austerlitz – W.G. Sebald (2001)

«Ο Sebald μετά βίας έζησε αρκετά για να δει τη δημοσίευση του τελευταίου του μυθιστορήματος, αφού μέσα σε λίγες εβδομάδες από την κυκλοφορία του, πέθανε από καρδιακή πάθηση στα 57 του. Αλλά τι κύκνειο άσμα ήταν αυτό! Οι ονειρεμένες αναμνήσεις του Jacques Austerlitz, ενός ανθρώπου που ήταν κάποτε ένας μικρός πρόσφυγας του kindertransport στην Πράγα, που μεγάλωσε από ξένοι στην Ουαλία. Όπως ο ομώνυμος σιδηροδρομικός σταθμός του Παρισιού του πρωταγωνιστή του, το βιβλίο είναι ένα θαύμα κομψής κατασκευής, στοιχειωμένο από μνήμη και κίνηση», αναφέρουν οι συντάκτες της λίστας για το Austerlitz, που έχει κυκλοφορήσει στα ελληνικά από τις εκδόσεις Άγρα.

Never Let Me Go – Kazuo Ishiguro (2005)

Η Κάθι, η Ρουθ και ο Τόμι μεγαλώνουν εσωτερικοί σ’ ένα απομονωμένο σχολείο στην αγγλική εξοχή. Είναι ένα σχολείο με παράξενους, αυστηρούς κανόνες, όπου οι καθηγητές δεν παύουν στιγμή να υπενθυμίζουν στους μαθητές τους πόσο ξεχωριστοί είναι. Αλλά αυτό που τους κάνει ξεχωριστούς είναι μια ασύλληπτα σκληρή αλήθεια -και μια ακόμη πιο σκληρή μοίρα που τους περιμένει στον έξω κόσμο. Οι τρόφιμοι του Χάλισαμ βρίσκονται εκεί για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Για την ακρίβεια, έχουν φτιαχτεί γι’ αυτό τον σκοπό.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Kazuo Ishiguro έγραψε το 2005 ένα δυστοπικό, εφιαλτικό μυθιστόρημα για την ίδια την ανθρώπινη φύση και την εύθραυστη ουσία της ζωής, που ήταν υποψήφιο για το βραβείο Man Booker, ενώ μεταφέρθηκε με επιτυχία και στον κινηματογράφο.

Το βιβλίο κυκλοφόρησε με τον τίτλο Μη μ’ αφήσεις ποτέ από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Gilead – Marilynne Robinson (2004)

Το πρώτο μέρος της -μέχρι τώρα- τετραλογίας της Marilynne Robinson γράφτηκε το 2004 και κλείνει την πρώτη δεκάδα των καλύτερων βιβλίων του 21ου αιώνα σύμφωνα με το The New York Times Book Review. Ο τίτλος του βιβλίου προέρχεται από μία φανταστική πόλη στην Αιόβα όπου ζουν οι οικογένειες Boughton και Ames.

Και επίσης από το Βιβλίο του Ιερεμία, το οποίο ονομάζει Gilead ένα μέρος όπου μπορεί να βρεθεί θεραπεία ή όχι. «Δεν υπάρχει βάλσαμο στη Gilead;» αναφέρει η σχετική φράση και για τον αφηγητή του μυθιστορήματος, John Ames φαίνεται η απάντηση να είναι«ναι». Αυτό το βιβλίο είναι μία γιορτή της ήρεμης αξιοπρέπειας στη ζωή της μικρής πόλης των ΗΠΑ του 1950 και μαζί μία κριτική για το πώς η ηθική ζέση και τα θρησκευτικά οράματα των Προτσεστάντων έγιναν τελικά εφησυχασμός, όπως αναφέρει το σχετικό κείμενο των New York Times.



Τα υπόλοιπα 90 βιβλία της λίστας:

The Brief Wondrous Life of Oscar Wao – Junot Díaz (2007)

The Year of Magical Thinking – Joan Didion (2005)

The Road – Cormac McCarthy (2006)

Outline – Rachel Cusk (2015)

Pachinko – Min Jin Lee (2017)

The Amazing Adventures of Kavalier & Clay – Michael Chabon (2000)

The Sellout – Paul Beatty (2015)

Lincoln in the Bardo – George Saunders (2017)

Say Nothing – Patrick Radden Keefe (2019)

Erasure – Percival Everett (2001)

Evicted – Matthew Desmond (2016)

Behind the Beautiful Forevers – Katherine Boo (2012)

Hateship, Friendship, Courtship, Loveship, Marriage – Alice Munro (2001)

The Overstory – Richard Powers (2018)

Random Family – Adrian Nicole LeBlanc (2003)

Atonement – Ian McEwan (2002)

Americanah – Chimamanda Ngozi Adichie (2013)

Cloud Atlas – David Mitchell (2004)

The Last Samurai – Helen DeWitt (2000)

Sing, Unburied, Sing – Jesmyn Ward (2017)

White Teeth – Zadie Smith (2000)

The Line of Beauty – Alan Hollinghurst (2004)

Salvage the Bones – Jesmyn Ward (2011)

Citizen – Claudia Rankine (2014)

Fun Home – Alison Bechdel (2006)

Between the World and Me – Ta-Nehisi Coates (2015)

The Years – Annie Ernaux (2018)

The Savage Detectives – Roberto Bolaño (2007)

A Visit From the Goon Squad – Jennifer Egan (2010)

H Is for Hawk – Helen Macdonald (2015)

Small Things Like These – Claire Keegan (2021)

A Brief History of Seven Killings – Marlon James (2014)

Postwar – Tony Judt (2005)

The Fifth Season – N.K. Jemisin (2015)

The Argonauts – Maggie Nelson (2015)

The Goldfinch – Donna Tartt (2013)

A Mercy – Toni Morrison (2008)

Persepolis – Marjane Satrapi (2003)

The Vegetarian – Han Kang (2016)

Trust – Hernan Diaz (2022)

Life After Life – Kate Atkinson (2013)

Train Dreams – Denis Johnson (2011)

Runaway – Alice Munro (2004)

Tenth of December – George Saunders (2013)

The Looming Tower – Lawrence Wright (2006)

The Flamethrowers – Rachel Kushner (2013)

Nickel and Dimed – Barbara Ehrenreich (2001)

Stay True – Hua Hsu (2022)

Middlesex – Jeffrey Eugenides (2002)

Heavy – Kiese Laymon (2018)

Demon Copperhead – Barbara Kingsolver (2022)

10:04 – Ben Lerner (2014)

Veronica – Mary Gaitskill (2005)

The Great Believers – Rebecca Makkai (2018)

The Plot Against America – Philip Roth (2004)

We the Animals – Justin Torres (2011)

Far From the Tree – Andrew Solomon (2012)

The Friend – Sigrid Nunez (2018)

The New Jim Crow – Michelle Alexander (2010)

All Aunt Hagar’s Children – Edward P. Jones (2006)

The Copenhagen Trilogy – Tove Ditlevsen (2021)

Secondhand Time – Svetlana Alexievich (2016)

The Passage of Power – Robert Caro (2012)

Olive Kitteridge – Elizabeth Strout (2008)

Exit West – Mohsin Hamid (2017)

Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow – Gabrielle Zevin (2022)

An American Marriage – Tayari Jones (2018)

Septology – Jon Fosse (2022)

A Manual for Cleaning Women – Lucia Berlin (2015)

The Story of the Lost Child – Elena Ferrante (2015)

Pulphead – John Jeremiah Sullivan (2011)

Hurricane Season – Fernanda Melchor (2020)

When We Cease to Understand the World – Benjamín Labatut (2021)

The Emperor of All Maladies – Siddhartha Mukherjee (2010)

Pastoralia – George Saunders (2000)

Frederick Douglass – David W. Blight (2018)

Detransition, Baby – Torrey Peters (2021)

The Collected Stories of Lydia Davis

The Return – Hisham Matar (2016)

The Sympathizer – Viet Thanh Nguyen (2015)

The Human Stain – Philip Roth (2000)

The Days of Abandonment – Elena Ferrante (2005)

Station Eleven – Emily St. John Mandel (2014)

On Beauty – Zadie Smith (2005)

Bring Up the Bodies – Hilary Mantel (2012)

Wayward Lives, Beautiful Experiments – Saidiya Hartman (2019)

Men We Reaped – Jesmyn Ward (2013)

Bel Canto – Ann Patchett (2001)

How to Be Both – Ali Smith (2014)

Tree of Smoke – Denis Johnson (2007)

