Η απίστευτη ιστορία γύρω από τη γέννηση της τσίχλας

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς γεννήθηκε η τσίχλα; Αν νομίζετε ότι αποτελεί εφεύρεση του 20ού αιώνα, τότε σίγουρα απατάσθε! Η ιστορία της ξεκίνησε πολλές χιλιετίες πριν και μας ταξιδεύει χιλιάδες χρόνια πίσω.

Το «chicle» των Μάγια και των Ατζέκων

Λέγεται ότι η πρώιμη ιστορία της τσίχλας έχει ρίζες στις φυλές των αρχαίων Μάγια και Ατζέκων. Εκείνοι ήταν οι πρώτοι που ανακάλυψαν τη μασώμενη ρητίνη από το φλοιό των τα δέντρα με την ονομασία sapodilla, τα οποία είναι ενδημικά στο Μεξικό και την Κεντρική Αμερική. Ήταν μια κολλώδης ουσία -που λίγη σχέση είχε με τη σημερινή τσίχλα- και αναφέρεται ως chicle. Στόχος της δεν ήταν η δροσερή αναπνοή ή η ευχάριστη γεύση στο στόμα αλλά ο περιορισμός της όρεξης και η υγεία των δοντιών.

Η συγγραφέας και ιστορικός Jennifer P. Mathews ανέφερε στο βιβλίο της «Chicle: The Chewing Gum of the Americas» («Chicle: η τσίχλα των Αμερικανών») ότι οι αρχαίοι Μάγια δεν επέτρεπαν σε οποιονδήποτε να μασάει chicle ενώ βρισκόταν έξω και κυκλοφορούσε. Μόνο οι ανύπαντρες γυναίκες και τα παιδιά μπορούσαν να απολαμβάνουν δημόσια την ουσία που μοιάζει με τσίχλα. Οι ώριμες, παντρεμένες γυναίκες αλλά και οι άντρες κρατούσαν τη συγκεκριμένη συνήθεια μόνο στο εσωτερικό του σπιτιού τους.