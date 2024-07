Σιμόν Μπάιλς, Oλυμπιακοί: To φαινόμενο της ενόργανης επέστρεψε, γεμάτη αυτοπεποίθηση και… κρύσταλλα Swarovski

Η 27χρονη από το Οχάιο, που θεωρείται πραγματικό φαινόμενο, αναμφίβολα μας καθήλωσε και πάλι μπροστά στην tv. Aκτινοβολούσε το εκτόπισμα μιας πραγματικής star και το υπερβολικά διακοσμημένο look μαζί με τις ψεύτικες βλεφαρίδες δεν επισκίασαν την απίστευτη παρουσία της. Αλλωστε διαρκώς πασχίζει να ξεπεράσει τα όριά της. Καθιερώθηκαν πέντε γυμναστικές κινήσεις διεθνώς με το δικό της όνομα λόγω του μοναδικού επιπέδου δυσκολίας τους.

Μην ξεχνάτε ότι προβάλλεται το τελευταίο διάστημα στο Netflix το ντοκιμαντέρ «The New Essor of Simone Biles» μια σειρά που εστιάζει στην ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητα της Αμερικανίδας γυμνάστριας μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο. Αναδεικνύει το θάρρος της, που εμπνέει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο 2020, η Simone Biles ήταν μία από τις πιο προβεβλημένες αθλήτριες. Ωστόσο, αντιμετωπίζοντας προβλήματα ψυχικής υγείας, αναγκάστηκε να αποσυρθεί από διάφορα αγωνίσματα, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων σε όλο τον κόσμο. Η παραγωγή διερευνά μέσα από τα παρασκήνια, αυτή την κομβική στιγμή της καριέρας της και αποκαλύπτει την πορεία της από τότε. Μαθαίνουμε πώς αντιμετώπισε το τραύμα της και πόσο σκληρά εργάστηκε για να ανακτήσει τις δυνάμεις της.

Το ομώνυμο βιβλίο The New Essor of Simone Biles απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, από τους λάτρεις του αθλητισμού μέχρι εκείνους που ενδιαφέρονται για ιστορίες ανθεκτικότητας και αυτοβελτίωσης. Η σειρά ξεχωρίζει για την αυθεντική και οικεία προσέγγισή της, προσφέροντας μια εις βάθος ματιά στις ψυχικές και σωματικές προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας κορυφαίος αθλητής.

Ειδήσεις Τώρα

Σελίν Ντιόν: Προσηλωμένη στο Dior style η super star των Ολυμπιακών του Παρισιού

Παρίσι, Ολυμπιακοί: Το άσμα της Πιαφ για τον αδικοχαμένο μποξέρ που ερωτεύτηκε παράφορα

Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Ο τελικός του Χρήστου, Τσιτσιπάς και Σάκκαρη στο πρόγραμμα της ημέρας