«Οκτώ γυναίκες»: Έρχονται την Παρασκευή 26 Ιουλίου στο Αίγιο

Η διάσημη αστυνομική κωμωδία του Ρομπέρ Τομά «Οκτώ Γυναίκες» ταξιδεύει φέτος το καλοκαίρι σε ολόκληρη την Ελλάδα για να προσφέρει άφθονες δόσεις γέλιου, μυστηρίου και ανατροπών.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2024» του Δήμου Αιγιαλείας και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Αθλητισμού θα παρουσιαστεί στο Αίγιο στις 26 Ιουλίου.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση:

Πρόκειται για ένα ρεσιτάλ ερμηνειών από μια αχτύπητη γυναίκεια dream team: Υρώ Μανέ, Γιώτα Φέστα, Τάνια Τρύπη, Φωτεινή Ντεμίρη, Ευγενία Δημητροπούλου, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Ευγενία Ξυγκόρου, Μαρίζα Τσάρη.

Ο πολιτιστικός οργανισμός «Λυκόφως», μετά τις μεγάλες καλοκαιρινές επιτυχίες «Αντιγόνη» το 2022 (ρεκόρ δεκαετίας προσέλευσης στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου) και «Οιδίπους επί Κολωνώ» το 2023, προτείνει για το καλοκαίρι του 2024 την πασίγνωστη και πολυβραβευμένη θεατρική αστυνομική κωμωδία του μετρ του θεατρικού μυστηρίου Ρομπέρ Τομά που πρόσφατα μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον σπουδαίο Φρανσουά Οζόν.

Η παράσταση παρουσιάζεται με τη σκηνοθετική υπογραφή του Χρήστου Σουγάρη, σκηνοθέτη των μεγάλων επιτυχιών «Η Αυλή των Θαυμάτων: το μιούζικαλ», «Scrooge and ghosts and rock and roll» και «Τρωάδες».

Υπόθεση

Οκτώ γυναίκες βρίσκονται αποκλεισμένες σε ένα απομονωμένο σπίτι με αφορμή μια οικογενειακή συνάντηση. Ξαφνικά έρχονται αντιμέτωπες με έναν φόνο - αλλά και με τα πιο καλά κρυμμένα μυστικά τους.

Η Γκαμπί, σύζυγος του μεγαλοαστού Μαρσέλ, οι δυο του κόρες, Σουζόν και Κατρίν, η κουνιάδα του, Ογκουστίν, η πεθερά του, Μαμή, η απρόσκλητη και ανεπιθύμητη αδελφή του, Πιερέτ, η επιστήθια οικονόμος, μαντάμ Σανέλ, και η όμορφη καμαριέρα Λουίζ.

Είναι όλες ύποπτες.

Ο οικοδεσπότης Μαρσέλ, μοναδικός άνδρας του σπιτιού, βρίσκεται άγρια δολοφονημένος στο δωμάτιό του. Καθώς κανείς δεν εισήλθε στο σπίτι την προηγούμενη νύχτα, οι υποψίες για τη δολοφονία, βαραίνουν εκείνες - και μόνο εκείνες.

Κατά τη διαδικασία της εξιχνίασης της υπόθεσης, αποκαλύπτονται μυστικά και ψέματα για τη σχέση των γυναικών με τον δολοφονημένο, σύζυγο, πατέρα, αδελφό, εργοδότη και γαμπρό.

Ήταν τελικά ο αγαθός, μειλίχιος οικογενειάρχης, τον οποίο καταπίεζαν αφόρητα οι γυναίκες που πλαισίωναν τη ζωή του, ή ο κλασικός άντρας εκμεταλλευτής, άπιστος και κακοποιητής τους;

Απαντήσεις μόνο επί σκηνής.

*Παρακαλείται το κοινό να μην αποκαλύπτει το τέλος του έργου μετά την παρακολούθηση της παράστασης!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Κοσμάς Φοντούκης

Σκηνοθεσία: Χρήστος Σουγάρης

Σκηνικό - Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου

Μουσική: RSN

Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος

Κίνηση: Ερμής Μαλκότσης

Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Σύλια Κόη

Νομικός Σύμβουλος: Φιλιώ Καστραντά

Φωτογραφίες: Πάνος Γιαννοκόπουλος

Προωθητικό Τρέιλερ: Μιχαήλ Μαυρομούστακος

Make Up artist φωτογράφισης: Τέο Ζωγραφάκι

Κομμώσεις φωτογράφισης: Κωνσταντίνος Κολλιούσης.

Βοηθός Σκηνογράφου / Ενδυματολόγου: Έμιλυ Κουκουτσάκη

Social Media: Renegade

Παραγωγός: Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Διεύθυνση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου

Βοηθοί Παραγωγής: Τσαμπίκα Κοτούλα, Πανούτσι Μάργελος

Υποστήριξη παραγωγής «ΛΥΚΟΦΩΣ»: Κατερίνα Λιακοπούλου, Μυρτώ Κατσανεβάκη

Υπεύθυνη τμήματος εισιτηρίων «ΛΥΚΟΦΩΣ»: Στέλλα Μαυροειδή

Λογιστήριο «ΛΥΚΟΦΩΣ»: Γιώργος Αναγνώστου, Γιάννης Γιαννακόπουλος

ΔΙΑΝΟΜΗ

Υρώ Μανέ

Γιώτα Φέστα

Τάνια Τρύπη

Φωτεινή Ντεμίρη

Ευγενία Δημητροπούλου

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

Ευγενία Ξυγκόρου

Μαρίζα Τσάρη

Η διάρκεια της παράστασης της παράστασης είναι 1.40’.

ΟΚΤΩ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Αίγιο

Υπαίθριο Θέατρο «Γεώργιος Παππάς»

Παρασκευή 26 Ιουλίου στις 9.30μ.μ.

Γενική είσοδος: 20€

Μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ): 17€

Προπώληση: Βιβλιοπωλείο «Σύγχρονη Σκέψη» (Κλεομένους Οικονόμου 7, Αίγιο), Κατάστημα «Ρεζέρβα Accessories and cosmetics» (Μητροπόλεως 64, Αίγιο), Studio ΑΓΓΕΛΟΣ-ΚΑΖΑΣΗΣ (Κλ.Οικονόμου 19) και στο ticketservices.gr.