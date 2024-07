Η κόκκινη «βασίλισσα» της σαλάτας που προστατεύει την καρδιά και ρίχνει τη χοληστερόλη

Μετά την πατάτα, η ντομάτα είναι ένα από τα πιο ευέλικτα λαχανικά (ή να πούμε καλύτερα φρούτο;) εφόσον την καταναλώνουμε με ευχαρίστηση σε όλες τις μορφές της: ολόκληρες στη σαλάτα, σε σάλτσα, γεμισμένες με ρύζι σε γεμιστά και σε κέτσαπ.

Το καλοκαίρι είναι δικαιωματικά η εποχή τους, αφού η νοστιμάδα τους είναι στο αποκορύφωμά της. Ένας ακόμα λόγος για να τις προτιμάμε όλο το χρόνο είναι η περιεκτικότητά τους σε θρεπτικά συστατικά, όπως πολύτιμα αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες, βιταμίνη C, κάλιο, φυλλικό οξύ, μεταξύ άλλων.

Μειώνουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και την χοληστερόλη

Έρευνες έχουν συμπεράνει ότι μια διατροφή που περιλαμβάνει ντομάτες, οι οποίες είναι πλούσιες σε λυκοπένιο, συμβάλλει στη μείωση των καρδιακών παθήσεων. Σύμφωνα με μια ανασκόπηση 25 μελετών, διαπιστώθηκε ότι τα υψηλά επίπεδα λυκοπενίου στο αίμα μειώνουν τον κίνδυνο καρδιακής νόσου κατά 14%. Πιο συγκεκριμένα ενώ και οι τρεις μορφές ντομάτας (ωμές, σάλτσα και σάλτσα ντομάτας με ελαιόλαδο) μείωσαν τη χοληστερόλη και τη φλεγμονή, η σάλτσα ντομάτας με την προσθήκη ελαιόλαδου προσέφερε τα μεγαλύτερα οφέλη.

Σε μια διαφορετική μικρή μελέτη με 15 συμμετέχοντες, τα άτομα έπιναν χυμό ντομάτας (οποιαδήποτε ποσότητα) τέσσερις ημέρες την εβδομάδα για δύο μήνες. Στο τέλος των δύο μηνών, οι συμμετέχοντες είχαν χαμηλότερη LDL («κακή») χοληστερόλη και υψηλότερη HDL («καλή») χοληστερόλη από ό,τι όταν ξεκίνησε η μελέτη.

Ελαττώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου

Ορισμένες μελέτες αναδεικνύουν ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν περισσότερες ντομάτες έχουν χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα, του προστάτη και του στομάχου. Οι ερευνητές θεωρούν ότι το λυκοπένιο και το β-καροτένιο αποτελούν τα δύο βασικά συστατικά που μειώνουν αυτόν τον κίνδυνο. Ειδικότερα, αυτά τα δύο αντιοξειδωτικά έχουν επιδείξει αντικαρκινικές ιδιότητες σε μελέτες σε δοκιμαστικούς σωλήνες με τη χρήση κυττάρων. Παρόλα αυτά, η Δρ Whitson προειδοποιεί ότι είναι δύσκολο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, εάν δεν πραγματοποιηθούν κλινικές μελέτες.

Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα

Η βιταμίνη C είναι εκείνο το απαραίτητο συστατικό για την ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού, παρότι σύμφωνα με την Δρα Whitson τα αποτελέσματα των μελετών είναι διφορούμενα. Ως ισχυρό αντιοξειδωτικό, η βιταμίνη C βοηθά στην ενίσχυση των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος που καταπολεμούν τις λοιμώξεις και αποτρέπουν τη βλάβη των ελεύθερων ριζών στα υγιή κύτταρα. Ένα φλιτζάνι χυμού ντομάτας προσφέρει περίπου το 75% των ημερήσιων αναγκών βιταμίνης C ενός ενήλικα.

Βελτιώνουν την κινητικότητα του σπέρματος

Η υπογονιμότητα είναι ένα πλέον σημαντικό ζήτημα για ακόμα και τα νεότερα ζευγάρια. Οι ντομάτες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καταπολέμησή της, ενισχύοντας την κινητικότητα του σπέρματος. Εάν το σπέρμα δεν μπορεί να κινηθεί αποτελεσματικά προς το ωάριο, δε θα μπορέσει να γονιμοποιηθεί. Μια μικρή μελέτη σε 44 άνδρες διαπίστωσε ότι όσοι άντρες έπιναν περίπου 200 ml χυμό ντομάτας παρουσίασε βελτιωμένη κινητικότητα του σπέρματος, σε σύγκριση με μια ομάδα ελέγχου που δεν άλλαξε τίποτα στην καθημερινότητά του και με μια άλλη ομάδα που κατανάλωσε μια αντιοξειδωτική κάψουλα.

Προστατεύουν από τα ηλιακά εγκαύματα

Μια διαφορετική μελέτη διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που έτρωγαν 40 γραμμάρια τοματοπολτού με ελαιόλαδο καθημερινά για 10 εβδομάδες παρουσίασαν 40% λιγότερα ηλιακά εγκαύματα. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτή η προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) οφείλεται στο λυκοπένιο της ντομάτας.