Η ΝΕ Πατρών συνεχίζει με Μάκη Λυκούδη, απέκτησε τον Μ. Τσαχειλίδη

Η ΝΕΠ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον προπονητή Μάκη Λυκούδη και τη νέα αγωνιστική περίοδο, σε επίπεδο, πλέον, Α1 Εθνικής Ανδρών του πόλο.

"Ο έμπειρος πατρινός προπονητής οδήγησε την ομάδα στην επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία, με τη ΝΕΠ να παίζει όμορφο πόλο και να δίνει χρόνο και ρόλο στα νέα παιδιά, κάτι που θα έχει ως στόχο και την προσεχή αγωνιστική περίοδο, παρότι ο πήχης είναι σαφώς πολύ πιο υψηλός.

Ο Μάκης Λυκούδης δήλωσε τα εξής μετά την ανανέωση της συνεργασίας με τη ΝΕΠ: «Οσο θα βρίσκεται ο Μανώλης Τσουραμάνης στην προεδρεία της ΝΕΠ, θα είμαι κι εγώ δίπλα του. Οπως αυτός κι όλα τα άλλα μέλη της διοίκησης της ΝΕΠ με εμπιστεύτηκαν και με τίμησαν, έτσι κι εγώ θα προσπαθήσω για το καλύτερο για εκείνους και για την ομάδα. Εχουμε τρυπήσει το ταβάνι με όλα όσα έχουμε επιτύχει τον τελευταίο χρόνο. Είμαστε ρεαλιστές. Η ομάδα δεν πραγματεύεται, όμως, με τις αρχές της. Συνεχίζουμε με ταπεινότητα, ήθος, εργατικότητα, αφοσίωση και σκληρή δουλειά και στην Α1. Θέλουμε να ανοίξουμε δρόμους στα νέα παιδιά της Πάτρας. Δεν θα σταματήσουμε τον δρόμο των παιδιών μας κι ευχόμαστε καλή επιτυχία στους νεαρούς παίκτες μας που αποφάσισαν να συνεχίσουν σε άλλες ομάδες την καριέρα τους. Εγώ δηλώνω «παρών» σε κάθε κάλεσμα της ΝΕΠ και της Πάτρας όταν με χρειάζεται. Αυτό θα κάνω και τώρα».

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ

Η ΝΕΠ ανακοινώνει την απόκτηση του Μανώλη Τσαχειλίδη και τον καλωσορίζει στις τάξεις της ομάδας ενόψει της επιστροφής μας στη μεγάλη κατηγορία του πόλο και στο νέο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Ανδρών.

Ο έμπειρος φουνταριστός αγωνίστηκε πέρσι με το σκουφάκι του Απόλλωνα Σμύρνης και διαθέτει μεγάλη εμπειρία από την Α1 Εθνική, έχοντας περάσει από τις μεγαλύτερες ομάδες του ελληνικού πόλο. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε από το Παλαιό Φάληρο, την 3ετία 2014-2017 έπαιξε στον Ολυμπιακό, για να ακολουθήσουν ο Εθνικός και ο Υδραϊκός σε διπλή θητεία. Πρόπερσι αγωνίστηκε στο Περιστέρι, συμβάλλοντας σημαντικά στην επίτευξη της ευρωπαϊκής εξόδου της ομάδας των δυτικών προαστίων της Αθήνας και πέρσι έπαιξε στον Απόλλωνα. Παράλληλα, ο Τσαχειλίδης έχει υπάρξει και διεθνής, καθώς μετείχε σε ένα Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων, σε δύο Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Νέων Ανδρών και σε ένα Μεσογειακό πρωτάθλημα.

Είμαστε σίγουροι πως με την εμπειρία του θα βοηθήσει τα νεαρότερα παιδιά της ομάδας, αλλά και με το πλούσιο ταλέντο του θα είναι κίνδυνος για τις αντίπαλες εστίες.

ΤΟ WHO IS WHO

Ημερομηνία Γέννησης: 9-4-1997

Υψος: 1.83 μ.

Θέση: Φουνταριστός

Προηγούμενες ομάδες:

- ΑΟ Παλαιού Φαλήρου 2006 – 2011

- Ολυμπιακός 2011-2014

- Εθνικός Πειραιώς 2014-2015

- Υδραϊκός 2015-2016

- ΑΟ Παλαιού Φαλήρου 2016-2018

- Υδραϊκός 2018-2020

- ΑΟ Παλαιού Φαλήρου 2020-2022

- ΓΣ Περιστέρι 2022-2023

- Απόλλων Σμύρνης 2023-2024

Το νέο απόκτημα της ΝΕΠ δήλωσε τα εξής: «Είμαι χαρούμενος που θα αγωνιστώ τη νέα σεζόν στη ΝΕΠ. Ολοι οι άνθρωποι της ομάδας, ο πρόεδρος, ο προπονητής και η διοίκηση, με κέρδισαν με τη συμπεριφορά τους και με τον τρόπο που με προσέγγισαν. Ανυπομονώ να πιάσω δουλειά με τους νέους μου συμπαίκτες και το τεχνικό επιτελείο και είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να συμβάλω στην επίτευξη των στόχων της ομάδας».