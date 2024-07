Tripadvisor: Αυτά είναι τα 25 top αξιοθέατα στην Ευρώπη - Ανάμεσά τους και ένα ελληνικό

Την λίστα με τα 25 καλύτερα αξιοθέατα στην Ευρώπη για το 2024 έδωσε στη δημοσιότητα το Tripadvisor. Ανάμεσα τους βρίσκεται και ένας ελληνικός προορισμός.

Τα Travelers Choice Awards του TripAdvisor ανακήρυξαν τον Πύργο του Άιφελ ως το top αξιοθέατο της Γηραιάς Ηπείρου.

Ο εμβληματικός Πύργος του Άιφελ στο Παρίσι έλαβε τις πιο υψηλές κριτικές κατά τη διάρκεια ενός έτους. Συγκεκριμένα το σήμα κατατεθέν της γαλλικής πρωτεύουσας έλαβε 142.770 κριτικές, με μέση βαθμολογία 4,5.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το σπίτι της Άννας Φρανκ στο Άμστερνταμ ενώ στην τρίτη θέση η βασιλική της Sagrada Familia στη Βαρκελώνη.

Στην πρώτη δεκάδα η Ακρόπολη

Στην 8η θέση βρίσκεται η Ακρόπολη στην Αθήνα με 37.155 κριτικές με το TripAdvisor να γράφει χαρακτηριστικά: «Ποιος δεν έχει ακουστά την Ακρόπολη; Εξερευνήστε αυτό το αρχαίο ορόσημο και κάντε μια ξενάγηση για να μάθετε την ελληνική μυθολογία. Επιπλέον, εκτός από την ιστορική της σημασία, η Ακρόπολη έχει εκπληκτική θέα σε όλη την Αθήνα, ειδικά το ηλιοβασίλεμα. Φέρτε ένα μπουκάλι κρασί και απολαύστε τον ορίζοντα καθώς λάμπει το σούρουπο».

Τα 25 κορυφαία αξιοθέατα στην Ευρώπη, σύμφωνα με το TripAdvisor

Πύργος του Άιφελ, Παρίσι

Σπίτι της Άννας Φρανκ, Άμστερνταμ

Βασιλική της Sagrada Familia, Βαρκελώνη

Κολοσσαίο, Ρώμη

Μουσείο του Λούβρου, Παρίσι

Duomo di Milano, Μιλάνο

Μουσείο Vasa, Στοκχόλμη

Ακρόπολη, Αθήνα

Musee d'Orsay, Παρίσι

Αρχαιολογικό Πάρκο Πομπηίας, Πομπηία

The Real Mary King's Close, Εδιμβούργο

The Little Museum of Dublin, Δουβλίνο

Plaza de Espana, Σεβίλλη

Royal Yacht Britannia, Εδιμβούργο

Kilmainham Gaol Museum, Δουβλίνο

Κάστρο Εδιμβούργου, Εδιμβούργο

Van Gogh Museum, Άμστερνταμ

14 Henrietta Street, Δουβλίνο

Fontana di Trevi, Ρώμη

Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο

Rijksmuseum, Άμστερνταμ

Parque del Retiro, Μαδρίτη

Εθνικό Μουσείο Σκωτίας, Εδιμβούργο

Mezquita Cathedral de Cordoba, Κόρδοβα

Βασιλική Κινστέρνα, Κωνσταντινούπολη