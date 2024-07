Ζώδια Ιουλίου: Η Αφροδίτη από 12/7 στον Λέοντα σκορπίζει φλερτ

Ζώδια - Ας γίνουμε ξανά παιδιά», δήλωσε η Νέα Σελήνη στις 5/7 στον Καρκίνο πριν χαθεί στα κύματα, ενώ η Αφροδίτη από 12/7 στον Λέοντα σκορπίζει φλερτ.

Κι αν η Πανσέληνος στον Αιγόκερω στις 21/7 θυμίζει ότι οι συνεργασίες περνάνε κρίση, η μαγεία του καλοκαιριού παραμένει ανεξάντλητη.

Καρκίνος

(21 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Είναι αλήθεια ότι η Πανσέληνος στις 21/7 ενδέχεται να σου ραγίσει λίγο την καρδιά, καθώς μια σημαντική σχέση ή συνεργασία μάλλον αποδεικνύεται στην άμμο παλάτια. Αλλά τι θα ήταν το καλοκαίρι χωρίς λίγο summertime sadness; Ασε που η Αφροδίτη στο ζώδιό σου έως τις 11/7 (και μετά στον 2ο οίκο σου) φέρνει λόγους να χαμογελάς. Μήπως η νέα αρχή είναι ήδη εδώ;

Λέων

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Αν θες να κάνεις δυναμικές κινήσεις στον τομέα καριέρα, οι πλανήτες λένε ναι, ειδικά το πρώτο μισό του μήνα. Αν θες να τα ξαναβρείς με πρώην, έστω για μερικές βουτιές, οι πλανήτες επίσης λένε ναι, αλλά έως τις 11/7 (εγώ βέβαια λέω όχι, αλλά ποιος με ακούει εμένα). Κι αν θες να πατήσεις το restart στα πάντα, η Αφροδίτη κι ο Ερμής στο ζώδιό σου από 12/7 λένε «βεβαίως».

Παρθένος

(23 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου)

Το momentum στα επαγγελματικά συνεχίζεται – κι αυτό πολύ σε συμφέρει. Αν κάνεις εργασιοθεραπεία δεν χρειάζεται να εστιάσεις σε όσα πάνε στραβά στην κοινωνική και ερωτική ζωή (Λέγεται και στρουθοκαμηλισμός, αλλά αποδίδει.) Ούτε χρειάζεται να αγχωθείς για τους πρώην που επιστρέφουν στο τέλος του μήνα.

Ζυγός

(23 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου)

Ολοι γύρω σου ασχολούνται με εισιτήρια για πλοία και αεροπλάνα και έρευνες για το καλύτερο ενοικιαζόμενο, ενώ εσύ ασχολείσαι με νέες ιδέες για πρότζεκτ και συνεργασίες; Μη σε απασχολεί. Σκέψου το σαν το μύθο του τζίτζικα και του μέρμηγκα. Ναι, συνήθως είσαι ο τζίτζικας στο συγκεκριμένο στόρι αλλά, όπως και να ‘χει, το φθινόπωρο θα βγεις κερδισμένη.

Σκορπιός

(23 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου)

Κοίτα, τα προβλήματα και οι προκλήσεις δεν τελειώνουν ποτέ όταν είσαι Σκορπιός. Οπότε αν στην αρχή του μήνα σού δοθεί η ευκαιρία να τα παρατήσεις όλα και να πας να κοιτάζεις το κύμα σε κάποια απόμερη παραλία, κάν’ το. Οι πλανήτες θα φροντίσουν να μην ξεμείνεις από δουλειά, θαυμαστές και λεφτά.

Τοξότης

(22 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Βάρος ή σύμμαχος; Οι άνθρωποι στην online και offline ζωή σου τελευταία εμπίπτουν σε μία απ’ αυτές τις κατηγορίες. Αν είναι σύμμαχοι, θα φανεί από τις πράξεις τους (γύρω στις 5/7). Κι αν σου είναι βάρος… ας πούμε απλά ότι το υπόλοιπο καλοκαίρι θα σε βρει χωρίς περιττά κιλά.

Αιγόκερως

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Το ρομάντζο καλά κρατεί με την Αφροδίτη ιδανικά τοποθετημένη να ρίχνει στρατηγικά ροδοπέταλα γύρω σου. Καλή εποχή να ερωτευτείς, ακόμα κι αν πληγωθείς. Και ναι, η Πανσέληνος στις 21/7 απαιτεί ν’ αλλάξεις τακτική και ο Αρης στον 6ο οίκο σου απαιτεί να φροντίσεις την υγεία σου, αλλά τι σημασία έχουν όλα αυτά μπροστά στην επιθυμία για έρωτα;

Υδροχόος

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Κάτι πρέπει να φτάσει στο τέλος του. Η Πανσέληνος στις 21/7 σε οδηγεί σε μονοπάτια ενδοσκόπησης: περπάτησέ τα, παραδόξως μπορεί να συναντήσεις αδερφές ψυχές κάπου στην πορεία. Α, και αν οργανώνεις κάποια αλλαγή στο σπίτι, στις συνήθειες ή στην καθημερινότητά σου, οι πλανήτες επικροτούν κι επιβραβεύουν.

Ιχθύες

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

«Not much money, Oh, but honey, Ain’t we got fun?». Τραγούδα, μην ντρέπεσαι. Ολα απλόχερα σ’ τα δίνουν οι πλανήτες αυτόν το μήνα: και έρωτες και έμπνευση και μια νέα αίσθηση δέσμευσης προς το σώμα σου και την ευεξία σου. Το μόνο που δεν πρόκειται να σου δώσουν είναι λεφτά. Γιατί, μεταξύ μας, ξέρουν ότι και να είχες, θα τα σκόρπαγες όλα.

Κριός

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

H Νέα Σελήνη στις 5/7 ισχυρίζεται πως ποτέ δεν είναι αργά να κάνεις μια νέα αρχή με την οικογένειά σου. Θα τη χρειαστείς, ειδικά στο τέλος του μήνα που το πιθανό τέλος μιας συνεργασίας σε κάνει να αναζητάς παρηγοριά. Ευτυχώς, νέες ιδέες και νέα φλερτ εμφανίζονται σαν κοχύλια στην ακροθαλασσιά. Μάζεψέ τα. Ενδέχεται να βρεις μαργαριτάρι.

Ταύρος

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Σαν παγάκι στο ποτήρι του τζιν τόνικ θα ήθελες να λιώσεις νωχελικά τον Ιούλιο, αλλά ο Αρης δεν σε αφήνει σε ησυχία. Εντάσεις, τσακωμοί χωρίς λόγο και γενικώς μια φάση τρώγεσαι με τα ρούχα σου θα σε αναγκάσει να αναθεωρήσεις τα πλάνα των διακοπών σου. Εδώ που τα λέμε, όσο έχεις Ουρανό στο ζώδιό σου, το χάος είναι το μόνο σίγουρο.

Δίδυμοι

(21 Μαΐου – 20 Ιουνίου)

H Νέα Σελήνη στις 5/7 φέρνει μια ανάσα στο πορτοφόλι σου και με το Δία στο ζώδιό σου θα βρεις τρόπους να την κάνεις να κρατήσει περισσότερο. Ακόμα κι αν το δεύτερο μισό του μήνα (ειδικά στις 21/7) φέρνει έναν κάποιο εκνευρισμό και μια περίεργη σχεσική μιζέρια που καθόλου διδυμίσια δεν είναι, θα βρεις τρόπο να πλατσουρίσεις ξανά στα ρηχά.

