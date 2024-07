Πάτρα: Στις 9-7 η παράσταση "8 Γυναίκες" με Μανέ, Φέστα, Ντεμίρη, Τρύπη, Τριανταφυλλίδου

Η διάσημη αστυνομική κωμωδία του Ρομπέρ Τομά «Οκτώ Γυναίκες» που έχουμε δει και στο σινεμά σε σκηνοθεσία Φρανσουά Οζόν με την Κατρίν Ντενέβ, την Ιζαμπέλ Υπέρ, την Φανί Αρντάν, κ.α., ταξιδεύει φέτος το καλοκαίρι σε ολόκληρη την Ελλάδα για να προσφέρει άφθονες δόσεις γέλιου, μυστηρίου και ανατροπών, σε ένα ρεσιτάλ ερμηνειών από μια αχτύπητη γυναίκεια dream team.

Στην παράσταση με τη σκηνοθετική υπογραφή του Χρήστου Σουγάρη παίζουν οι: Υρώ Μανέ, Γιώτα Φέστα, Τάνια Τρύπη, Ευγενία Δημητροπούλου, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Ευγενία Ξυγκόρου, Μαρίζα Τσάρη και η Φωτεινή Ντεμίρη που ως γνωστόν κατάγεται από την Πάτρα και συγκεκριμένα από τα Καμίνια.

Η παράσταση έχει ανέβει σε σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγάρη, σκηνοθέτη των μεγάλων επιτυχιών «Η Αυλή των Θαυμάτων: το μιούζικαλ», «Scrooge and ghosts and rock and roll» και «Τρωάδες».

Όπως είδαμε σε αφίσες και διαφημιστικά μπάνερ που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της Πάτρας, η παράσταση «8 Γυναίκες» που ξεκινά την περιοδεία της από το Θέατρο Βράχων στην Αθήνα στις 5 Ιουλίου, έρχεται και στην Πάτρα την Τρίτη 9 Ιουλίου 2024 στο Θερινό Δημοτικό θέατρο στο πλάι του Παμπελοποννησιακού σταδίου.

Υπόθεση

Οκτώ γυναίκες βρίσκονται αποκλεισμένες σε ένα απομονωμένο σπίτι με αφορμή μια οικογενειακή συνάντηση. Ξαφνικά έρχονται αντιμέτωπες με έναν φόνο - αλλά και με τα πιο καλά κρυμμένα μυστικά τους.

Η Γκαμπί, σύζυγος του μεγαλοαστού Μαρσέλ, οι δυο του κόρες, Σουζόν και Κατρίν, η κουνιάδα του, Ογκουστίν, η πεθερά του, Μαμή, η απρόσκλητη και ανεπιθύμητη αδελφή του, Πιερέτ, η επιστήθια οικονόμος, μαντάμ Σανέλ, και η όμορφη καμαριέρα Λουίζ.

Είναι όλες ύποπτες.

Ο οικοδεσπότης Μαρσέλ, μοναδικός άνδρας του σπιτιού, βρίσκεται άγρια δολοφονημένος στο δωμάτιό του. Καθώς κανείς δεν εισήλθε στο σπίτι την προηγούμενη νύχτα, οι υποψίες για τη δολοφονία, βαραίνουν εκείνες - και μόνο εκείνες.

Κατά τη διαδικασία της εξιχνίασης της υπόθεσης, αποκαλύπτονται μυστικά και ψέματα για τη σχέση των γυναικών με τον δολοφονημένο, σύζυγο, πατέρα, αδελφό, εργοδότη και γαμπρό.

Ήταν τελικά ο αγαθός, μειλίχιος οικογενειάρχης, τον οποίο καταπίεζαν αφόρητα οι γυναίκες που πλαισίωναν τη ζωή του, ή ο κλασικός άντρας εκμεταλλευτής, άπιστος και κακοποιητής τους;

Απαντήσεις μόνο επί σκηνής.

* Παρακαλείται το κοινό να μην αποκαλύπτει το τέλος του έργου μετά την παρακολούθηση της παράστασης!

Τα εισιτήρια κοστίζουν 20 ευρώ το κανονικό και 17 ευρώ τα μειωμένα – ανέργων, φοιτητικά, ΑμεΑ.

Προπώληση εισιτηρίων στα σημεία: Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος, Βιβλιοπωλείο Discover, Joe Records και ticketservices.