Πάτρα: Με επιτυχία έγινε Ημερίδα ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 21/6/2024 η εναρκτήρια Ημερίδα του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Χαρτογράφηση εμποδίων και διευκολυντών για την αντιμετώπιση προβλημάτων επικοινωνίας, κατάποσης και κινητικότητας σε άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας στην πρώιμη ανάπτυξη και στην προχωρημένη ηλικία» ( Mapping of barriers and facilitators for Addressing Problems in Communication, Swallowing, and Mobility in persons at-risk of poverty during early development and advanced age), που συνθέτει το ακρωνύμιο Map CoSMo.

Το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο Map CoSMo υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU (Αριθμός Έργου ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: 15301).

Είναι σημαντικό να τονιστεί όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, πως η αυξημένη ανταγωνιστικότητα για την απόκτηση της παρούσας χρηματοδότησης, αναδεικνύει τη δυναμική του τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η ερευνητική ομάδα συντίθεται από καθηγητές του τμήματος Λογοθεραπείας (Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης της Υγείας) του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με ακόμη τέσσερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας.

Στην Ημερίδα που διοργανώθηκε την περασμένη Παρασκευή 21-6-2024 στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο, απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών κος Χρήστος Μπούρας, η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας Δυτικής Ελλάδας κα Γεωργία Ντάτσικα καθώς και ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης κος Χαράλαμπος Μπονάνος.