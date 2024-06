Έρχονται στην Πάτρα δυο μεγάλες αλυσίδες με φθηνά ρούχα - Τα πρώτα καταστήματα στην πρώην ΑΒΕΞ

Επιβεβαιώνεται η είσοδος στην Ελλάδα της γαλλικής αλυσίδας ένδυσης Kiabi, καθώς ήδη έχει μισθώσει ακίνητο στην Πάτρα εντός του retail park (πρώην ΑΒΕΞ) που αναπτύσσει η Trade Estates.

Πρόκειται για μια low cost αλυσίδα, το αντίπαλο δέος της Zara και H&M στη γαλλική αγορά και η οποία ανήκει στην οικογένεια Mulliez, μια από τις πλουσιότερες οικογένειες της Γαλλίας και της Ευρώπης που ηγείται του ομίλου Association Familiale Mulliez στην ομπρέλα του οποίου βρίσκονται γνωστά στην ελληνική αγορά brands όπως το Leroy Merlin και το Dekathlon.

Το μότο του ομίλου είναι all in all και έτσι αναπτύσσει μια σειρά δραστηριοτήτων σε όλους τους τομείς και συνδέεται με περίπου 130 μάρκες που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή των καταναλωτών στη Γαλλία αλλά και σε πολλές άλλες χώρες στον κόσμο.

Low cost φίρμα με παρουσία σε πάνω από 23 χώρες

Η παρουσία της Kiabi στην αγορά της ένδυσης μετρά πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Το πρώτο κατάστημά της άνοιξε το 1978 στη Βόρεια Γαλλία σε έναν χώρο 1.000 τμ. και σήμερα έχει παρουσία σε 23 χώρες με ένα δίκτυο με περισσότερα από 580 καταστήματα. Διαθέτει είδη ένδυσης για όλη την οικογένεια, λευκά είδη και αντικείμενα αποθήκευσης και μικροέπιπλα, ενώ τα καταστήματα της είναι συνήθως τουλάχιστον 1000 τμ. όπως και το κατάστημα που έχει μισθώσει στην Πάτρα (με ορίζοντα λειτουργίας τα τέλη του 2024).

Ενδέχεται το κατάστημα της Πάτρας να μην είναι το πρώτο της παρουσίας της, ωστόσο δεδομένης της υστέρησης στη διαθεσιμότητα εμπορικών ακινήτων συγκεκριμένων προδιαγραφών, η Kiabi να ακολουθήσει το μοντέλο ανάπτυξης της πολωνικής Sinsay με πρώτα καταστήματα εκτός μεγάλων αστικών κέντρων. Σημειώνεται δε πως οι δύο αλυσίδες θα αναμετρηθούν εμπορικά στο retail park της Πάτρας, καθώς και η Sinsay έχει συμβόλαιο μίσθωσης καταστήματος.