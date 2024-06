Στην Πάτρα τον Ιούλιο η Σύνοδος Πρυτάνεων- Πώς εξελίσσονται τα έργα στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Στην Πάτρα θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο η Σύνοδος Πρυτάνεων. Δείτε τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών μέσα από το ενημερωτικό του δελτίο.

Πρόσκληση συμμετοχής στο Frontiers Planet Prize

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στο Frontiers Planet Prize για το έτος 2024. Το ίδρυμά μας έχει επιλεγεί ως National Nominating Body, βάσει των διακρίσεων που έχει επιδείξει στον τομέα των περιβαλλοντικών επιστημών. Το Frontiers Planet Prize είναι ένας παγκόσμιος επιστημονικός διαγωνισμός που αναγνωρίζει και επιβραβεύει επιστήμονες των οποίων η έρευνα συμβάλλει στην επιτάχυνση των λύσεων που επιτρέπουν στην ανθρωπότητα να συνεχίσει να ευδοκιμεί εντός του μοντέλου των εννέα πλανητικών ορίων. Το μοντέλο των πλανητικών ορίων περιγράφει τα όρια εννέα βιοφυσικών συστημάτων και διαδικασιών ή «σημείων ανατροπής» που ρυθμίζουν τη λειτουργία των συστημάτων υποστήριξης της ζωής στη γη και τελικά τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του γήινου συστήματος.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/ support/frontiersplanetprize/.

Mεγάλη προσέλευση και πλούσιες δράσεις στο φετινό 6ο Καλοκαιρινό Αθλητικό Camp του Πανεπιστημίου Πατρών

Ξεκίνησε το φετινό 6ο Καλοκαιρινό Αθλητικό Camp 2024 του Πανεπιστημίου Πατρών και η προσέλευση των παιδιών είναι ήδη αυξημένη. Καθημερινά και ήπια προγράμματα μαζικής άθλησης και αθλοπαιδιών, καλλιτεχνικές δράσεις και πλήθος παιχνίδια δεξιοτήτων, προσφέρονται στους/στις μικρούς/ές και μεγαλύτερους/ες κατασκηνωτές/τριες, με στόχο τα παιδιά να απασχοληθούν δημιουργικά, προπονητικά και συμμετοχικά ως το τέλος Ιουλίου 2024. Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Βόλεϊ, Στίβος, Τένις, Πινγκ Πονγκ, Σκάκι, Χορός, Ζωγραφική, παιχνίδια δεξιοτήτων, τραγούδι, περίπατοι, αφηγήσεις, επισκέψεις πρωταθλητών και διαγωνισμοί, είναι πολλές από τις δραστηριότητες που θα εξελίσσονται για 6 εβδομάδες ως και τις 26 Ιουλίου 2024. Το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο έχουν ανοίξει τις πύλες τους και περιμένουν όλα τα παιδιά, με τις εγγραφές να είναι πάντα ανοικτές και να συνεχίζονται όχι μόνο για τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας αλλά και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Οικονομική Ενίσχυση Επιστημονικών Φοιτητικών Ομάδων B' εξάμηνο 2024 | Aιτήσεις έως και 22 Ιουνίου

Υπενθυμίζεται ότι οι εκπρόσωποι των Φοιτητικών Επιστημονικών Ομάδων του Πανεπιστημίου Πατρών μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήματα οικονομικής ενίσχυσης για το B' εξάμηνο 2024 (Ιούλιος- Δεκέμβριος) έως και 22 Ιουνίου και ώρα 23:59 (αυστηρά).

Διάκριση μέλους ΔΕΠ της Σχολής Θετικών Επιστημών

O Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής, κ. Αθανάσιος Αργυρίου, έλαβε το ετήσιο βραβείο από την Royal Meteorological Society για την συνεισφορά του ως Associate Editor στο περιοδικό International Journal of Climatology. Τα ετήσια Βραβεία της Royal Meteorological Society προσδίδουν αναγνώριση σε άτομα και ομάδες με εξαιρετική συμβολή στον καιρό, το κλίμα και τους σχετικούς κλάδους των ατμοσφαιρικών επιστημών. Θεωρούνται από τις πιο διάσημες διακρίσεις στη Μετεωρολογία, με ιστορία που χρονολογείται από το 1901.

Βραβείο Καλύτερης Επιστημονικής Εργασίας σε Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Πατρών στο 10th International Conference of the Immersive Learning Research Network

Στο διεθνές συνέδριο «10th International Conference of the Immersive Learning Research Network (iLRN 2024)», το οποίο έλαβε χώρα στη Σκωτία μεταξύ 10-13 Ιουνίου 2024, το Βραβείο Καλύτερης Επιστημονικής Εργασίας (Best Academic Full Paper Award) απονεμήθηκε σε διεθνή ομάδα επιστημόνων στην οποία συμμετέχουν και τα μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών κ.κ. Βοντζαλίδης Γεώργιος, Δρ. Μυστακίδης Στυλιανός και ο Καθ. Μουστάκας Κωνσταντίνος (https://www.immersivelrn.org/ ilrn2024/awards/). Η σχετική έρευνα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.

Η βραβευθείσα εργασία με τίτλο «Spatial Audio Cues in an Immersive Virtual Reality STEM Escape Room Game: A Comparative Study» επιλέχθηκε ανάμεσα σε 144 εργασίες που υποβλήθηκαν από 473 ερευνητές σε 38 χώρες. Τα πρακτικά του συνεδρίου θα δημοσιευτούν από τον εκδοτικό οίκο Springer.

Άδειες χρήσης του λογισμικού προσομοίωσης ANSYS

Tο Πανεπιστήμιο Πατρών εξασφάλισε για όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα 110 δυναμικές άδειες χρήσης του λογισμικού προσομοίωσης ANSYS, που δίνουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης του από συνολικά 110 χρήστες. Το λογισμικό της ANSYS συνδυάζει προσομοίωση ρευστών, στερεών, ηλεκτρονικών και multiphysics με λογισμικό σχεδίασης καλύπτοντας ένα ευρύτατο πεδίο από εφαρμογές του τομέα των Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Ναυπηγών, Πολιτικών και Χημικών Μηχανικών. Η άδεια χρήσης για το λογισμικό ANSYS λήγει στις 26/3/2025 και οι οδηγίες λήψης, εγκατάστασης και ενεργοποίησης αυτού παρέχονται στο σύνδεσμο https://my.upatras.gr/ software-cloud/ansys-student/.

Απολογισμός διοργάνωσης του βιωματικού εργαστηρίου με τίτλο: «Διαχείριση Άγχους» από το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με την GPSF – Greek Pharmaceutical Students’ Federation(Ένωση Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδος) / GPSF Patras

Την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το βιωματικό εργαστήριο με τίτλο: «Διαχείριση Άγχους» στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Το εργαστήριο διοργανώθηκε από το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με την GPSF – Greek Pharmaceutical Students’ Federation (Ένωση Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδος) / GPSF Patras στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών με εισηγήτρια την κ. Τσοκανά Νικολία, κοινωνική λειτουργό του Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και συμμετείχαν συνολικά 13 φοιτητές και φοιτήτριες.

Οι φοιτητές/τριες ήρθαν σε επαφή με την έννοια του άγχους και τις μορφές του, τη διάκριση μεταξύ του «φυσιολογικού» και του «παθολογικού» άγχους. Μέσα από βιωματικές ασκήσεις παρουσιάστηκαν τεχνικές αναγνώρισης και διαχείρισης του άγχους καθώς και των αρνητικών σκέψεων που αυτό μπορεί να προκαλέσει, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων, την μείωση του άγχους και την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Περισσότερες πληροφορίες για το βιωματικό εργαστήριο διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο: https://mentalcare.upatras.gr/ 2024/06/07/apotimisi- ergastiriou-diacheirisi-ag/

Κυκλοφορία του νέου τεύχους του περιοδικού @UP

Αναρτήθηκε το 18ο τεύχος του περιοδικού του Πανεπιστημίου μας. Μπορείτε να το διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/stay- tuned/at-up/

Tο περιοδικό είναι ανοιχτό σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στέλνουν τη συνεργασία τους στο [email protected]

Σχεδιασμός προγράμματος συντήρησης και ανάδειξης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Tο Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει αθλητικές εγκαταστάσεις στις Πανεπιστημιουπόλεις στο Ρίο, Κουκούλι και Μεσολόγγι. Η Πρυτανική Αρχή του Ιδρύματος σχεδιάζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συντήρησης και ανάδειξης αυτών των εγκαταστάσεων προς όφελος της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και των πολιτών της ευρύτερης περιοχής. Για αυτό το σκοπό πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού κ. Γ. Βρούτση. Επίσης, την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών και της Εθνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης.

Τελευταία νέα από την εξέλιξη των τεχνικών εργασιών ανακαίνισης και αποκατάστασης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών

Όπως έχει γνωστοποιηθεί τον προσεχή Ιούλιο θα διεξαχθεί η 106η Σύνοδος Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην Πάτρα και στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Για αυτό το λόγο έχουν ξεκινήσει αντίστοιχα εργασίες για την προετοιμασία του χώρου της Συνόδου. Παράλληλα ολοκληρώνονται οι εργασίες περίφραξης της Πανεπιστημιούπολης του Ρίου με σκοπό την καλύτερη δυνατή διαφύλαξη της περιουσίας αλλά και προστασίας εντός των χώρων της Πανεπιστημιούπολης.

Η πορεία της ανακαίνισης των δωματίων στη Φοιτητική Εστία Πατρών στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς, έτσι ώστε οι φοιτήτριες και φοιτητές που θα κάνουν την αίτησή τους και πληρούν τα κριτήρια για εξασφάλιση στέγασης, να έχουν στη διάθεσή τους έγκαιρα αξιοπρεπή δωμάτια. Όπως έχει τονιστεί η σίτιση και στέγαση αποτελούν πρωταρχική προτεραιότητα της Πρυτανικής Αρχής του Ιδρύματος. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Πατρών, στην πανεπιστημιούπολη στο Ρίο, δεν είναι συνδεδεμένο στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Έτσι, καλύπτει τις ανάγκες του με δικές του γεωτρήσεις και δικό του βιολογικό καθαρισμό, ικανοποιώντας τις ανάγκες ταυτόχρονα του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Το τρέχον χρονικό διάστημα υλοποιούνται εργασίες καθαρισμού των δεξαμενών για την εύρυθμη λειτουργία. Αναφορικά με την πανεπιστημιούπολη στο Μεσολόγγι, βρίσκονται σε εξέλιξη, σε διάφορα κτίρια των εγκαταστάσεων, εργασίες όπως στο κτίριο 13, προετοιμασία επιφανειών εξωτερικών τοίχων για χρωματισμούς, διαμόρφωση χώρου μέσω της εγκατάστασης κοινόχρηστων πλυντηρίων και κουζινών που παραδόθηκε για χρήση καθώς και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων. Στο κτίριο 12 στο επίκεντρο βρίσκονται οι αποξηλώσεις – καθαιρέσεις, ενώ στο κτίριο 14 σειρά έχουν οι εξωτερικοί χρωματισμοί, η τοποθέτηση υδρορροών, η τοποθέτηση νεροχυτών καθώς και η κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ για την ισότιμη και καλύτερη δυνατή εξασφάλιση της προσβασιμότητας των κτιρίων.

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Επιστημονική Ημερίδα Έργου MAP CoSMo

21.6.24

Πολιτιστική Εκδήλωση – Σχολή Χορού Παναγιώτη Τσεκούρα

22.6.24

Σχολή Χορού Ιωάννα Ζαχαροπούλου

25.6.24 - 26.6.24

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Ο ΛΟΓΙΚΑ ΞΕΝΟΣ - THE LOGICAL ALIEN»

25 – 27.6.24

Επιστημονική Επαγγελματική Συνάντηση «ALICIA 4th GA meeting»

25 – 26.6.24

Καλοκαιρινή Γιορτή Παιδικού Σταθμού "Μικρό Γυρί"

26.6.24

Παράσταση Κλασικού Μπαλέτου - Β. Ανδρικοπούλου

27.6.24

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Παρόν και Μέλλον στην Ογκολογία"

27 – 30.6.24

Συνεδριακό Σαββατοκύριακο Ιουνίου 2024

28 – 30.6.24

Βιωματικό Εργαστήριο "Ορθή προσέγγιση - διαχείριση κρίσεων και έκτακτων περιστατικών στο πλαίσιο εξυπηρέτησης του φοιτητικού πληθυσμού: Προκλήσεις και προοπτικές"

28.6.24

Συναυλία «New York Youth Symphony Orchestra»

30.6.24



Περισσότερες πληροφορίες: http://www.confer.upatras.gr/