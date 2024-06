Αντίο στον τραγουδοποιό του «Suspicious Minds» του Έλβις Πρίσλεϊ, Μαρκ Τζέιμς

Ο θρυλικός τραγουδοποιός Μαρκ Τζέιμς - Mark James, ο οποίος έγραψε επιτυχίες που άντεξαν στον χρόνο, όπως το υπέροχο κομμάτι «Suspicious Minds» του βασιλιά του ροκ εντ ρολ, Έλβις Πρίσλεϊ, πέθανε σε ηλικία 83 ετών.

Ο γεννημένος στο Τέξας των ΗΠΑ, μουσικός έφθασε στο νούμερο 1 στο chart στις ΗΠΑ με το τραγούδι «Hooked On A Feeling» και έγραψε επίσης το «Always On My Mind» του Έλβις Πρίσλεϊ, ένα άλλο εμβληματικό & αξεπέραστο κομμάτι.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, οι συνθέσεις του ηχογραφήθηκαν ή διασκευάστηκαν από σημαντικούς καλλιτέχνες όπως οι Γουίλι Νέλσον, Μπιλ Γουίδερς, Μπρέντα Λι, Jay-Z, Pet Shop Boys. Το 2000 ο θρυλικός στιχουργός Μαρκ Τζέιμς χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους τοπ στιχουργούς του 20ου αιώνα μαζί με τους Paul McCartney, Elton John και Holland-Dozier-Holland.Όπως έγινε γνωστό ο Μαρκ Τζέιμς πέθανε στο σπίτι του στο Nashville, στο Tennessee, στις 8/6/2024. Σε δήλωση της, η οικογένεια του James έκανε λόγο για μία "μεγάλη προσωπικότητα που γέμιζε το χώρο όπου πήγαινε και πως το φωτεινό χαμόγελο και ενέργεια του προκαλούσε ανάταση".