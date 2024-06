Συγκίνηση στη Γαλλία αλλά και στην Ελλάδα για το θάνατο του ινδάλματος των 60ς, Φρανσουάζ Αρντί

Η είδηση του θανάτου της Γαλλίδας ερμηνεύτριας της Φρανσουάζ Αρντί - Françoise Hardy στα 80 της χρόνια την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024, ήταν από τα βασικά θέματα στις πολιτιστικές σελίδες και των Ελληνικών εφημερίδων όπως στην «Καθημερινή» που έκανε λόγο για μία καλλιτέχνιδα, «εθνικό Γαλλικό θησαυρό».

"Τεράστια θλίψη", "μοναδική φωνή", "θρύλος του γαλλικού τραγουδιού", ήσαν μερικά απ’ όσα γράφτηκαν για την Φρανσουάζ Αρντί, μία τραγουδίστρια που έγινε γρήγορα γνωστή από τα 18 της μόλις χρόνια και κατάφερε να γίνει ένα ίνδαλμα της εποχής της δεκαετίας του '60 αλλά και του ’70. Όπως έγραψε η εφημερίδα «Η Καθημερινή», η Φρανσουάζ Αρντί ήταν η φωνή της Γαλλίας στα 60ς, ένας καθρέφτης της γενιάς εκείνης που απέδειξε πως οι Γαάλλοι μπορούσαν να κάνουν και ήξεραν από ποπ μουσική όσο και οι Βρετανοί.

"Η μαμά έφυγε", με αυτά τα απλά λόγια και με φωτογραφία του όταν ήταν παιδί μαζί με τη μητέρα του, ο γιος της Αρντί, Τομά Ντιτρόν επισημοποίησε την είδηση για τον θάνατό της αργά την Τρίτη 11-6-2024, το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η θρυλική Γαλλίδα τραγουδίστρια έφυγε σε ηλικία 80 ετών (είχε γεννηθεί στις 17 Ιανουαρίου 1944 στο Παρίσι) έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο από το 2004. Ο θάνατός της ήρθε σχεδόν έναν χρόνο μετά την απώλεια της θρυλικής ηθοποιού και τραγουδίστριας Τζέιν Μπίρκιν, τον Ιούλιο του 2023, άλλης εμβληματικής φυσιογνωμίας της δεκαετίας του '60.

Η γνωστή της επιτυχία του 1968, με τίτλο "Comment te dire adieu -"It Hurts to Say Goodbye" που της είχαν γράψει ο Σερζ Γκένσμπουργκ & οι Arnold Goland & Jack Gold, ήταν ο τίτλος με τον οποίο κυκλοφόρησαν πολλές εφημερίδες, όπως και αναρτήσεις που έγιναν στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτείοντας φόρο τιμής στην γνωστή τραγουδίστρια.

Η πρώτη της επιτυχία ήταν μόλις το 1961 με τίτλο «Τous les garcons» που είχε πουλήσει πάνω από 2,5 εκατ. αντίτυπα.

"Πώς να της πούμε αντίο;", ανήρτησε επίσης η Ρασιντά Ντατί, η Γαλλίδα Υπουργός Πολιτισμού, αποχαιρετώντας έναν "θρύλο του γαλλικού τραγουδιού".

"Ίνδαλμα της Γαλλίας, φωνή μοναδική με ιδιαίτερη ηρεμία, η Φρανσουάζ Αρντί μεγάλωσε γενιές Γάλλων και θα είναι πάντα εκεί στις στιγμές ζωής", ανέφερε ο Γκαμπριέλ Ατάλ, πρωθυπουργός της Γαλλίας.

Από τους σταθμούς της καριέρας της Φρανσουάζ Αρντί ήταν αναμφίβολα και η συμμετοχή της στον Διαγωνισμό τραγουδιού της Γιουροβίζιον το 1963 που είχε τότε φιλοξενηθεί στις 23-3 στα καινούρια στούντιο του BBC στο Λονδίνο. Η Αρντί δεν είχε εκπροσωπήσει τη Γαλλία αλλά το Πριγκιπάτο του Μονακό με το κομμάτι "L'amour s'en va" σε στίχους μάλιστα της ίδια της Françoise Hardy και μουσική Raymond Lefèvre και κατέλαβε την 5η θέση μεταξύ 16 χωρών που συμμετείχαν. Εκείνη τη χρονιά το διαγωνισμό είχαν κερδίσει οι Δανοί Grethe and Jørgen Ingmann με το κομμάτι "Dansevise" και αξίζει να θυμίσουμε πως τότε το ’63 στη Γιουροβίζιον είχε πάει και η Νάνα Μούσχουρη εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο με το τραγούδι "À force de prier" που κατετάγη 8ο.