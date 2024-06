«Garden Party», Mουσείο Γουλανδρή: Αρωμα Πάτρας με Κατερίνα Καμίση, Κωνσταντίνα Καμπισοπούλου, Αρτεμις Πάνου- Σταϊκούρα

Στο «Garden Party» των πολυκαταστημάτων Notos και του The Pop up Project στους κήπους του Μουσείου Γουλανδρή Κηφισιάς, συγκεντρώθηκαν shopping πειρασμοί από δεκάδες Eλληνες σχεδιαστές και εγχώρια brands.

Φαίη Μπέη και την Ιλεάνα Ισμυρίδη, καλωσόρισαν 50 ετικέτες σε μια όαση δροσιάς το πρώτο ζεστό διήμερο του Ιουνίου. Παρούσες βέβαια και η διευθύνουσα σύμβουλος των Νotos Βαλέρια Τάραντο μαζί με τη διευθύντρια marketing & επικοινωνίας των Notos, Ζωή Πυθαρούλη. Κόσμος του θεάματος, της μόδας, των επιχειρήσεων ανταποκρίθηκε στο event.

Aνάμεσα στους εκθέτες ήταν η συμπολίτισσά μας Κατερίνα Καμίση, του label κοσμημάτων, αξεσουάρ και διακοσμητικών ειδών 2k10, καθώς και η Πατρινή Κωνσταντίνα Καμπισοπούλου του fashion brand The Artians by Konstantina. Και οι δυο δημιουργοί έχουν συνδέσει το όνομά τους με το The Pop Up Projects συμμετέχοντας με συνέπεια, εδώ και χρόνια. Στους επισκέπτες ξεχωρίσαμε όμως ακόμα μια συμπατριώτισσα, την Αρτεμη Πάνου -Σταϊκούρα, σύμβουλο χρηματοοικονομικών συναλλαγών και επενδύσεων και σύζυγο του γνωστού πολιτικού, οικονομολόγου και υπουργού.

Δείτε φωτογραφίες.