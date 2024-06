Επιμελητήριο Αχαΐας: Συμμετοχή στα Προγράμματα Interreg Ελλάδα-Ιταλία και NEXTMED 2021-2027

Το Επιμελητήριο Αχαΐας στο πλαίσιο των ενεργειών του για την υποστήριξη και προώθηση των τοπικών επιχειρήσεων με σκοπό την ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη, συμμετέχει ως φορέας σχεδιασμού και υλοποίησης, σε έργα που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Το πρώτο εξάμηνο του 2024, στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, με τη υποστήριξη των στελεχών της Αναπτυξιακής του εταιρείας (ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ.), εξωτερικών συνεργατών αλλά και του Πανεπιστημίου Πατρών με το οποίο έχει υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση, σχεδιάστηκαν και υποβλήθηκαν προτάσεις προς χρηματοδότηση (κατόπιν σχετικών προσκλήσεων) συγχρηματοδοτούμενες από την ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους.

Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν ανά Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:

INTERREG VI-A “Ελλάδα – Ιταλία” 2021-2027:

5 προτάσεις για το Επιμελητήριο Αχαΐας (σε δύο ως συντονιστής).

5 προτάσεις για την ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ. (σε μία ως συντονιστής).

Interreg NEXT “Mediterranean Sea Basin”:

6 προτάσεις για το Επιμελητήριο Αχαΐας (σε δύο ως συντονιστής).

Σε περίπτωση έγκρισης όλων των προτάσεων, ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για το Επιμελητήριο Αχαΐας θα ανέρχεται σε 1.267.660 ευρώ από το Interreg Ελλάδα-Ιταλία και σε 2.108.623 ευρώ από το Interreg NEXT MED.

Για την ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ. υπολογίζεται σε 1.235.631 ευρώ.

Οι συμπράξεις φορέων, περιλαμβάνουν Επιμελητήρια, δήμους, Περιφερειακές αρχές, Πανεπιστήμια-ερευνητικούς φορείς, τεχνολογικά πάρκα, Πολιτιστικούς οργανισμούς και άλλους φορείς από την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Οι θεματικές αφορούν την καινοτομία, την κυκλική οικονομία, την πράσινη ανάπτυξη, την εφαρμογή πολιτικών ESG, την εργασιακή ένταξη, την πολιτιστική βιομηχανία και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜΜΕ.

Στις προτεινόμενες δράσεις υλοποίησης, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ενίσχυση & επανεκπαίδευση δεξιοτήτων για Μικρές και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων/εργαστηρίων, συναντήσεις Β2Β, στοχευμένες θεματικές μελέτες, προσωποποιημένη συμβουλευτική και ανταλλαγή τεχνογνωσίας με άλλες χώρες κ.ά. . Στόχος είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικής αυτοπεποίθησης και η βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Η συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα παρέχει χρηματοδότηση για σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων, ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και καινοτομίας, δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και συνεργασιών, καθώς και εκπαίδευση και κατάρτιση του εργατικού δυναμικού, συμβάλλοντας στη μείωση του braindrain. Το Επιμελητήριο Αχαΐας, προσαρμόζεται ως οφείλει στις ευρωπαϊκές πολιτικές και οδηγίες, βοηθώντας τα μέλη του μέσω παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών, να συμμορφώνονται και να αξιοποιούν τις νέες ευκαιρίες.

Ακόμα, μέσω της υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, συμβάλλει και στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και βελτιώνοντας και ενδυναμώνοντας το επιχειρηματικό οικοσύστημα της Αχαΐας, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς χάραξης πολιτικής της περιοχής μας.

Τέλος, όλες οι λεπτομέρειες των έργων και των υποβολών προτάσεων έχουν παρουσιαστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης ενώ λαμβάνονται υπόψη κατά την σύνταξη των έργων και προτάσεις των μελών του ΔΣ για ενίσχυση συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων -μελών του Επιμελητηρίου μας.

Μέσα στο επόμενο διάστημα θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση και για άλλα προγράμματα.