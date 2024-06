Πάτρα: Επιστημονική εκδήλωση για την σκλήρυνση κατά πλάκας από την ΕΕΑΣΚΠ- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου “Μy way Hotel & Events” στην Πάτρα, ασθενείς και φίλοι ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας παρακολούθησαν την επιστημονική εκδήλωση που διοργάνωσε το Σωματείο «Ελληνική Ένωση για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 3 Ιουνίου 2024 στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Πολλαπλής Σκλήρυνσης (WORLD MS DAY 2024).

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση:

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ομιλία της αντιπροέδρου του σωματείου κας. Ιουλία Συροκώστα η οποία μίλησε για το νόημα της παγκόσμιας ημέρας και στο φετινό μήνυμα «την έγκαιρη διάγνωση». Ανέφερε ότι η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι ένας μίμος και ότι πολλές φορές χάνεται η πρώιμη διάγνωσή της που όμως είναι πολύ αναγκαία για την καλύτερη εξέλιξη των ασθενών. Τόνισε την αναγκαιότητα του τόσο οι ασθενείς όσο και οι θεράποντες γιατροί να είναι ευαισθητοποιημένοι πάνω σε μία νόσο που αφορά κυρίως ανθρώπους παραγωγικής ηλικίας καθ’ ότι είναι η συχνότερη παθολογική αιτία αναπηρίας σε ηλικίες έως 40 ετών και είναι μία νόσος που η έγκαιρη αντιμετώπισή της βελτιώνει την πρόγνωση και την εξέλιξη της.

Η αντιπρόεδρος μεταξύ άλλων είπε ότι είναι μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκεται στην αίθουσα μαζί με φίλους και συναγωνιστές και δίδεται έτσι η ευκαιρία να γίνει μια αναφορά και συζήτηση πάνω σε μία νόσο απρόβλεπτη που δοκιμάζει την ζωές των περισσότερων από τους παρευρισκόμενους. Τόνισε ότι η Σκλήρυνση κατά πλάκας δεν είναι μεταδοτική, δεν είναι κληρονομική δεν έχει ψυχιατρική υπόσταση, είναι όμως μία νόσος τόσο πολύπλοκη και απρόβλεπτη που μπορεί να εξουθενώσει τον πάσχοντα και χρειάζεται την απόλυτη προσοχή τόσο του ιδίου όσο και τον περιβάλλοντός του. Απαιτεί ιδιαίτερη διατροφή ειδικές συνθήκες διαβίωσης γυμναστική και φυσιοθεραπεία καθ’ ότι, είναι μία ασθένεια που στερείται μνήμης και είναι σαν να καλεί τον πάσχοντα ξεκινήσει τη ζωή του απ’ την αρχή. Έχουν επιτευχθεί πολλά, οι ασθενείς προσδοκούν να γίνουν κι άλλα τόσα.

Αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους έδωσε το λόγο στους επιστήμονες ομιλητές με πρώτη την κα. Ειρήνη Τσιαμάκη, νευρολόγο, επιμελήτρια Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής Παν. Πατρών, της οποία το θέμα ήταν «Πολλαπλή Σκλήρυνση: Παρελθόν, παρόν και μέλλον». Ακολούθησε η εισήγηση του κ. Κωνστατντίνου Γιαννίτσα, Αναπληρωτή καθηγητή ουρολογίας, ΠΓΝΠ ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στη Διαχείριση του Ουροποιητικού σε ασθενείς με ΣΚΠ. Και οι δυο ομιλητές τόνισαν την πολυπλοκότητα της νόσου την ανάγκη ολιστικής αντιμετώπισης από μία ευρεία επιστημονική ομάδα. Συμφώνησαν με την πάγια διεκδίκηση των ασθενών, εκτός των άμεσα σχετιζόμενων με τη νόσο αγωγών να παρέχονται δωρεάν και τα φάρμακα που προκύπτουν από τις επιπλοκές της νόσου και αφορούν στην εξέλιξη της.

Την εκδήλωση χαιρέτισε η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών κα. Άννα Μαστορακου ενώ εκ μέρους του Δήμου Πατρέων χαιρέτησε ο κ. Χρήστος Δάβουλος, Παθολόγος, Επιμελητής ΕΣΥ, Δημοτικός Σύμβουλος και πρόεδρος της Ε.Ι.Ν.Α.

Επίσης, με μία σύντομη τοποθέτηση ο κύριος Γιάννης Ματσούκας, χημικός, αφυπηρετήσας καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών έδωσε ένα ελπιδοφόρο μήνυμα στους πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας και στις οικογένειές τους.

Παραβρέθηκαν οι εκπρόσωποι συλλογικοτήτων: Η Πρόεδρος της ΕΛΕΑΝΑ κα. Μάχη Σαλαλαμαλίκη και η Γρμματέας της ΙΦΝΕ Αχαΐας κα. Ελένη Δεμερτζή. Από την επιστημονική κοινότητα παραβρέθηκαν η κα. Κωνσταντίνα Μπούνια, ρευματολόγος, επιμελήτρια ΕΣΥ στο Γεν. Νοσ. Πατρών «Αγ. Ανδρέας» και η κα. Ασπασία Καγγελάρη, φυσίατρος, επιμελήτρια στην κλινική Αποκατάστασης Παν. Γεν. Νοσ. Πατρών καθώς και η Προϊσταμένη και υπεύθυνη της Κλινικής Αποκατάστασης.

Στο χώρο της εκδήλωσης υπήρχε ενημερωτικό περίπτερο στο οποίο ο κ. Χάρης Ανδρέου ενημέρωνε τους ενδιαφερόμενους για προϊόντα διαλείποντος καθετηριασμού και υποκλυσμού.

Ευχαριστούμε όλους όσοι συνετέλεσαν στην επιτυχία της εκδήλωσης: Τους χορηγούς «‘Coloplast’-Αναστάσιος Μαυρογένης» και την «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», την ΠΟΜΑμεΑ Δ.Ε. & Ν.Ι.Ν. που παρείχε την αιγίδα της εκδήλωσης, το Δήμο Πατρέων που υποστήριξε την εκδήλωση καθώς και τον εκπρόσωπο της IntermediaKT κ. Παναγώτη Αντωνόπουλο οποίος έκανε τη βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης, αλλά και το ξενοδοχείο My Way Hotel & Even ts, για τα εδέσματα του coffee break και την άψογη εξυπηρέτηση.

Ευχαριστούμε πολύ όλους αυτούς που βρέθηκαν μαζί μας σε μία εκδήλωση που στόχο είχε την ενημέρωση αλλά και την ενδυνάμωση των ασθενών και των οικογενειών τους καθόσον η νόσος βρίσκεται στο μικροσκόπιο των επιστημονικών εξελίξεων με πολύ ευνοϊκούς οιωνούς για το μέλλον.

Από την εκδήλωση έλειψε η εμβληματική πρόεδρος του σωματείου κα. Μαργαρίτα Καραγιώργου-Λάζαρη λόγω προβλήματος υγείας που την ταλαιπωρεί. Της ευχόμαστε όλοι ταχεία ανάρρωση για να επανέλθει πίσω στα καθήκοντά της ακόμα πιο δυνατή και της ευχόμαστε καλή επιτυχία στις επικείμενες ευρωεκλογές στις οποίες είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με το συνδυασμό του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.