Με επιτυχία η διημερίδα του Ευρωπαϊκού έργου WeSTEMEU -Πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

Ακολούθησαν επισκέψεις μελέτης, αρχικά στην εταιρία p-consulting, όπου η κα Χαριτίνη-Μαρία Σκουλίδη, συνιδιοκτήτρια και γενική διευθύντρια, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες τις δραστηριότητες της επιχείρησης αλλά και όλες τις στοχευμένες δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και στη συνέχεια στο Εργαστήριο Κλινικής Φυσικοθεραπείας και Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου η κα Ευδοκία Μπίλλη, Αντιπρόεδρος και Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας παρουσίασε την πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα του εργαστηρίου σε θέματα αποκατάστασης της υγείας των γυναικών και το ρόλο της φυσικοθεραπείας σε αυτά, και υπήρξε μια γενικότερη συζήτηση για την προσφορά των γυναικών στους κλάδους των επιστημών αποκατάστασης της υγείας

Η 2η ημέρα διεργασιών ξεκίνησε με το Θεματικό Εργαστήριο με θέμα «Γυναίκες σε θέσεις ηγεσίας & ευθύνης στους τομείς STEM». Οι ομιλίες ξεκίνησαν με την κα Μυλαίδη Στούμπου, Περιφερειακή Διευθύντρια της Microsoft Corp. στις χώρες της Κεντρικο-Ανατολικής Ευρώπης, η οποία μίλησε για το μέλλον των κλάδων STEM και την ισότητα, τη διαφορετικότητα και την συμπερίληψη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολούθησε η ομιλία της κας Βούλας Γεωργοπούλου, Καθηγήτριας και Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία αναφέρθηκε στην ενδυνάμωση της επόμενης γενιάς γυναικών και τα μαθήματα που μπορούμε να λάβουμε από μια γυναίκα μηχανικό. Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της κας Νάσιας Θεοδωρίδου, Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΔΥΠΑ, η οποία αναφέρθηκε στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιεί η ΔΥΠΑ σε συνεργασία με μεγάλες εταιρίες πληροφορικής για άνεργες γυναίκες.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με επισκέψεις στο Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου τους συμμετέχοντες υποδέχθηκε και ξενάγησε στους χώρους του εργαστηρίου η κα Φωτεινή Λάμαρη, Καθηγήτρια του Τμήματος Φαρμακευτικής, διακεκριμένη διεθνώς για την ερευνητική της δραστηριότητα και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν την εταιρία ThinkDigital, όπου τους υποδέχθηκαν ο κος Θανάσης Χαβελές, CTO, και γυναίκες-εργαζόμενες της εταιρίας σε θέσεις ευθύνης, οι οποίες μοιράστηκαν την εμπειρία τους αλλά και τις πολιτικές που εφαρμόζει η επιχείρηση για την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών, ιδιαίτερα στο κομμάτι των τεχνολογικών εφαρμογών.

*Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) συμμετέχουν ως εταίροι στο Ευρωπαϊκό έργο «Women for Science, Technology, Engineering, and Mathematics in Europe (WeSTEMEU)» του Προγράμματος INTERREG EUROPE 2021-2027, το οποίο αφορά στην ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στους τομείς STEM.

Απώτερος σκοπός του WeSTEMEU είναι να συμβάλει στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ των φύλων και να καταστήσει τον τομέα STEM πιο συμβατό με τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές ανάγκες και των δύο φύλων. Ταυτόχρονα, θα συμβάλει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων για νέες θέσεις εργασίας και καινοτόμο βιώσιμη ανάπτυξη στην τρέχουσα οικονομία της γνώσης. Τέλος, ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος του έργου θα παίξει ρόλο και στο χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς οι γυναίκες θα εισέρχονται πιο συχνά σε θέσεις εργασίας που αμείβονται καλύτερα από αντίστοιχες θέσεις σε παραδοσιακά «γυναικείους» τομείς (www.interregeurope.eu/westemeu).