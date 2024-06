Πάτρα: Ξεχωριστές Περφόρμανς στα πλαίσια της παράστασης "The Day That The World Actually Ended"

Μία ξεχωριστή περφόρμανς έλαβε μέρος στον αύλειο χώρο του Dexameni Project στο Δασύλλιο το Σάββατο 1 Ιουνίου.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν , σαν μια ευχάριστη, απροσδόκητη έκπληξη, έναν απο τους χαρακτήρες της παράστασης “ The Day That The World Actually Ended”, η οποία παρουσιάζεται αυτή τη περίοδο στο κεντρικό χώρο του Dexameni Project.

Με “ιαπωνική” αισθητική και διάθεση, η ηθοποιός της παράστασης Λίλιαν Τσιούτσια, περιήλθε ανάμεσα στους θαμώνες την ώρα της δύσης του ηλίου, αλλάζοντας τον ρυθμό και τη προσοχή των θεατών, καταλήγοντας στην εικαστική βάση της να παρακολουθεί το ομολογουμένως μοναδικό ηλιοβασίλεμα και την θέα απο ψηλά.

Ήταν μια μοναδική στιγμή που απόλαυσαν οι τυχεροί παρευρισκόμενοι και μάλιστα πολλοί απο αυτούς έσπευσαν να απαθανατίσουν με τις κάμερες τους το δρώμενο, ενώ οι περισσότεροι παρακολουθούσαν καθηλωμένοι.

Πρόκειται λοιπόν για ένα απο τα (side events), του πρότζεκτ και της παράστασης το οποίο, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ξανά την Τρίτη 3 Ιουνίου στις 19:30 στο χώρο του Dexameni Project με ελεύθερη πρόσβαση. Αυτή τη φορά θα πραγματοποιηθούν performances με δύο απο τους χαρακτήρες της παράστασης και οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το “σύμπαν” και την αισθητική αυτής, παίρνοντας μια γεύση από “την ημέρα που τελειώνει ο κόσμος” .

Η παράσταση θα συνεχιστεί την ερχόμενη Πέμπτη 6 & Παρασκευή 7 Ιουνίου στις 21:30, στο Dexameni Project, όπου οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παράσταση απολαμβάνοντας το ποτό τους.

Παράσταση: “ The Day That The World Actually Ended”

Χώρος : Dexameni Project ( Παναχαϊδος Αθηνάς Πάτρα)

Πέμπτη 6 & Παρασκευή 7 Ιουνίου 21:30

Είσοδος 10 ευρώ ( με ποτήρι κρασί ή μπύρα)

Διάρκεια: 60 λεπτά

Κρατήσεις: 6945477382

Ταυτότητα:

Σύλληψη/ Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαστεφάνου

Ερμηνεύουν:

Φιορέλα Μαστρόκαλου

Λίλιαν Τσιούτσια

Γιώργος Δελέγκος

Χορογραφίες: Λίλιαν Τσιούτσια

Φωτισμοί: Ζήσιμος Σίνος

Video / οπτικό υλικό: Φιορέλα Μαστρόκαλου

Παραγωγή: EQUUSArtCompany - Fiorela Mastrokalou

Οργάνωση - Φιλοξενία: Dexameni Project