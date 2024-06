Η Αμερικανίδα σούπερ σταρ Σίντι Λόπερ αρχίζει αποχαιρετιστήρια περιοδεία

Mεγάλη καλλιτέχνιδα η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Σίντι Λόπερ - Cyndi Lauper, η οποία στις 22 Ιουνίου θα γίνει αισίως 71 ετών (είναι γεννημένη το 1953).

Όπως λοιπόν ανακοινώθηκε η Σίντι Λόπερ, ερμηνεύτρια πολύ γνωστών και διαχρονικών τραγουδιών όπως το «Girls Just Want To Have Fun», το «True Colors» και το «Time After Time» που αγαπήθηκαν πολύ στα 80ς, αρχίζει αποχαιρετιστήρια περιοδεία.

Η Σίντι Λόπερ αποσύρεται από τις περιοδείες.

Η τραγουδίστρια-τραγουδοποιός φαινόμενο που έχει γεννηθεί στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, έκανε το ντεμπούτο της στη δισκογραφία με το album «She's So Unusual» το 1983, απ’ όπου βγήκαν 4 κομμάτια που μπήκαν στο top-five hits του Billboard Hot 100, ανάμεσα τους το "All Through the Night" και η σούπερ επιτυχία «Girls Just Wanna Have Fun» ενώ ακολούθησε το βραβείο της καλύτερης νέας καλλιτέχνιδας - Best New Artist award στην 27η απονομή των βραβείων Grammy το 1985.

Η Λόπερ που παραμένει ιδιαίτερα αγαπητή όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη και παγκοσμίως, ανακοίνωσε μία αποχαιρετιστήρια περιοδεία που θα την οδηγήσει σε στάδια σε 23 πόλεις της Βόρειας Αμερικής αυτό το φθινόπωρο.