Καιρός: Mε υψηλές θερμοκρασίες μπαίνει ο Ιούνιος- Οι υποψήφιες περιοχές για 40άρι

Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού είναι εδώ και ο Ιούνιος κάνει «ποδαρικό» με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ ακολουθούν τέσσερις ημέρες με πολλή ζέστη.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα σημειωθεί μια σημαντική άνοδο του υδραργύρου από αύριο Κυριακή και θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη (5/6).

Όπως ανέφερε στην πρόβλεψή του στο OPEN ο Κλέαρχος Μαρουσάκης «θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, τοπικά ακόμη και 37 βαθμούς. Θα έχει αρκετή ζέστη, αρκετούς βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα».

Οι περιοχές που ο υδράργυρος θα χτυπήσει «κόκκινο» θα είναι η Θεσσαλία, το εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας, η Βοιωτία, η Αττική, η Αργολίδα, ενώ στην Κορινθία και την Λακωνία θα δούμε θερμοκρασίες ακόμα και 37 βαθμούς Κελσίου. Επίσης στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς

Από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη θα υπάρχει μιας μέτριας έντασης μεταφορά αφρικανικής σκόνης, που θα αφορά κυρίως τη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα. «Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ανησυχητικές οι συγκεντρώσεις» είπε ο κ. Μαρουσάκης.

Από την Πέμπτη και μετά αυτό το πρώτο κύμα ζέστης θα αρχίσει να υποχωρεί. Στις ευρωεκλογές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, θα πάμε με πιο συμβατές για την εποχή θερμοκρασίες και αστάθεια στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα, κυρίως τις απογευματινές ώρες.

Κολυδάς: Ζέστη μέχρι και την Πέμπτη

Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία με μέγιστες τιμές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά το Σάββατο τους 32-34ο C την Κυριακή: 33-35ο C τη Δευτέρα: 34-36ο C και την ερχόμενη Τρίτη τους 35-37ο C.

Η ζέστη θα κρατήσει την Τετάρτη και Πέμπτη παρότι θα υπάρξει κάποια υποχώρηση από τα ΒΔ.