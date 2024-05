Χαλκίδα: Πώς δρούσε η συμμορία των εφοριακών στην «αμαρτωλή» ΔΟΥ

Με χειροπέδες στα χέρια οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα της Τετάρτης η Διευθύντρια της εφορίας Χαλκίδας και ακόμη 6 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση εγκληματικης οργάνωσης που ξεσκέπασε μετά από μεγάλη επιχείρηση η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων.

Οι συλληφθέντες εφοριακοί που είχαν ως έδρα τη ΔΟΥ Χαλκίδας και φέρονται να εκβίαζαν επιχειρηματίες αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά, πήραν προθεσμία ώστε να απολογηθούν αύριο Παρασκευή.

Το ανώνυμο τηλεφώνημα από το «βαθύ λαρύγγι»

Κεντρικά προσωπα στο οργανωμένο κύκλωμα που δρούσε στη ΔΟΥ Χαλκίδας, ήταν η 50χρονη Προϊσταμένη της Υπηρεσίας, ο 52χρονος Υποδιευθυντής και βραχίονες τρεις υπαλλήλους, έναν λογιστή και μια 56χρονη που εκτελούσε χρέη διεκπεραιώτριας.

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό των «Αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ που μετά από έρευνες πολλών μηνών κατάφερε να το “ξεδοντιάσει” και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους επίορκους υπαλλήλους, η αρχή για το τέλος της δράσης των συλληφθέντων στάθηκε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα.

Η καταγγελία έγινε στα τέλη Νοεμβρίου, από ένα «βαθύ λαρύγγι» που κάρφωσε στις αρχές την «ομάδα της διαφθοράς» στη ΔΟΥ Χαλκίδας, που έβαζε στο μάτι τα θύματα της και απαιτούσε εκβιαστικά «φακελάκια» πολλών χιλιάδων ευρώ έτσι ώστε όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο διαβιβαστικό.

Στη δικογραφία μαζί με την «ομάδα των 7» εμπλέκονται και άλλα έξι άτομα τα οποία όμως δεν έχουν συλληφθεί. Το μπλόκο των αρχών έγινε στις 21 Μαΐου, μέχρι στιγμής έχουν διαπιστωθεί 17 περιπτώσεις με την ομάδα να αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για «Εγκληματική Οργάνωση», «Δωροληψία Υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση», «Παράβαση καθήκοντος», «Εκβίαση και απόπειρα αυτής κατ’ επάγγελμα», «Δωροδοκία Υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση», και των διατάξεων «Περί όπλων».

«Εγκέφαλος» της συμμορίας η 50χρονη προϊσταμένη

Εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με τους αδιάφθορους της ΕΛ.ΑΣ., ήταν η 50χρονη Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, ενώ δεξί της χέρι ήταν η υπεύθυνη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας 67 ετών.

Σημαντικά μέλη στη δομή της συμμορίας ήταν τρεις ακόμη εργαζόμενοι της Εφορίας. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου 52 ετών, ο Προϊστάμενος στο Τμήμα Εσόδων 54 ετών και ένας υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας 50 ετών.

Αναμεσά στους συλληφθέντες είναι μια 56χρονη διεκπεραιώτρια και ένας 62χρονος λογιστής οι οποίοι ανήκαν στην υποομάδα που είχε δημιουργήσει η Αρχηγός της οργάνωσης.

«Το έκανα για έξτρα εισόδημα»

Όπως αναφέρεται στο διαβιβαστικό η προϊστάμενη κατά την προσαγωγή της στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ, μας, ανέφερε προφορικά ότι πριν ακόμα λάβει τη θέση της ως προϊσταμένη στη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας το Σεπτέμβριο 2023, γνώριζε ότι υπήρχαν υπάλληλοι που λάμβαναν παράνομα χρηματικά ποσά για την παροχήφορολογικών «διευκολύνσεων» σε εταιρείες.

Όταν ανέλαβε τη θέση της Προϊσταμένης, την προσέγγισαν η 67χρονη υπάλληλος και η 56χρονη διεκπεραιώτρια αναφέροντας ότι με τον τρόπο που ενεργούν τόσα χρόνια, όλοι είναι ικανοποιημένοι και θα μπορούσε να έχει και η ίδια έξτρα εισόδημα ως βοήθημα για τις δικές της ανάγκες, πείθοντάς την να συμμετέχει ως Προϊσταμένη στις παράνομες ενέργειες”.

Η δράση και το who is who της συμμορίας

Η δράση της ομάδας όπως αναφέρεται ήταν διαρκής, τουλάχιστον από αρχές του μήνα Νοεμβρίου του 2023, με σκοπό την αποκόμιση παράνομων χρηματικών ποσών για τα μέλη της. Οι ενέργειες – διευκολύνσεις στις οποίες προέβαινε ως «υπηρεσία» η εγκληματική οργάνωση, απαιτώντας το ανάλογο αντίτιμο, λάμβαναν χώρα κατ’ εντολή, γνώση και έγκριση της Προϊσταμένης Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας.

Τα χρηματικά ποσά που αποκόμιζε η εγκληματική οργάνωση, παραλάμβανε είτε η 50χρονη, είτε κάποιο σημαίνον μέλος της Οργάνωσης μια 67χρονη υπάλληλο και μια 56χρονη διεκπεραιώτρια, ενώ η διανομή αυτών στα λοιπά μέλη – υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας γίνονταν αποκλειστικά από την 50χρονη Προιστάμενη.

Η υπό έρευνα Οργάνωση, είχε έδρα την Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, όπου η 50χρονη εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένης, με τα λοιπά μέλη να είναι υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες υπηρεσιακές θέσεις για μεγιστοποίηση των παράνομων κερδών της Οργάνωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα την υποταγή των μελών σε αυτήν,

λόγω της υπηρεσιακής ιεραρχίας.

Για τον μέγιστο εντοπισμό υποθέσεων με φορολογικές εκκρεμότητες και την απαίτηση χρηματικού ποσού, η προϊσταμένη επικοινωνούσε τακτικά και με την 56χρονη διεκπεραιώτρια η οποία όντας διεκπεραιώτρια, παρείχε πληθώρα πληροφοριών σχετικά με εταιρείες.