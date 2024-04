TechXperience Fest" by Routelab - Τι έγινε τη 2η ημέρα της διοργάνωσης στην Πάτρα

Με μεγάλη επιτυχία και πλήθος κόσμου ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα του RouteLab με τίτλο “TechXperience Fest”, αναφέρει η ανακοίνωση.

"Από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής 19 Απριλίου η Αγορά Αργύρη πλημμύρισε από επισκέπτες που συμμετείχαν στις δράσεις της διοργάνωσης και παρακολούθησαν τους διακεκριμένους ομιλητές που μεταλαμπάδευσαν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στο κοινό.

Το “TechXperience” αποτελεί μια εμπειρία στον κόσμο της καινοτομίας, της τεχνολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορικής επιχειρηματικότητας. Όσοι βρέθηκαν στην Αγορά Αργύρη ανακάλυψαν μαζί με τους καταξιωμένους ομιλητές τις εξελίξεις και τις τάσεις που καθορίζουν το τεχνολογικό μέλλον.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια γιορτή ευρηματικότητας, καινοτομίας, τεχνολογίας, έρευνας και επιχειρηματικότητας με κατεύθυνση την διαμόρφωση ενός μέλλοντος, όπου η τεχνολογία θα χρησιμεύει ως καταλύτης για την ανάπτυξη και την βιωσιμότητα, προσφέροντας απεριόριστες δυνατότητες & προοπτικές.

Στόχος να αποκτήσουμε εμπειρία και να αποκτήσουμε την κατάλληλη τεχνογνωσία σε σημαντικούς τομείς της τεχνολογίας, της έρευνας και του επιχειρείν.

Η δημοσιογράφος του IONIAN TV, Νατάσα Πατρινού ανέβηκε στην σκηνή καλωσορίζοντας όσους παρακολουθούν τόσο δια ζώσης όσο και μέσα από την τηλεόραση και τα social media του σταθμού. Αναφέρθηκε ακόμη στην δωρεά που μπορούσαν αυτό το διήμερο να κάνουν μέσω του Givelink όσοι παρακολουθούσαν με οποιονδήποτε τρόπο το φεστιβάλ στα παιδικά χωριά SOS.

Έπειτα κάλεσε στο βήμα τους ομιλητές της πρώτης ενότητας με τίτλο «Show me your Angel». Μια ενότητα που δομήθηκε μέσα από μια διαδραστική συνύπαρξη on stage, start uppers που παρουσίασαν τη δική τους εμπειρία, αλλά και «Αγγέλων» με την μορφή incubators, accelerators, mentors, κ.λπ., παρουσιάζοντας την μεταξύ τους συνεργασία.

Η Μαρία Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου, COO - Chief Operating Officer of Envolve Entrepreneurship και ο Σπύρος Κοτσαλίδης, Founder & Managing Director TPL θυμήθηκαν στην σκηνή τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν σε επαφή και συνεργάστηκαν.

Η αξία του οικοσυστήματος δεν ανεβαίνει αν δεν υπάρχει ομάδα ανέφερε ο κύριος Κοτσαλίδης ενώ η κυρία Αναγνωστοπούλου αναφέρθηκε στο success story της TPL και υπογράμμισε πως μια καινοτόμα, διαφορετική προσέγγιση επιχείρησης μπορεί να σου ανοίξει πόρτες σε όλο τον κόσμο.

Το Research Lab που ακολούθησε αφορούσε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πανελλαδικής Έρευνας που υλοποίησε η Focus Bari που αφορά την σχέση και τις απόψεις των Ελλήνων σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στόχος της εταιρείας είναι μια κοινωνία με περισσότερους υγιείς, χαρούμενους, δημιουργικούς και υπεύθυνους ανθρώπους, και μια επιχειρηματική κοινότητα που θέτει ως αποστολή την εμπειρία του πελάτη, με σεβασμό στον άνθρωπο και στον πλανήτη.

Η Ξένια Κούρτογλου, MSc, Ιδρύτρια Focus Bari & Resilience Expert ανέφερε πως το σημαντικότερο εύρημα είναι το γεγονός πως οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι λίγοι η κλάδοι που μπορούν να στηριχθούν στην αυτοματοποίηση και όχι στον ανθρώπινο παράγοντα ή επιχειρηματία.

Η άποψη των Ελλήνων σύμφωνα με την έρευνα της Focus Bari για το Chat Gpt δείχνει μια πιο θετική τάση για 1/5, η αρνητική 1/10 ενώ ο υπόλοιπος κόσμος έχει μια πιο ενδιάμεση στάση.

Το κυριότερο συναίσθημα είναι διεθνώς ο σκεπτικισμός ενώ την ίδια ώρα η τεχνητή νοημοσύνη μεταδίδεται τάχιστα.

Την σκυτάλη πήρε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου που συνομίλησε με την Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις, Φαίη Μακαντάση σε ένα εκρηκτικό Fireside Chat που αφορούσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό ο οποίος συμβαίνει όταν οι οργανισμοί ενσωματώνουν ψηφιακές τεχνολογίες σε όλες τις λειτουργίες τους. Αυτό βοηθά τις επιχειρήσεις να κλιμακωθούν και να ανταγωνιστούν, ανταποκρινόμενες στις μεταβαλλόμενες αγορές και εξυπηρετώντας καλύτερα τους πελάτες τους. To Fireside Chat ήταν εστιασμένο πάνω σε ερευνητικά δεδομένα της διαΝΕΟσις.

Η κυρία Μακαντάση αναφέρθηκε στις συνθήκες της εποχής και την απαραίτητη ψηφιακή μετάβαση στην οποία αιχμή του δόρατος όπως ανέφερε αποτελεί το υπουργείο.

«Παρέλαβα από τον προκάτοχο μου ένα κείμενο αρχών για την τεχνητή νοημοσύνη το οποίο πριν το χρησιμοποιήσουμε βγήκε εκτός εποχής. Και αυτό γιατί οποιεσδήποτε μελέτες, σκέψεις η σχεδιασμούς κάνουμε τρέχουν. Πρέπει να αρχίσουμε να αλλάζουμε νοοτροπία. Πρέπει να ψηφιοποιήσουμε αυτό το οποίο μέχρι στιγμής έχουμε. Ο σχεδιασμός έχει γίνει», ανέφερε ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης.

Σχετικά με την έρευνα της Focus Bari ανέφερε πως ο σκεπτικισμός απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ο φόβος στα πράγματα που είναι καινούρια. Όπως συνέβη όταν εφευρέθηκαν τα αυτοκίνητα ή το διαδίκτυο.

Είμαστε πίσω. Πιστεύω πως μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουμε καλύψει ικανοποιητικά το χαμένο έδαφος.

Η κυρία Μακαντάση ρώτησε τον υπουργό πως θα αφορούν την μέση επιχείρηση οι νέες τεχνολογίες. Όπως απάντησε ο ίδιος ξεκινά να δουλεύει η επικαιροποίηση στοιχείων σε φορείς ενώ στο ίδιο νομοσχέδιο ενσωματώθηκε η δυνατότητα δημιουργίας ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους πολίτες και οι έμποροι να μπορούν να ξεχωρίσουν τα ποιοτικά και γνήσια προϊόντα.

«Πρέπει να εκπαιδευτούν όλοι, επιχειρηματίες, προσωπικό και πολίτες γιατί αυτή η μετάβαση μας θέλει όλους μαζί».

Η ιδρύτρια της διαΝΕΟσις αναρωτήθηκε τι μπορεί να γίνει με τις υψηλές τιμές στις τηλεπικοινωνίες αλλά και το γεγονός πως είμαστε τελευταίοι στις ταχύτητες ίντερνετ σε όλη την Ευρώπη με τον κύριο Παπαστεργίου να εξηγεί τους λόγους αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να λυθεί το πρόβλημα μέσα από δύο νέα προγράμματα που ετοιμάζει το υπουργείο.

«Τα πράγματα αλλάζουν αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που αλλάζει κάτι έτσι. Οπότε μην τρελαινόμαστε».

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με το κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης και το τι μπορούμε να κάνουμε για να μην είναι τόσο πίσω ψηφιακά και να προχωρήσει η διαδικασία. Όπως ανέφερε ο υπουργός τρέχουν αυτή την στιγμή έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και πιστεύω πως τα επόμενα δυο χρόνια θα είναι πολύ κομβικά.

Κατά την διάρκεια του TechXperience παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές και success stories της επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή. Ομιλητής σε αυτή την ενότητα ο Σπύρος Αγοργιανίτης, Iδρυτής και CEO της Realiscape (Realiscape Typorama) ο οποίος και αναφέρθηκε στην δική του εμπειρία και σε παραδείγματα μέσα από τα οποία ο κόσμος μπορεί να διδαχθεί.

Άλλο ένα Fireside Chat με επίκεντρο την μεταμόρφωση της Αχαΐας σε κόμβο ανάπτυξη νεοφυούς επιχειρηματικότητας πραγματοποιήθηκε με ομιλητές τους Μιχάλη Δρίτσα, στέλεχος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Πλάτωνα Μαρλαφέκα, πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας και Αντιπρόεδρο της εταιρείας αναψυκτικών και χυμών «Λουξ Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ» και Σπύρος Συρμακέσης, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών & Υπεύθυνο της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την ποιότητα των νεοφυών επιχειρήσεων στην περιφέρεια δυτικής Ελλάδας ανέφερε ο κύριος Δρίτσας.

Η καινοτομία είναι ένας χώρος στον οποίο μπορούμε να φτιάξουμε προϊόντα και να είμαστε ανταγωνιστικοί αρκεί να αναπτύξουμε το περιβάλλον. Είμαστε κόμβος όμως πρέπει να τρέξουμε και να γίνουμε καλύτεροι ανέφερε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Αχαΐας και συνέχισε λέγοντας πως αν δεν καταφέρουμε να την παράξουμε εδώ την καινοτομία μας πως θα αποκτήσει υπεραξία η οικονομία μας;».

Ακόμη αναφέρθηκαν στις υποδομές που χρειάζονται βελτίωση στην δυτική Ελλάδα για να γίνει εμπορικός κόμβος ενώ συνέχισαν με το τι μπορεί να γίνει κυβερνητικά στην περιοχή για να κάνουν την προσπάθεια τους στο επιχειρείν οι φοιτητές των πανεπιστημίων της.

Με επίκεντρο την έρευνα, την εκπαίδευση και το επιχειρείν κινήθηκε η συζήτηση των Δημήτρη Μούρτζη, Διευθυντή του Εργαστηρίου Συστημάτων παραγωγής & Αυτοματισμού του πανεπιστημίου Πατρών, Μαρία Χατζηνικολάου, Καθηγήτρια Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας και Νάσο Κοσκινά, Founder της POS4work.

Πως συνδέεται η τεχνολογία, η έρευνα και η επιχειρηματικότητα με τα πανεπιστήμια; Αυτό προσπάθησαν να απαντήσουν στο τελευταίο τραπέζι του TechXperience οι τρεις μας ομιλητές.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει αρκετά προγράμματα σπουδών αλλά και ερευνητικά, διδακτορικά και σεμινάρια τα οποία παρέχει σε φοιτητές και καθηγητές που ενδιαφέρονται για το επιχειρείν και την καινοτομία, σύμφωνα με την κυρία Χατζηνικολάου.

Αλλά ποιες είναι οι κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις; Πως θα διαμορφωθούν τα προγράμματα σπουδών ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζονται στην αγορά εργασίας;

Οι βασικές δεξιότητες και γνώσεις που ξέραμε μέχρι τώρα αλλάζουν ριζικά περνάμε σε τελείως διαφορετικό μοντέλο που θέλει άλλου επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοήσεις τι συμβαίνει γύρω σου για να μετατρέψεις όσα μαθαίνεις στο πανεπιστήμιο σε κάτι συμβατό για την αγορά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μούρτζης.

Η δημοσιογράφος του IONIAN TV, Νατάσα Πατρινού η οποία παρουσίασε την διοργάνωση του RouteLab έριξε την αυλαία του TechXperience Fest ανανεώνοντας το ραντεβού με τους θεατές.

Το διήμερο αυτό στην Αγορά Αργύρη πραγματοποιήθηκαν παράλληλες δράσεις με σκοπό την εξοικείωση του κοινού με τις νέες τεχνολογίες.

Μια από αυτές ήταν και τα Experiences Rooms στα οποία το κοινό βίωσε διαδραστικές εμπειρίες, με τεχνολογίες VR, Green Box Broadcast και πολλές άλλες εκπλήξεις.

Παράλληλα το RouteLAB Web Radio ήταν αυτές τις ημέρες στον αέρα, φιλοξενώντας ομιλητές, συμμετέχοντες, ανθρώπους του οικοσυστήματος, κ.α, δημιουργώντας αφενός μια ξεχωριστή εμπειρία σε όλους τους συμμετέχοντες, και αφετέρου ένα ξεχωριστό οπτικοακουστικό περιεχόμενο για την δημοσιότητα της δράσης.

Στο χώρο της Διοργάνωσης, φιλοξενήθηκε και η έκθεση «RouteLAB DoC». Μια ιστορική, οπτικοακουστική, καταγραφή προσώπων που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην δημιουργία του τεχνολογικού οικοσυστήματος στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας. Τα πρόσωπα αυτά, μέσα από τις εξιστορήσεις τους μεταφέρουν σημαντικά στοιχεία για την εξέλιξη και το ρόλο της έρευνας και της τεχνολογίας στην ανάπτυξη της περιοχής.

Στην Αγορά Αργύρη εκτέθηκαν και οι φωτογραφίες που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό "Patras Urban Click", που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του “Urban Fest 2023” by RouteLAB.

Φυσικά από την διοργάνωση δεν θα μπορούσε να λείπει και ο γνωστός σκιτσογράφος, Κώστας Βούλγαρης που σκίτσαρε με τον δικό του τρόπο ομιλητές και παρουσιαστές που βρέθηκαν στην σκηνή αυτό το διήμερο".