Το βραβευμένο Γαλλικό φιλμ "Η Αρπαγή" προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας

Την Γαλλικής παραγωγής 2023, ταινία «Η Αρπαγή – Le Ravissement» σε σκηνοθεσία Iris Kaltenback & σενάριο: Iris Kaltenback, Naila Guiguet, Alexandre de La Baume, προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας την Δευτέρα 22-4-2024 στην αίθουσα 3 των Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε, στις 19.00 και στις 21.30.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Hafsia Herzi, Alexis Manenti, Nina Meurisse, Younes Boucif.

• Φωτογραφία: Marine Atlan

• Μοντάζ: Pierre Deschamps, Suzana Pedro.

• Μουσική: Alexandre de La Baume

• Χώρα: Γαλλία (Έγχρωμη)

• Διάρκεια: 97 λεπτά.

Πρώτη προβολή : Ώρα 7.00 μ.μ.

Δεύτερη προβολή: Ώρα 9.30 μ.μ.

Διακρίσεις: 6 Βραβεία και 9 Υποψηφιότητες

-Cannes Film Festival 2023, Βραβείο Σεναρίου (SACD, Εβδομάδα Κριτικών) στην Iris Kaltenback και 2 Υποψηφιότητες

-César Awards, France 2024, 2 Υποψηφιότητες, καλύτερης ταινίας και καλύτερης ταινίας.

-Lumiere Awards, France 2024, 2 Βραβεία, Σεναρίου και Ερμηνείας..

-Zurich Film Festival 2023, Βραβείο Ειδική Μνεία, για Διεθνή ταινία, υποψηφιότητες

-Torino Film Festival 2023, 2 Βραβεία, Σεναρίου και Ερμηνείας (Hafsia Herzi).Υποψηφιότητα για καλύτερη ταινία.

-Προβλήθηκε στα Φεστιβάλ Λα Ροσέλ, Στοκχόλμης, Αμβούργου, Ζυρίχης, Μορέλια, Σάο Πάολο, Γάνδης μεταξύ άλλων.

-Στη Γαλλία κέρδισε το Βραβείο Louis Delluc για την Καλύτερη 1η Γαλλική Ταινία της χρονιάς,

- Στο αφιέρωμα στο νέο γαλλικό κινηματογράφο (Lincoln Center, Nέα Υόρκη) πήρε το Βραβείο Best Emerging Filmmaker.

- Προβλήθηκε στο 24ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου (Αθήνα, προβολή στις 5.4.2024), και κέρδισε το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής «Καλύτερη Ταινία του Φεστιβάλ».

Η ταινία βγήκε στις αίθουσες στις 18.4.2024 σε διανομή της One from the Heart και προβάλλεται στην Πάτρα στις 22.4.2024 από την Κινηματογραφική Λέσχη.

«Ένα καθηλωτικό ντεμπούτο που ραγίζει την καρδιά» Libération

«H Hafsia Herzi είναι συναρπαστική» Télérama.