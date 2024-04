Το Πανεπιστήμιο Πατρών πάει για πρώτη φορά… Καρναβάλι! Με άρμα, πλήρωμα, χορό και καρναβαλικό περίπτερο

Δρόμοι για τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι ανοίχτηκαν μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Καρναβαλική Ακαδημία Πατρών.

Πιο συγκεκριμένα, στις 9 Απριλίου, και μετά από συζήτηση που είχε γίνει τον περασμένο Οκτώβριο, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χρήστος Μπούρας μαζί με τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής, Αναπλ. Καθ., Βασίλη Βασιλειάδη και με τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης, Καθ. Παύλο Αβραμίδη υποδέχθηκαν στην Πρυτανεία του Ιδρύματος στελέχη της Καρναβαλικής Ακαδημίας Πατρών για την υπογραφή του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο thebest.gr, ο πρόεδρος της Καρναβαλικής Ακαδημίας, Αρίστος Σταθόπουλος, «πρόκειται για μία εξέλιξη που μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Υπήρξε ενδιαφέρον από την πλευρά του πρύτανη ενώ είναι η πρώτη φορά, μετά από 60 χρόνια, που γίνονται βήματα για τη σύνδεση του Πανεπιστημίου Πατρών με το Καρναβάλι. Ένας από τους ρόλους της Ακαδημίας είναι να δείχνει το δρόμο για συνέργειες και συνεργασίες που θα πάνε μπροστά το Καρναβάλι μας. Δεν είναι δουλειά μας να αντικαταστήσουμε τον καρναβαλικό Οργανισμό αλλά να δίνουμε κατευθύνσεις και προτάσεις.

Αυτές οι κατευθύνσεις και οι προτάσεις για την εμπλοκή του Πανεπιστημίου με το Καρναβάλι έδωσαν το πλαίσιο συζήτησης του Πανεπιστημίου με τον Δήμο. Η συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε ήδη και μένει να συζητηθούν συγκεκριμένες προτάσεις, όπως για παράδειγμα το καρναβαλικό περίπτερο στο welcome to up που θα εξηγεί στους νέους φοιτητές τι σημαίνει Πατρινό Καρναβάλι».

Όπως ανέφερε μιλώντας στο thebest.gr ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, «μετά από την συνάντηση που είχαμε χθες, Τρίτη, με τον Δήμαρχο Πατρέων και την πρόεδρο του ΚΟΔΗΠ, το Πανεπιστήμιο έστειλε επιστολή με την οποία ζητά να συζητηθούν συγκεκριμένες προτάσεις. Πρώτο βήμα είναι η εκπαίδευση από το ΤΕΠΕΚΕ και το ΚΕΔΙΒΙΜ εκπαιδευτών για το Πατρινό Καρναβάλι. Το Πανεπιστήμιο επιθυμεί να συμμετέχει ουσιαστικά. Το κλίμα ήταν άριστο ενώ σκοπός είναι να ανοίγονται προοπτικές ευρύτερης συνεργασίας».

Σε ανάρτηση του ο πρύτανης, μετά την υπογραφή μνημονίου με την Καρναβαλική Ακαδημία είχε αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Στη συνάντηση συζητήθηκε η προοπτική συμμετοχής του Πανεπιστημίου Πατρών στη Μεγάλη Παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού με Άρμα και Καρναβαλικό Γκρουπ όπως επίσης για τη διοργάνωση του Καρναβαλικού Χορού του Πανεπιστημίου. Βέβαια ακολουθούν επόμενες στοχευμένες συναντήσεις με τον Δήμο Πατρέων και ΚΟΔΗΠ.

Οι στόχοι του Μνημονίου Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών με την Καρναβαλική Ακαδημία Πατρών για τη σύναψη Πολιτιστικής, Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής συνεργασίας είναι οι εξής: Συνεργασία στο ετήσιο φεστιβάλ υποδοχής νέων φοιτητών Welcome UP. Συνεργασία με τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Θεατρικών Σπουδών, Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε τομείς που άπτονται του Πατρινού Καρναβαλιού. Διοργάνωση από κοινού πολιτιστικών ή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (λ.χ. συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων). Καταγραφή της βιβλιογραφίας και δημιουργία μόνιμου αποθετηρίου μεταπτυχιακών εργασιών και λοιπών δημοσιεύσεων, με θέμα το Πατρινό Καρναβάλι. Διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών με κύριο άξονα το Πατρινό Καρναβάλι. Εκδόσεις θεματικών βιβλίων για το ιστορικό υπόβαθρο και τις κοινωνιολογικές προεκτάσεις του θεσμού του Πατρινού Καρναβαλιού. Κάθε άλλη δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος και συναποφασίζεται από τους εταίρους.

Η συνάντηση με τον Δήμαρχο Πατρέων και την πρόεδρο το ΚΟΔΗΠ

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του μετά από τη συνάντηση που είχε ο πρύτανης με τον Δήμαρχο Πατρέων και την πρόεδρο το ΚΟΔΗΠ, «με ιδιαίτερη χαρά υποδεχθήκαμε σήμερα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τον Δήμαρχο Πατρέων κ. Κώστα Πελετίδη και την Πρόεδρο του ΚΟΔΗΠ κ. Ήρα Κουρή και συζητήσαμε τη συνεργασία Δήμου και Πανεπιστημίου. Θα ακολουθήσει υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και ως πρώτο βήμα η εκπαίδευση από το ΤΕΠΕΚΕ και το ΚΕΔΙΒΙΜ εκπαιδευτών για το Πατρινό Καρναβάλι.

Στο πλαίσιο της διασύνδεσης Πόλης- Πανεπιστημίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών ενημέρωσε τον Δήμαρχο ότι επιθυμεί την συμμετοχή του στο Καρναβάλι. Στο πλαίσιο αυτό εκφράσαμε την επιθυμία να συζητήσουμε τα παρακάτω:

1. Στην διάρκεια της καρναβαλικής περιόδου να τοποθετηθούν δύο μπάστακες στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ένας στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο και ένας στην Πανεπιστημιούπολη στο Κουκούλι

2. Κατασκευή άρματος για το Πανεπιστήμιο Πατρών το οποίο θα ακολουθεί μετά τα άρματα του Δήμου Πατρέων στις καρναβαλικές παρελάσεις

3. Δημιουργία καρναβαλικού πληρώματος του Πανεπιστημίου Πατρών

4. Ένταξη εκπαιδευτικού παιχνιδιού για τον κρυμμένο θησαυρό στο φεστιβάλ υποδοχής πρωτοετών φοιτητών, Welcome up 2024

5. Διοργάνωση καρναβαλικού χορού του Πανεπιστημίου Πατρών

Αναμφίβολα σήμερα ανοίγονται προοπτικές ευρύτερης συνεργασίας του Δήμου και του Πανεπιστημίου και θα εργασθούμε σε αυτή τη κατεύθυνση αταλάντευτα».