400 εκ. ευρώ στις Περιφέρειες για την στήριξη δράσεων κοινωνικής συνοχής - Τρίτη σε χρηματοδότηση η Δυτική Ελλάδα

Συνολικό ποσό ύψους 54.526.610,42 ευρώ θα διατεθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, για την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της άμβλυνσης του φαινομένου περιθωριοποίησης ευάλωτων ομάδων.

Το πρόγραμμα αφορά σε περισσότερους από 40.000 ωφελούμενους, δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, στους οποίους θα παρέχονται δωρεάν τρόφιμα, προϊόντα βασικής υλικής συνδρομής, καθώς και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης (συμβουλευτικά κέντρα), ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης ειδικών ομάδων (όπως συμβουλευτική για γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας), υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών, όπως π.χ. τα κοινωνικά φροντιστήρια, πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες, διατροφικές συμβουλές και συμβουλές υγιεινής διατροφής, συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού κτλ.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διεκδίκησε και πέτυχε να έχει για την νέα προγραμματική περίοδο που ξεκινά άμεσα, αυξημένους πόρους άνω του 50% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, τους περισσότερους μετά τις Περιφέρειες, Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, που θα διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης δήλωσε: «Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη αύξηση των διαθέσιμων πόρων κατά 50% καθώς κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, υλοποιήθηκαν δράσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας, της κοινωνικής περιθωριοποίησης και αποβολής, στο πλαίσιο του ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους ΤΕΒΑ συνολικού προϋπολογισμού 35,9 εκ ευρώ. Οφείλουμε λοιπόν και σε αυτή την νέα προγραμματική περίοδο, να στηρίξουμε έμπρακτα τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, με βήματα ουσιαστικά, σταθερά και αποτελεσματικά. Το βιοτικό επίπεδο κάθε ανθρώπου, καθώς και η δύναμη που έχει η Αυτοδιοίκηση να τον καθιστά μέλος μίας κοινωνίας ίσων ευκαιριών για όλους, αποτελεί καθρέπτη της κοινωνίας μας, αντικατοπτρίζει τις αξίες της και τα ιδανικά της. Είναι χρέος μας και όφελός μας, οι αξίες αυτές - και συνεπώς και ο κάθε άνθρωπος - να μην εγκαταλείπονται, αλλά να ισχυροποιηθούν και να ανθίσουν περαιτέρω. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διεκδικεί και πετυχαίνει να αντλεί πόρους. Πόρους που κατευθύνονται στην κοινωνική συνοχή, στους αδύναμους πολίτες».

Σημειώνεται ότι κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο μοιράστηκαν σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε σχεδόν 60.000 δικαιούχους ΤΕΒΑ, περισσότερα από 4 εκατ. κιλά τροφίμων και σχεδόν 3 εκατ. τεμάχια ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Συμπληρωματικά, για την μείωση του κοινωνικού χάσματος και του στίγματος που διέπει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σχεδιάστηκαν και υλοποιηθήκαν περίπου 100 δράσεις στο πλαίσιο υλοποίησης των Συνοδευτικών Μέτρων του Προγράμματος.

Πολλές από αυτές τις δράσεις γνώρισαν μεγάλη επιτυχία και απέσπασαν διακρίσεις, όπως το Συνοδευτικό Μέτρο ΤΕΒΑ «LinkUpSkills – Ημέρες καριέρας», που επιλέχθηκε για παρουσίαση από το ΕΕ Δίκτυο CoP on MaterialSupport Social InnovationInitiatives (FEAD ESF+) ως καλή πρακτική Συνοδευτικών Μέτρων και παρουσιάστηκε σε workshop στις Βρυξέλλες στο Social InnovationForum 26 – 27 Οκτώβριου 2023. Στόχος ήταν η βελτίωση προοπτικών απασχολησιμότητας για ανέργους και ιδιαίτερα νέους, δικαιούχους ΤΕΒΑ των ΚΣ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Επιπλέον, το Συνοδευτικό Μέτρο mypdeteba.gr, η ψηφιακή εφαρμογή που σχεδιάστηκε με στόχο την εξοικείωση των ωφελούμενων με τα ψηφιακά μέσα, αλλά και για την εξατομικευμένη υποστήριξη και ενημέρωσή τους σε θέματα διανομών τροφίμων/ ΒΥΣ και Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ, επιλέχθηκε ως καλή πρακτική για παρουσίαση στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο CoP – Community of Practice on MaterialSupport στις 28.2.2024, σε στο πλαίσιο συνάντησης και με άλλες ΕΕ χώρες με θέμα DigitalSolutions on MaterialSupport.

Στις 10-11 Απριλίου 2024 το σύνολο των Συνοδευτικών Μέτρων της ΠΔΕ και ευρήματα κοινωνικών ερευνών βάσης παρουσιάστηκαν ως καλές πρακτικές για την ουσιώδη ενδυνάμωση και ενεργητική συμμετοχή των ωφελούμενων στην συνάντηση εμπειρογνωμόνων και μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου στην Αθήνα.