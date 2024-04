Σούπερ αντιοξειδωτικοί χυμοί φρούτων για δυνατό ανοσοποιητικό όλο το χρόνο

Αν και έχει πλέον μυρίσει άνοιξη και θεωρητικά η περίοδος των ιώσεων τελειώνει, δεν είναι απίθανο να αρρωστήσουμε.

Η κατανάλωση χυμών φρούτων ή smoothies είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος να λάβουμε όλες τις απαραίτητες βιταμίνες που χρειάζεται ο οργανισμός, με στόχο την ενίσχυση της άμυνάς του.

Το ανοσοποιητικό σύστημα βρίσκεται πάντα σε εγρήγορση, εντοπίζοντας τα κύτταρα-εισβολείς στον οργανισμό. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μια υγιή δόση βιταμινών και ανόργανων συστατικών για να συνεχίσει να δουλεύει σαν καλοκουρδισμένο ρολόι.

Οι παρακάτω συνδυασμοί φρούτων σε έναν χυμό περιέχουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάθε επικείμενη απειλή. Ωστόσο, φροντίστε να συνεχίσετε να καταναλώνετε ολόκληρα τα φρούτα και να μην αντικαταστήσετε το χυμό με την κατανάλωσή τους, καθώς περιέχουν τις επίσης πολύτιμες για τον οργανισμό φυτικές ίνες.

Γκρέιπφρουτ και εσπεριδοειδή

Το πρώτο φυσικό συστατικό που μας έρχεται στο μυαλό όταν θέλουμε να ενισχύσουμε την άμυνα του οργανισμού είναι το πορτοκάλι. Τα εσπεριδοειδή γενικότερα περιέχουν αρκετές ποσότητες βιταμίνης C, η οποία έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, προστατεύοντας τα κύτταρα του σώματος. Η ανεπάρκεια βιταμίνης C μπορεί να οδηγήσει σε αργή επούλωση τραυμάτων, μειωμένη ανοσολογική απόκριση και αδυναμία σωστής καταπολέμησης των λοιμώξεων. Εάν μάλιστα σας ταλαιπωρεί ένα κρυολόγημα, οι υψηλές δόσεις βιταμίνης C μπορεί να οδηγήσουν σε λιγότερο σοβαρά συμπτώματα και ταχύτερη ανάρρωση. Εκτός από τη βιταμίνη C, τα πορτοκάλια περιέχουν και άλλες πολύτιμες ουσίες, όπως κάλιο, βιταμίνη Α, βιταμίνη Β-6, φυλλικό οξύ και ψευδάργυρο.

Πράσινο μήλο, καρότο και πορτοκάλι

Ο τριπλός αυτός συνδυασμός φρούτων βοηθά το σώμα αποτελεσματικά να προστατευτεί και να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις. Τα μήλα και τα πορτοκάλια είναι πλούσια σε βιταμίνη C, ενώ και η βιταμίνη Α ενισχύει το ανοσοποιητικό, με τη μορφή της β καροτίνης από τα καρότα. Τα καρότα περιέχουν επίσης βιταμίνη Β-6, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος και στην παραγωγή αντισωμάτων, αλλά και κάλιο.

Παντζάρι, καρότο, τζίντζερ και μήλο

Αυτός ο πανίσχυρος χυμός όχι μόνο θωρακίζει το ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά μειώνει και τα φλεγμονώδη συμπτώματα. Η φλεγμονή είναι συχνά μια αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος σε λοιμώξεις που προέρχονται από ιούς ή βακτήρια, όπως τα συμπτώματα του κρυολογήματος ή της γρίπης (ρινική καταρροή, βήχα και πόνους στο σώμα). Επιπλέον, τα άτομα που πάσχουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα μπορεί να ωφεληθούν εξίσου από αυτόν τον χυμό, καθώς το τζίντζερ έχει αντιφλεγμονώδη δράση.

Ντομάτα

Μπορεί η ντομάτα να είναι από μόνη της ένα πολύτιμο για την υγεία λαχανικό, ο χυμός της προσφέρει παρόμοια οφέλη. Οι ντομάτες είναι πλούσιες σε φυλλικό οξύ, συμβάλλοντας στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης λοιμώξεων. Περιέχουν επίσης μικρότερες, αλλά σημαντικές ποσότητες μαγνησίου.

Ακτινίδιο και φράουλα

Εκτός από τα εσπεριδοειδή, το ακτινίδιο και η φράουλα περιέχουν επαρκείς ποσότητες βιταμίνης C, με το ακτινίδιο να ξεπερνά σε περιεκτικότητα το πορτοκάλι. Ένα φλιτζάνι ακτινίδιο παρέχει περίπου το 273% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης, ενώ και τα δύο φρούτα προστατεύουν τη λειτουργία της καρδιάς.