Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δημοπρατούνται τα παπούτσια που φορούσε στο ντεμπούτο του με την Εθνική

Ένα ζευγάρι παπουτσιών με ιδιαίτερα μεγάλη αξία έχει τεθεί σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby's.

Ο λόγος για τα παπούτσια που φορούσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο ντεμπούτο του με τηνΕθνική Ομάδα Ανδρών, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα γήπεδα της Ισπανίας στο MundoBasket 2014.

Η πρώτη επίσημη συμμετοχή του έγινε στο παιχνίδι με αντίπαλο την Σενεγάλη στις 20 Αυγούστου του 2014, όταν η Εθνική είχε επικρατήσει με 87-64. Σε εκείνο το ματς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε σκοράρει 11 πόντους και είχε κατεβάσει 5 ριμπάουντ και 19 λεπτά συμμετοχής.

Ο Greek Freak έκανε τα πρώτα του βήματα με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα Μπάσκετ σε εκείνη τη διοργάνωση και όπως αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς το συγκεκριμένο ζευγάρι παπουτσιών έχει πολύ σημαντική αξία.

Μάλιστα, ο ίδιος έγραψε στα παπούτσια ορισμένες φράσεις εμπνευσμένες από τη ζωή του, οι οποίες είναι οι εξής:

"Keep working" (συνέχισε τη δουλειά)

"God give me Power to continue" (Θεέ δώσε μου δύναμη να συνεχίσω)

"Ups and down God Help Me" (Στα πάνω και στα κάτω ο Θεός με βοηθά)

My Family play for me / Veronica, Charles, Kostas, Alex - Emeko, Rotimi" (Η οικογένειά μου παίζει για μένα / Βερόνικα, Τσαρλς, Κώστας, Άλεξ, Θανάσης)

Η δημοπρασία ξεκίνησε στις 29 Μαρτίου και θα διαρκέσει για δύο εβδομάδες.