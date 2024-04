Τηλεθέαση: Η μάχη της Δευτέρας (1/4) στην prime time - Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα

Συνεχίζεται η σκληρή μάχη για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών.

Το βράδυ της Δευτέρας (1/4) στην prime time ζώνη την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε «Η Γη της Ελιάς», ενώ ακολούθησαν οι «Ράδιο Αρβύλα» και «Ο παράδεισος των κυριών». Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκαν οι «Ράδιο Αρβύλα», με τo «MasterChef» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση και στην τρίτη «Η Μάγισσα».

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 19,4%

ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 17%

Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 16,8%

Η ΜΑΓΙΣΣΑ 16,3%

ΣΑΣΜΟΣ 15,2%

SURVIVOR 14,3%

MASTERCHEF 11,8%

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ 3,8%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΝΥΧΤΕΣ ΣΤΗ ΡΟΔΑΝΘΗ 3,1%

LATE NIGHT:

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ 18,7%

THE 2NIGHT SHOW 13,3%

ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ 9,9%

ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ 9,5%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – FORCE OF NATURE 8%

Ο ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ 7,5%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE CALL 6,3%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ 4,2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:

ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 19,6%

MASTERCHEF 16,9%

Η ΜΑΓΙΣΣΑ 16,7%

ΣΑΣΜΟΣ 14,3%

SURVIVOR 12,6%

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 12,2%

Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 11,3%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΝΥΧΤΕΣ ΣΤΗ ΡΟΔΑΝΘΗ 3,1%

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ 2,1%

LATE NIGHT:

THE 2NIGHT SHOW 12,9%

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ 11,6%

ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ 9,1%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – FORCE OF NATURE 8,4%

Ο ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ 7,4%

ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ 7,3%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE CALL 5,6%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ 4,5%



