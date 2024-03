Ο ΝΟ Πατρών συνάντηση γνωριμίας με την Όρθια Σανιδοκωπηλασία

Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη ενός μοντέρνου και συναρπαστικού νέου ναυτικού αθλήματος στην Πάτρα.

Το απόγευμα του Σαββάτου (09/03) έγινε στην παραλία της Πλαζ η πρώτη συνάντηση γνωριμίας με το άθλημα SUP, δηλαδή της Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας ή Stand Up Paddle, που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί ως ξεχωριστό τμήμα του ΝΟΠ.

Κινητήριος μοχλός της προσπάθειας ο γυμναστής Λευτέρης Μαρουλάκης, που πέρα από διακεκριμένος διεθνής αθλητής και προπονητής, διαθέτει όλο τον απαραίτητο βασικό εξοπλισμό και θα συνεργαστεί με τον Όμιλο για την οργάνωση του τμήματος και την καθοδήγηση των μελλοντικών αθλητών/τριών.

Η επέκταση των αθλητικών δραστηριοτήτων του ΝΟΠ, ιδιαίτερα με την προσθήκη νέων αθλημάτων της θάλασσας, έχει συζητηθεί στις τελευταίες γενικές συνελεύσεις και έχει ομόφωνα γίνει αποδεκτή. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται ήδη επιτυχώς, με την καλλιέργεια αθλημάτων, όπως η κωπηλασία, η καλλιτεχνική κολύμβηση και η μαραθώνια κολύμβηση (open water swimming).

Το πεδίο δράσης αμβλύνεται περισσότερο τώρα με την ένταξη του SUP και σε επόμενο στάδιο αν υπάρξει ενδιαφέρον με το κανόε-καγιάκ, που έχουν προβλεφθεί και περιλαμβάνονται ονομαστικά στο νέο καταστατικό του Ομίλου. Απομένει να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες το επίσημο αίτημα για την ένταξη του ΝΟΠ στην Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ, SUP, Surfing (ΕΟΚ-Κ) όπου υπάγεται το SUP και η αναγνώριση του τμήματος από την ΓΓΑ.

Αποτελεί καταστατική αρχή του ΝΟΠ από την ημέρα της ιδρύσεώς του πίσω το 1929, η καλλιέργεια της αγάπης για την θάλασσα, μέσω του ναυτικού αθλητισμού για την νεολαία και τους πολίτες της Πάτρας. Αυτή παραμένει η φιλοδοξία της σημερινής διοίκησης και των μελών του Ομίλου. Απώτερος στόχος για τον δεύτερο αιώνα παρουσίας, ένας σύγχρονος και πολυδιάστατος ναυτικός όμιλος με την εξέλιξη των παράλιων εγκαταστάσεών του σε ένα λειτουργικό ναυταθλητικό κέντρο, σημείο αναφοράς στο κέντρο της πόλης.