«Ένα βράδυ στην όπερα» αυτή την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών

Άριες από διάσημες όπερες σε μεταγραφή για βιολί και πιάνο με τις μοναδικές ερμηνείες του Γιάννη Μαυρίδη (βιολί) και της Νίνας Μεταξά (πιάνο), θα πλημμυρίσουν στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 26 Φεβρουαρίου την αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «Μίκης Θεοδωράκης».

Η μουσική βαρδιά πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενότητας «Το ωδείο παρουσιάζει…».

Θα ακουστούν τα έργα: Ένα Βράδυ στην Όπερα - Melody από την όπερα “Orfeo ed Euridice”, H. WIENIAWSKI, “Faust” Fantasy πάνω σε θέματα από την όπερα του C.Gounod “Faust”, N. RIMSKY - KORSAKOV (F. KREISLER) - “The Song of the Indian Guest” από την όπερα “Sadko”, J.HUBAY – “Carmen” Fantasy πάνω σε θέματα από την όπερα του G.Bizet “Carmen”, . P. TCHAIKOVSKY (L. AUER) - “Lensky’s Aria” από την όπερα “Eugene Onegin”, M. CASTELNUOVO-TEDESCO - “Figaro” Fantasy, άρια του Φίγκαρο από την όπερα του G. Rossini “The Barber of Siviglia” και I. FROLOV - Concert Fantasia on themes from Gershwin’s opera, «Porgy».