Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Η ασφάλεια των φοιτητών και εργαζομένων αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου Πατρών

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών καθημερινά δραστηριοποιούνται εκτός από τους φοιτητές και τους εργαζόμενους του Ιδρύματος, πολλοί επισκέπτες μέσω των περιπάτων αλλά και των εκπαιδευτικών εκδρομών, σχολικών και μη, που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του. Έτσι, η αυξανόμενη επισκεψιμότητα σε συνδυασμό με την ανάγκη κατοχύρωσης της ασφάλειας όλων όσων κινούνται στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών κινητοποίησε την Πρυτανική Αρχή για ακόμη μία φορά. Για αυτό το λόγο ο Διευθυντής Προγραμμάτων ATLS και Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Μιχαήλ Σταυρόπουλος μαζί με τους συνεργάτες του προσέφεραν ευγενικά τις γνώσεις τους για την εκπαίδευση του προσωπικού φύλαξης του Πανεπιστημίου Πατρών για την άμεση δυνατή παρέμβαση του προσωπικού και παροχή των πρώτων βοηθειών μέχρι την προσέλευση των αντίστοιχων δυνάμεων. Να σημειωθεί ότι η εκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας έλαβε χώρα στους χώρους του ATLS στο Ιατρικό Τμήμα στις 10,17 & 18 Φεβρουαρίου 2024. Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα αφορούσαν τη βασική υποστήριξη ζωής, αναζωογόνησης και αντιμετώπισης αιμορραγιών και λοιπών έκτακτων και κρίσιμων καταστάσεων, βάση των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Πατρών επιθυμεί να εκφράσει θερμές ευχαριστίες στον κ. Σταυρόπουλο όπως και στο επιτελείο του.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η ασφάλεια των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας αλλά και των φίλων επισκεπτών της, αποτελεί για την Πρυτανική Αρχή πρώτη προτεραιότητα στην ατζέντα των δράσεων της όπως φανερώνεται από το έργο που παράγει και ως προς αυτούς τους άξονες για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος αλλά και την ασφαλή καθημερινότητα όλων, αναφέρει η ανακοίνωση

23.2.24 | Ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+ για φοιτήτριες/τες του Πανεπιστημίου Πατρών

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ131 κινητικότητα για Σπουδές ή για Πρακτική Άσκηση ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με σκοπό την ενημέρωση των φοιτητριών/-τών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών, 1ος όροφος κτιρίου Α'- Πρυτανείας την Παρασκευή 23/02/2024 , ώρα 11:00 π.μ.

Πρόγραμμα εκδήλωσης:

Χαιρετισμός – κα Ουρανία Μπουσίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων & Εξωστρέφειας

Εισαγωγή: Πρόγραμμα Erasmus+, κα Δήμητρα Σταματοπούλου

Erasmus+ για Σπουδές (Student Mobility for Studies/SMS), κα Μαρία Σταθούλια

Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση (Student Mobility for Placement/SMP), κα Πολυξένη Χριστιά

Erasmus Student Network (ESN UoPa)

Συζήτηση – απορίες

Θα υπάρξει δυνατότητα παρακολούθησης μέσω live streaming εδώ.

Επικοινωνία με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων:

Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές – αρμόδια κα Σταθούλια Μαρία [email: [email protected], τηλ. 2610 996613]

Κινητικότητα φοιτητών για Πρακτική Άσκηση – αρμόδια κα Πολυξένη Χριστιά [email: [email protected], τηλ. 2610 969036]

Δράσεις του Τμήματος Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Το Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, διοργανώνει δυο διαδικτυακές ενημερωτικές δράσεις για φοιτητές/τριες και αποφοίτους/τες, σχετικά με τις προϋποθέσεις της επιτυχίας στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

«Η Δύναμη της Προετοιμασίας: Το Κλειδί της Αυτοπεποίθησης στην Αγορά Εργασίας», Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024, 12:00 – 13:00.

Η εγγραφή σας πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του Πανεπιστημιακού σας e-mail. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλετε εδώ.

Οι συμμετέχοντες/σες φοιτητές/τριες -απόφοιτοι/τες, θα ενημερωθούν για τον τρόπο με τον οποίο οι πιθανότητες της επιτυχίας στην αγορά εργασίας αυξάνονται με την αποτελεσματική επένδυση χρόνου και προσπάθειας. Η αναζήτηση εργασίας αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία που φέρει αντιμέτωπους τους νεοεισερχόμενους και μη στην αγορά εργασίας με ιδιαίτερες προκλήσεις. Η δημιουργία και ενημέρωση ενός περιεκτικού βιογραφικού σημειώματος, η εξοικείωση και εξάσκηση σε δεξιότητες συνέντευξης και η καλλιέργεια ενός ελκυστικού επαγγελματικού προφίλ αποτελούν κάποια από τα συστατικά της επιτυχίας. Η κατάλληλη προετοιμασία διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην αναζήτηση εργασίας. Στο πλαίσιο της δράσης θα παρατεθούν ποικίλοι τρόποι με τους οποίους φοιτητές/τριες - απόφοιτοι/τες, μπορούν να προετοιμαστούν κατάλληλα σε διάφορες πτυχές της αναζήτησης εργασίας και θα γίνει αναφορά σε χρήσιμες στρατηγικές και συμβουλές για την επίτευξη των επαγγελματικών στόχων.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση εδώ.

«Επαγγελματική Ανθεκτικότητα: Προσαρμογή στους Κανόνες της Σύγχρονης Αγοράς Εργασίας», Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024, 12:00 – 13:00.

Η εγγραφή σας πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του Πανεπιστημιακού σας e-mail. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλετε εδώ.

Η σύγχρονη αγορά εργασίας είναι ανταγωνιστική και ραγδαία εξελισσόμενη. Οι εργαζόμενοι χρειάζεται να αναπτύξουν τον κατάλληλο τρόπο σκέψης προκειμένου να ανταπεξέλθουν και να ευδοκιμήσουν σε αυτή. Η αναζήτηση εργασίας είναι μία συχνά χρονοβόρα και απαιτητική διαδικασία. Τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτή χρειάζεται να αναπτύξουν τους κατάλληλους ψυχικούς πόρους προκειμένου να επιμείνουν σε αυτή και να διαχειριστούν πιθανές ματαιώσεις. Επιπρόσθετα, ο εργασιακός χώρος φέρει τους εργαζόμενους αντιμέτωπους με πιέσεις και προκλήσεις, στις οποίες καλούνται να ανταπεξέλθουν. Στην εκδήλωση θα αναλυθεί η σημασία της υιοθέτησης ενός αποτελεσματικού τρόπου σκέψης καθώς και των επιμέρους δεξιοτήτων που καθιστούν το άτομο πιο ανθεκτικό στις πιέσεις της αγοράς εργασίας. Στόχος είναι η ενδυνάμωση των φοιτητών/τριών –αποφοίτων, προκειμένου να σχεδιάσουν το επαγγελματικό τους μονοπάτι και να υπερκεράσουν τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν.Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση εδώ.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Τ. Μιχαλακέα, Αναπλ. Προϊστ. του Tμήματος Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης στα τηλέφωνα 2610 969662, 2610 969637.

Υποτροφίες ΕΛΙΔΕΚ σε φοιτήτριες του Τμήματος Φιλολογίας

Οι ακόλουθες διδακτορικές φοιτήτριες έλαβαν την υποτροφία του ΕΛΙΔΕΚ για τις διδακτορικές τους σπουδές:

Χρύσα Καζιτόρη (επόπτης Καθηγητής Γ. Ξυδόπουλος) – ειδίκευση γλωσσολογίας

Με θέμα: «Δημιουργία ηλεκτρονικής λεξικολογικής βάσης για τους όρους ταμπού της νέας ελληνικής: Προσαρμογή του Affective Norms for English Words (ANEW) στα ελληνικά»

Ειρήνη Σκούρα (επόπτης Καθηγητής Α. Αρχάκης) – ειδίκευση γλωσσολογίας

Με θέμα: «Αφηγηματικός λόγος και ρευστός ρατσισμός: Κριτική ανάλυση ιστοριών για τη μετανάστευση και προτάσεις κριτικού γραμματισμού»

Δήμητρα Τζουραμάνη (επόπτρια Καθηγήτρια Κ. Κωστίου) - ειδίκευση ΒΝΕΣ

Με Θέμα: "Homo Risibilis: Η λειτουργία του γέλιου στη νεοελληνική πεζογραφία"

Ημέρα Καριέρας Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00 π.μ.

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού συνδιοργανώνει με το Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ημέρα Καριέρας η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00, στο ισόγειο του κτηρίου του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού (Αίθουσα ΔΤ 0.2). Οι Ημέρες Καριέρας αποσκοπούν στην υποστήριξη των φοιτητών/απόφοιτων κατά την είσοδό τους στον επαγγελματικό στίβο καθώς και στην ενημέρωση για ευκαιρίες απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις εκπροσώπων από πλήθος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού. Επιπρόσθετα, κατά το δεύτερο μισό της εκδήλωσης θα μπορούν να έρθουν σε απευθείας επαφή με τους εκπροσώπους, να καταθέσουν το βιογραφικό τους και να περάσουν από διαδικασία συνέντευξης.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλετε μέχρι και τις 25/02 μέσω της φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ (https://forms.gle/ zrhPhK3j7RkoAj5D6 )

27.2.24 | Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Migration and Boundaries—Reconceptualizing Mobility in the Eastern Mediterranean and Beyond»

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard (Κ.Ε.Σ.) με το Πανεπιστήμιο Πατρών, σας προσκαλούμε στην ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με το Θερινό Πρόγραμμα 2024 του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα (Ναύπλιο/Θεσσαλονίκη), με αντικείμενο τις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές και θέμα: «Migration and Boundaries—Reconceptualizing Mobility in the Eastern Mediterranean and Beyond». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών (1ος όροφος κτιρίου Α’- Πρυτανείας), την Τρίτη 27/02/2024, ώρα 11:00 π.μ.

Πρόγραμμα εκδήλωσης:

Χαιρετισμός – κα Ουρανία Μπουσίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων & Εξωστρέφειας

Σπύρος Ράγκος, Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας, Πρόεδρος της Επιτροπής Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών

Εύαν Κατσαρέλης, Programs & Events Manager, Center for Hellenic Studies (Greece), Harvard University

Μαρία Τσιλιγιάννη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, συμμετέχουσα στο Θερινό Πρόγραμμα του ΚΕΣ Harvard 2023

Μαρία Πρίντζιου, προπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, συμμετέχουσα στο Θερινό Πρόγραμμα του ΚΕΣ Harvard 2023

Σταματία Ανδρωνά, απόφοιτη του Τμήματος Φιλολογίας, συμμετέχουσα στο Θερινό Πρόγραμμα του ΚΕΣ Harvard 2015

Συζήτηση - Ερωτήσεις

Αναλυτικά η σχετική προκήρυξη έχει αναρτηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.upatras.gr/ prokiryxi-dyo-ypotrofion-sto- therino-programma-tou-harvard- stin-ellada-2/

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (Αρμόδια: κα Μαρίζα Χαραλαμπροπούλου, τηλ. 2610 997987, email: [email protected])

Οικονομική Ενίσχυση Επιστημονικών Φοιτητικών Ομάδων Α' εξάμηνο 2024 | αιτήσεις από 9 έως 23 Φεβρουαρίου

Οι εκπρόσωποι των Φοιτητικών Επιστημονικών Ομάδων του Πανεπιστημίου Πατρών μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήματα οικονομικής ενίσχυσης για το Α' εξάμηνο 2024 (Ιανουάριος – Ιούνιος) από 9 έως και 23 Φεβρουαρίου και ώρα 23:59 (αυστηρά).

Η οικονομική ενίσχυση αφορά στα παρακάτω:

Αιτήματα Χρηματοδότησης για την διοργάνωση εκδηλώσεων π.χ. διοργάνωση ημερίδας, σεμιναρίου, ενημερωτικής εκδήλωσης, workshop κ.α. και

Αιτήματα Χρηματοδότησης για Άλλες Δράσεις π.χ. συμμετοχή σε εκδήλωση άλλου φορέα, δαπάνες αναλωσίμων ή μικροεξοπλισμού για τις ανάγκες πειραμάτων, πληρωμή συνδρομών κ.α. Εξαιρούνται πάγια και αναλώσιμα γραφείου.

Διευκρινίσεις:

1) Στην περίπτωση που απαιτείται η χρηματοδότηση περισσότερων της μίας δράσης θα πρέπει να συμπληρωθεί ανάλογος αριθμός αιτημάτων.

2) Δράσεις που διοργανώνονται από περισσότερες από μία ομάδες, το αίτημα και η ενίσχυση θα επιμερίζεται στη βάση του μέρους της δράσης που αντιστοιχεί σε κάθε ομάδα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν χρηματοδοτείται διπλά η ίδια δράση.

Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας | Περιοδική έκθεση: "1922-1895 Από τον Λουί στον Παστέρ"

Την Περιοδική έκθεση «1822-1895 Από τον Λουί στον Παστέρ» φιλοξενεί το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας στην Πάτρα από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 10 Μαΐου 2024. Η έκθεση έχει σχεδιαστεί από το Δίκτυο Παστέρ, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας με αφορμή τα 200 χρόνια από τη γέννηση του Λουί Παστέρ. Εγκαινιάζεται στις 3 Μαρτίου 2024, σε ειδική εκδήλωση με τίτλο «Λουί Παστέρ: ο θρίαμβος της Επιστήμης». Στο πλαίσιο της Περιοδικής έκθεσης το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας υλοποιεί ειδικά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δράσεις για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με ραντεβού.

Colloquium Νεοελληνικής και Συγκριτικής Φιλολογίας

Η Ειδίκευση Νεοελληνικής Φιλολογίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σπουδές στην κλασική, βυζαντινή και νεοελληνική γραμματεία" και το Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων και Τύπου του Τμήματος Φιλολογίας σας προσκαλούν στο COLLOQUIUM ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024, 18.00-19.30: «“Nature’s Varied Favourite:” Visions of Greek Woodlands in Victorian Illustrated Travelogues»

Περισσότερα: http://philology.upatras.gr/ events/natures-varied- favourite-visions-of-greek- woodlands-in-victorian- illustrated-travelogues/

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο | Προκήρυξη διεξαγωγής ανώμαλου δρόμου 2024

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο προκηρύσσει Αγώνα Ανώμαλου Δρόμου εντός της Πανεπιστημιουπόλεως στο Ρίο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ( Φοιτητών, Φοιτητριών, Προσωπικού Πανεπιστημίου Πατρών, μελών Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου)

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

3 ΧΛΜ. ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( άνω των 18 ετών)

1,5 ΧΛΜ. ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (άνω των 18 ετών)

Κάθε αθλητής και αθλήτρια έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα μόνο αγώνισμα.

Δηλώσεις συμμετοχής στο e-mail του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου [email protected] ως και την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 12:00 το μεσημέρι με θέμα: «Συμμετοχή στον Αγώνα Ανώμαλου Δρόμου». Στο μήνυμα θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο καθώς και η απόσταση που ο καθένας/μία επιθυμεί να αγωνιστεί. Αναλυτικές πληροφορίες: https://gym.upatras.gr/2024/ 02/18/prokiryxi-diexagogis- anomaloy-dromoy-2024- panepistimioy-patron/

Επιτυχημένη με χρήσιμα συμπεράσματα η 3ήμερη Εκδήλωση του έργου Down to Earth

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τριήμερη διαπεριφερειακή συνεδριακή συνάντηση και οι επισκέψεις μελέτης με την παρουσία εταίρων από έξι ευρωπαϊκές χώρες, που διοργανώθηκε στη Δυτική Ελλάδα από το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο της 2ης Συνάντησης του Ευρωπαϊκού Διαπεριφερειακού Έργου Interreg Europe Down-to-Earth, μεταξύ 13-15 Φεβρουαρίου 2024. Η συνάντηση εστίασε στις προσπάθειες για ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής των ορεινών και απόκεντρων περιοχών στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στην αναζωογόνηση της αγροτικής ενδοχώρας και την αναβάθμιση των προστατευόμενων περιοχών.

Η παρουσίαση του έργου στο ευρύ κοινό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έγινε από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου Καθ. Ευάγγελο Παπαδάκη (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών), ο Καθ. Νίκος Κούτσιας (Πρόεδρος Τμ. Αειφορικής Γεωργίας) παρουσίασε επιστημονική συσχέτιση της μείωσης πληθυσμού υπαίθρου και της επέλασης των περιβαλλοντικών κίνδυνων, ενώ ο Δρ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος (ερευνητής Παν. Πατρών-επιστ. συνεργάτης τοπικής αυτοδιοίκησης) και η Tania Gesto Casás, εκ μέρους του Ιδρύματος Juana de Vega της Ισπανίας, παρουσίασαν τα κύρια διδάγματα και προτάσεις πολιτικής που εντοπίστηκαν κατά το πρώτο έτος του έργου. Η πρώτη μέρα στα Καλάβρυτα περιλάμβανε επίσης έναν πλούσιο διάλογο με ομιλίες από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων κ. Λεωνίδα Βασιλόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ανδρέα Φίλια, καθώς και από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, με εισηγήσεις που κάλυπταν τους κύριους άξονες του Εθνικού Σχεδιασμού για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Φυσικών Οικοσυστημάτων και τις πολιτικές για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της Δυτικής Ελλάδας (Δρ. Σπ. Παπασπύρου), παρουσίαση του πλαισίου των προγραμμάτων υποστήριξης για τους ορεινούς δήμους στην Ελλάδα από τον Διευθυντή της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης κ. Γιάννη Γούπιο, αλλά και συζήτηση με τα ειδικότερα εργαλεία χωρικής ανάπτυξης που αξιοποιούνται στην περιοχή μέσω της παρέμβασης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Αιγιαλείας-Καλαβρύτων- Ερυμάνθου με τη συμμετοχή του ειδικού συμβούλου κ. Σπύρου Θεοχάρη. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές LEADER για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών στην Αχαΐα από τον κ. Παναγιώτη Μπουτόπουλο και η εμπειρία του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Χελμού-Βουραϊκού από τον Καθ. Γιώργο Ηλιόπουλο. Η επίσκεψη μελέτης στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων συνέβαλε στην κατανόηση καινοτόμων δράσεων για την αναβάθμιση και διαφοροποίηση του ορεινού τουρισμού στην περιοχή, που παρουσίασε ο Διευθυντής του Χιονοδρομικού Κέντρου κ. Αλέξης Άγριος.

Τη δεύτερη μέρα, στην Αιτωλοακαρνανία, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τον Δήμο Θέρμου και Ξηρομέρου, όπου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις των υλοποιούμενων παρεμβάσεων από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Θέρμου κ. Νίκο Κωστακόπουλο και να πληροφορηθούν σχετικά με πρακτικές, όπως η καλλιέργεια και μεταποίηση εσπεριδοειδών (Στίγκας Εμπορική), η επεξεργασία κρέατος (Παπασημάκης), η αναβίωση των τοπικών ποικιλιών αμπέλου (Πέτρινο Χωριό), η συμβολή του προγράμματος LEADER (Αιτωλική Αναπτυξιακή, κ. Ευλαμπία Βλάχου) και τοπικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στην τοπική ανάπτυξη, αλλά και τα Σχέδια Διαχείρισης της Λίμνης Τριχωνίδας (κ. Σελιμάς ΟΦΥΠΕΚΑ). Ο Δήμαρχος Θέρμου κ. Σπύρος Κωνσταντάρας υπογράμμισε τη σημασία των ανταλλαγών εμπειρίας και επαίνεσε τη συμβολή του Πανεπιστημίου Πατρών στην έρευνα των θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές, ενώ ο Δήμαρχος Ξηρομέρου κ. Γιάννης Τριανταφυλλάκης, εστίασε στις δυνατότητες που παρέχουν τα ισχυρά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της περιοχής του Ξηρομέρου, για την ανάπτυξη της γεωργίας και του τουρισμού, μέσα από ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό και τις αναγκαίες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Την τρίτη και τελευταία μέρα στην Πάτρα συζητήθηκαν οι Καλές Πρακτικές που ταυτοποιήθηκαν, καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας 1ου έτους μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Το κλείσιμο της συνάντησης έδωσε την ευκαιρία για τον προγραμματισμό των επόμενων βημάτων και την ανταλλαγή συμπερασμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2ο έτος εργασιών θα εστιάσει στην αντιμετώπιση των φραγμών και εμποδίων για τους νέους αγρότες. Η συνάντηση έκλεισε με την επισήμανση της σημασίας της διαπεριφερειακής συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσης για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων, ενισχύοντας τη δέσμευση των εταίρων για την υλοποίηση βιώσιμων λύσεων που θα ωφελήσουν τις αγροτικές κοινότητες σε όλη την Ευρώπη.

Τα συμπεράσματα εστίασαν στους περιβαλλοντικούς κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική κρίση και την πληθυσμιακή συρρίκνωση και αλλαγή. Το συνημμένο διάγραμμα συνοψίζει τα ευρήματα της θεματικής ανάλυσης με επικέντρωση στις περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Με βάση την ανάλυση του πρώτου έτους η Ομάδα Έργου του Πανεπιστημίου Πατρών (Καθ. Ευαγ. Παπαδάκης, Δρ. Κ. Αντωνόπουλος, Καθ. Ν. Κούτσιας, Δρ. Ε. Αρβανίτη) διατύπωσε τις παρακάτω ειδικότερες προτάσεις αναφορικά με την Δυτική Ελλάδα:

Ανάπτυξη ανοικτής γνωσιακής βάσης γεωχωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο για την αποτελεσματική κατανόηση και ανάλυση της κατάστασης και την αξιολόγηση των δυναμικών ανάπτυξης, και την αλληλεπίδραση των παραγόντων της πληθυσμιακής συρρίκνωσης και της τρωτότητας σε κινδύνους σε κάθε δημοτική ενότητα ενδιαφέροντος.

Εις βάθος ανάλυση του τοπικού οικονομικού και κοινωνικού προφίλ των περιοχών εστίασης (ορεινών και απόκεντρων περιοχών που αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικές προκλήσεις που σχετίζονται με την πληθυσμιακή συρρίκνωση και κλιματική αλλαγή).

Διεύρυνση του τοπικού περιεχομένου και της προστιθέμενης αξίας των υφιστάμενων δραστηριοτήτων, αλλά και αναδυόμενων τομέων, όπως π.χ. δράσεις αξιοποίησης δασικής και αγροτικής υπολειμματικής βιομάζας, τουρισμός επιστήμης, κ.α.

Υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας στους κύριους παραγωγικούς τομείς (π.χ. γεωργία, κτηνοτροφία, μεταποίηση, ενέργεια, τουρισμός και φιλοξενία, διαχείριση οικοσυστημάτων και περιβαλλοντικού αποθέματος).

Σχεδιασμός και εφαρμογή εστιασμένων χωροταξικών και αναπτυξιακών σχεδίων, με χρηματοδότηση από τις εθνικές αρχές, ιδιαίτερα για τις αγροτικές περιοχές που αντιμετωπίζουν πληθυσμιακή συρρίκνωση και περιβαλλοντικές προκλήσεις (ερημοποίηση, εγκατάλειψη γαιών και οικισμών, ακραία φυσικά φαινόμενα, κοινωνική και οικονομική υστέρηση, έλλειψη προσβασιμότητας, τηλεπικοινωνιακής κάλυψης και υποδομής).

Ανάπτυξη δυνατοτήτων και των συνεργειών σε επίπεδο Λειτουργικών Αγροτικών Περιοχών (FRA), για παράδειγμα μέσω διαδημοτικής συνεργασίας, ενιαίου συγκοινωνιακού σχεδιασμού, δημόσιας επιδότησης των υπηρεσιών γενικού οικονομικού σκοπού και των αναγκαίων κοινωνικών υποδομών για την υποστήριξη της ποιότητας ζωής.

Εφαρμογή μέτρων ενεργού διαχείρισης της αγροτικής γης και εργαλείων κινητροδότησης της αξιοποίησης των σχολαζουσών γαιών, όπως παραδείγματος χάριν οι τράπεζες γης, τα φορολογικά κίνητρα και η ανακατανομή μέσω ενοικίασης και νέων σχημάτων διαχείρισης.

Ανάπτυξη της τοπικής συμμετοχής και των δράσεων κοινοτικής συμμετοχής μέσω των ομάδων πολιτικής προστασίας και του εθελοντισμού.

Διερεύνηση της δυνατότητας μεταφοράς επιτυχημένων μοντέλων που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες περιοχές όπως, για παράδειγμα, τα έξυπνα και λειτουργικά χωριά (Penedo model village, Galicia), νέες μέθοδοι συλλογής και διαχείρισης νερού, νέα καλλιεργητικά σχέδια, νέες ποικιλίες καλλιεργειών, η αξιοποίηση υπολειμματικής δασικής και αγροτικής βιομάζας κ.ά.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες για την πρόοδο του έργου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: www.interregeurope.eu/down-to- earth

Πληροφορίες για το έργο

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, μέσω των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Αειφορικής Γεωργίας, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο «Αντιμετώπιση των προκλήσεων μείωσης του πληθυσμού για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας στις αγροτικές περιοχές - Down-to-Earth» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INTERREG EUROPE». Στο Εταιρικό Σχήμα του Έργου συμμετέχουν οι εξής φορείς:

Υπηρεσία Αγροτικής Ανάπτυξης της Γαλικίας, ως επικεφαλής εταίρος (Ισπανία)

Ίδρυμα Juana de Vega (Ισπανία)

Δήμος του Campobasso (Ιταλία)

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ρουμανία)

Περιφερειακός σύνδεσμος Neckar-Alb (Γερμανία)

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ινστιτούτο ISOCARP (Ολλανδία) ως Σύμβουλος

Κέντρο υποστήριξης επιχειρήσεων Kranj (Σλοβενία)

Ως συνδεδεμένοι εταίροι πολιτικής συμμετέχουν: η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υδάτων και Δασών της Ρουμανίας.

Ο κύριος στόχος του έργου Down-to-Earth είναι να οδηγήσει τις συμμετέχουσες Περιφέρειες σε καλύτερη χρήση των διαθέσιμων εργαλείων και πόρων, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων της Πολιτικής Συνοχής, σε σχέση με ενίσχυση της περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας των αγροτικών περιοχών που επηρεάζονται από την πληθυσμιακή αλλαγή και τις επιπτώσεις τις κλιματικής κρίσης. Πιο συγκεκριμένα το έργο Down-to-Earth θα συμβάλλει στον εντοπισμό και την προώθηση λύσεων που θα είναι επωφελείς για όλους, στους τομείς της διαχείρισης, της διατήρησης και της ενίσχυσης του φυσικού κεφαλαίου, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος και ο αντίκτυπος των περιβαλλοντικών καταστροφών και να ενισχυθούν οι οικονομικές και κοινωνικές δυνατότητες για την διατήρηση και προσέλκυση οικονομικά ενεργών κατοίκων στις αγροτικές περιοχές.

Συμμετοχή του UPFm Ρ/Σ του Πανεπιστημίου Πατρών στις «Ημέρες Ραδιοφώνου» στην καρδιά της Πάτρας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 13 Φεβρουαρίου, ο Plus Media με τον Max Fm συντονιστή της ραδιοφωνικής διοργάνωσης στην καρδιά της πόλης των Πατρών, σε συνεργασία με τον UPFm Ρ/Σ του Πανεπιστημίου Πατρών και το EAP Web Radio του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου έστησαν μία μοναδική ραδιοφωνική γιορτή με τίτλο «Ημέρες Ραδιοφώνου» σε ένα ξεχωριστό υπαίθριο ραδιοφωνικό στούντιο κατάλληλα διαμορφωμένο για να φιλοξενήσει ραδιοφωνικούς παραγωγούς, καλεσμένους και φίλους του ραδιοφώνου στην πλατεία Γεωργίου. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στις 13,14 και 15 Φεβρουαρίου 2024, στο πλαίσιο του επετειακού θεσμού «Ελεύθερη Ραδιοφωνία 1987 – 2024». Στη ραδιοφωνική αυτή γιορτή ο UPFm Ρ/Σ του Πανεπιστημίου Πατρών έδωσε δυναμικό παρών με τη συμμετοχή ραδιοφωνικών παραγωγών του για να εκπέμψουν ζωντανά από την πλατεία Γεωργίου και τις τρεις ημέρες της διοργάνωσης όπως άλλωστε έπραξαν, δίνοντας τον παλμό και την ενημέρωση, διασυνδέοντας με επιτυχία το Πανεπιστήμιο Πατρών με την ευρύτερη κοινωνία. Κατά τη διάρκεια αυτών των εκπομπών πάρθηκαν συνεντεύξεις από την Αντιπρύτανι Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Ελένη Αλμπάνη, από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Ιωάννου και Ευτέρπης Τοπάλη, κ. Ευάγγελο Πολίτη Στεργίου, από την υπεύθυνη της «trA 10+1»: ομάδα Χοροθεατρικής Performance του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Κλαίρη Κλήμη, από την υπεύθυνη της Χοροθεατρικής Ομάδας «Ορμήτες» του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Ευφροσύνη Καμπέρου και τέλος από την υπεύθυνη της Θεατρικής Ομάδας Εργαζόμενων του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Μαριετίνα Βαρβαρίγου.

Αδιαμφισβήτητα ήταν μία όμορφη εμπειρία που μετουσιώθηκε σε δυνατή ραδιοφωνική ανάμνηση της συμμετοχής του UPFm Ρ/Σ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Μείνετε συντονισμένοι στον UPFm στους 103,7 μεγάκυκλους των ερτζιανών για την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας αλλά και διαδικτυακά μέσω https://upfm.upatras.gr/

Μεταφορά βιβλίων και γνώσης από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μουσείο Ελληνικής Εκπαίδευσης στο Δήμο Τριφυλίας

Το να μοιράζεται κανείς τη γνώση είναι σπουδαίο, μέσω των βιβλίων που αποτελούν ανοιχτά παράθυρα στη θέα της. Σε αυτή την κατεύθυνση η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών προχώρησε στη μεταφορά βι&beta