Πένθος για την δημοφιλή λαϊκή τραγουδίστρια Άντζελα Δημητρίου – Πέθανε η μητέρα της

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η λαϊκή ερμηνεύτρια Άντζελα Δημητρίου καθώς όπως γράφτηκε, πέθανε η πολυαγαπημένη της μητέρα σε ηλικία 96 χρόνων.

Η Άντζελα Δημητρίου που την είδαμε το περασμένο Σάββατο στην πρεμιέρα του σώου Just the 2 of Us, στο κανάλι Alpha, βιώνει δύσκολες στιγμές καθώς έχασε ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ζωής της, την αγαπημένη μητέρα της.

«Η μαμά μου ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, αλλά της το ξεπλήρωσα εγώ. Κάποια στιγμή της είπα πως “θα σταματήσω από τη δουλειά και θα σε έχω στο σπίτι για να σε βάλω σε μια χρυσή πολυθρόνα. Δεν μπόρεσα να της βάλω χρυσή, της έβαλα μια δερμάτινη όμως και καθόταν», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξη της η Άντζελα Δημητρίου για την μαμά της.

Μάλιστα, η Άντζελα Δημητρίου έχει δημοσιεύσει πολλές φορές στιγμιότυπα μαζί στα social media που μιλά για εκείνη με τα πιο γλυκά λόγια.