Φ. Ζαΐμης: Τα προβλήματα της Αχαΐας με άλλες περιοχές της Ε.Ε. είναι κοινά

"Σε μια περίοδο κρίσης του οικογενειακού θεσμού και αύξησης του δημογραφικού προβλήματος, το βλέμμα κάθε κοινωνίας πρέπει να είναι στραμμένο στην οικογένεια και το μέλλον της". Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια και συνεχίζει:

"Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχει αποδείξει στην πράξη, μέσα από πολυποίκιλές δράσεις, όπως διανομή ειδών βασικής ανάγκης, μεταφοράς μαθητών, καινοτόμες πρωτοβουλίες σε ζητήματα κοινωνικά, υγείας, ισότητας αλλά και επίλυσης σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οικογένειες που διαμένουν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης που συμμετείχε στο 4ο συνέδριο της Ένωσης μεγάλων οικογενειών Ευρώπης και του Δικτύου φιλικών προς την μεγάλη οικογένεια περιφερειών (European Large Families Confederation (ELFAC) and the European Network of Family-Friendly Municipalities), όπου συζητήθηκαν τόσο οι καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε Ευρωπαϊκές περιφέρειες όσο και οι προοπτικές για περισσότερες δράσεις προς όφελος της ευρωπαϊκής μεγάλης - πολύτεκνης οικογένειας.

Ο κ. Ζαΐμης, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος από την Ιταλίδα Πρόεδρο, Regina Maroncelli, από τον Ισπανό γενικό γραμματέα, Raul Sanchez, αλλά και την πρόεδρο της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών και Περιχώρων, Αναστασία Μανωλοπούλου, τοποθετήθηκε και ως αντιπρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής CPMR προσθέτοντας τα εξής: «Περιφέρεια, Δήμος, Κυβέρνηση και κοινωνία πολιτών πρέπει να έχουν ανοιχτή γραμμή διαλόγου και επικοινωνίας, να ανταλλάσσουν απόψεις, ιδέες, καλές πρακτικές τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ και να πράττουν με σκοπό την ευημερία των πολλών. Αρκετά προβλήματα της Αχαΐας με άλλες περιοχές της Ε.Ε. είναι κοινά, συνεπώς και οι λύσεις μπορεί να είναι κοινές».

Να αναφερθεί ότι ο ευρωπαϊκός σύνδεσμος Πολύτεκνων Οικογενειών (ELFAC) ιδρύθηκε επίσημα το 2004, συγκεντρώνοντας Ενώσεις Πολύτεκνων Οικογενειών σε όλη την Ευρώπη. Η Συνομοσπονδία εκπροσωπεί περισσότερους από 60 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες που ανήκουν σε σχεδόν 9 εκατομμύρια πολύτεκνες οικογένειες. Έχουμε συμβουλευτικό καθεστώς στα Ηνωμένα Έθνη (ECOSOC) από τον Ιούλιο του 2021.Είναι μια νέα πρωτοβουλία για την προώθηση τοπικών πολιτικών υπέρ της ευημερίας των οικογενειών".