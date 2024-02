Τηλεθέαση: Οι νικητές και οι χαμένοι της Δευτέρας

Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η μάχη για την τηλεθέαση στην prime time και late night ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών.

Το βράδυ της Δευτέρας (12/2) στην prime time ζώνη την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε «Η Γη της Ελιάς», ενώ ακολούθησαν οι «Ράδιο Αρβύλα» και το «Survivor». Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκαν οι «Ράδιο Αρβύλα», με το «MasterChef» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση και στην τρίτη το «Survivor».

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 19,6%

ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 17,2%

SURVIVOR 16,6%

Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 14,9%

Η ΜΑΓΙΣΣΑ 14,1%

ΣΑΣΜΟΣ 13,3%

MASTERCHEF 11,9%

ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ 11,5%

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ 4,6%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3,1%

LATE NIGHT:

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ 15,8%

FBI: MOST WANTED 13,9%

THE 2NIGHT SHOW 12,6%

ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ 9,0%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – INDEL 7,7%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE COMPANY YOU KEEP 5,3%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – HARDCORE HENRY 2,7%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:

ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 20,4%

MASTERCHEF 17,5%

SURVIVOR 15,6%

Η ΜΑΓΙΣΣΑ 14,2%

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 12,8%

ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ 11,0%

ΣΑΣΜΟΣ 10,4%

Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 9,9%

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ 4,6%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3,8%

LATE NIGHT:

THE 2NIGHT SHOW 13,9%

FBI: MOST WANTED 13,8%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – INDEL 8,4%

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ 7,9%

ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ 6,5%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE COMPANY YOU KEEP 5,4%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – HARDCORE HENRY 2,8%

πηγή enikos.gr