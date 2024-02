Τηλεθέαση: Ποιοι έκοψαν το νήμα πρώτοι το βράδυ της Κυριακής

Η σκληρή μάχη για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών συνεχίζεται.

Το βράδυ της Κυριακής (11/12) στην prime time ζώνη την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε η «Famagusta», ενώ ακολούθησε το «Survivor» και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».

Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Survivor», με το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση και στην τρίτη το «Famagusta».

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

FAMAGUSTA 21,8%

SURVIVOR 21,5%

ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ 15,7%

ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ 13,6%

Ο ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ 9,7%

ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ 6,8%

DRAGONS’ DEN (Ε) 6,2%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΔΕΚΑ ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 4,2%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE MATRIX 3,3%

LATE NIGHT:

FBI: MOST WANTED 12,2%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – NEVER GO BACK 8,8%

ΑΡΕΝΑ 7,7%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE ACCOUNTANT 6,7%

SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE 5,6%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ 5,4%

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ 5,3%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:

SURVIVOR 18,8%

ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ 15,7%

FAMAGUSTA 15,2%

ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ 14,6%

Ο ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ 9,2%

DRAGONS’ DEN (Ε) 8,0%

ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ 7,6%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE MATRIX 4,5%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΔΕΚΑ ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 3,1%

LATE NIGHT:

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – NEVER GO BACK 9,1%

FBI: MOST WANTED 8,7%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ 7,7%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE ACCOUNTANT 6,9%

ΑΡΕΝΑ 5,4%

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ 4,3%

SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE 4,0%

πηγή enikos.gr