Super Bowl 2024: Το παθιασμένο φιλί της Τέιλορ Σουίφτ και η μοναδική εμφάνιση του Usher

Η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού για τις ΗΠΑ, το Super Bowl 2024, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και για ακόμη φορά, ενώ νικητές αναδείχτηκαν οι Kansas City Chiefs, κερδίζοντας τους San Francisco 49ers με 25 – 22.

Ωστόσο, τις εντυπώσεις έκλεψαν οι πολυαναμενόμενες εμφανίσεις του ημιχρόνου, αλλά και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί της Τέιλορ Σουίφτ.

Στη φετινή διοργάνωση στο ημίχρονο του Super Bowl εντυπωσιακές εμφανίσεις έκαναν οι Usher, Alicia Keys, will.i.am και Ludacris, ενώ οι ξέφρενοί πανηγυρισμοί της Τέιλορ Σουίφτ για τη νίκη της ομάδας του συντρόφου της, Τράβις Κέλσι σχολιάστηκαν έντονα.

Ο τραγουδιστής Usher ντυμένος στα λευκά εμφανίστηκε στη σκηνή του Allegiant Stadium στο Λας Βέγκας περιτριγυρισμένος από χορευτές και ερμήνευσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Μάλιστα, ο Usher είχε παραδεχτεί πως είναι «πρόκληση να χωρέσουν 30 χρόνια σε 13 λεπτά». Ωστόσο, η εμφάνισή του ενθουσίασε τους Αμερικανούς.

Αμέσως μετά εμφανίστηκε η Alicia Keys πίσω από ένα κατακόκκινο πιάνο, τραγουδώντας το If I Ain’t Got You. Στη συνέχεια μαζί με τον Usher ερμήνευσαν το ντουέτο My Boo.